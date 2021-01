NETGEAR stellt zwei weitere 8-Port Multi-Gig Switches für WiFi 6 Umgebungen vor

Die neuen NETGEAR Multi-Speed-Switches optimieren die Kommunikation zwischen vernetzten Geräten, können optional über das innovative Cloud/Remote Management NETGEAR Insight verwaltet werden und bieten Optionen für PoE++ und Uninterrupted PoE.

München, 14. Januar 2021 – NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerk- und Speicherlösungen für kleinere und mittelständische Unternehmen (SMBs), gibt die Verfügbarkeit der neuen 8-Port Multi-Gig-Switches MS510TXM und MS510TXUP bekannt.

Diese innovativen Switches von NETGEAR unterstützen Geschwindigkeiten von bis zu 10G und verfügen über optionales Cloud-Management. Das Modell MS510TXUP Ultra60 PoE++ unterstützt zusätzlich bis zu 60 Watt PoE-Leistung an jedem Port.

Multi-Gig-Konnektivität für optimierte Leistung

Da immer mehr Geräte schnellere Verbindungen benötigen, als von herkömmlichen 1-Gigabit Switches unterstützt werden, können die neuen Multi-Gig Switches von NETGEAR Geräte mit einer Vielzahl von Geschwindigkeiten für eine nachhaltige End-to-End-Leistung verbinden. Jeder Port des MS510TXM oder MS510TXUP passt sich automatisch an Geschwindigkeiten von 100Mb, 1G, 2,5G, 5G oder 10G an und ermöglicht so die Anbindung von Wireless Access Points, Network-Attached-Storage-Systemen (NAS Storage), Servern und IoT-Geräten mit der jeweils optimalen Geschwindigkeit. Die Multi-Gig Switches MS510TXM und MS510TXUP eignen sich für Unternehmen, die ihre WLAN-Performance mit einem Netzwerk von WiFi 6 Access Points (wie z. B. der NETGEAR WAX610 oder der NETGEAR WAX218, die beide Geschwindigkeiten von 2,5G unterstützen) verbessern wollen. Noch wichtiger ist, dass mit diesen neuen Switches Geschwindigkeiten von bis zu 5G mit CAT 5E erreicht werden können, wodurch kaum zusätzliche Investitionen des Unternehmens in die Kabelinfrastruktur getätigt werden müssen.

PoE++ für volle Power zum optimalen Preis-/Leistungverhältnis

Der NETGEAR MS510TXUP bietet zusätzlich PoE (Power-over-Ethernet) an jedem seiner Ports. Er unterstützt Ultra60 PoE++, den neuesten PoE-Standard IEEE 802.3az, der an jeden Port bis zu 60 Watt PoE-Leistung liefert. Die Fähigkeit, sowohl Daten als auch Strom über ein einziges (Ethernet-)Kabel zu liefern, ermöglicht es, Netzwerkgeräte an ihrem optimalen Standort zu platzieren, ohne sich Gedanken über die Verfügbarkeit einer Steckdose machen zu müssen, was die Bereitstellung vereinfacht und Kosten reduziert. Der MS510TXUP verfügt über ein großes PoE-Budget von 295 Watt und kann PoE, PoE+ und sogar PoE++ Geräte mit Strom versorgen. Damit ist er ideal für die Stromversorgung und Verbindung von modernen Wireless Access Points, IP-Überwachungskameras, Audio-Lautsprechern, Point-of-Sale-Terminals und viele Arten von IoT-Geräten geeignet.

Zusätzlich sorgt die Uninterrupted PoE Funktion des MS510TXUP dafür, dass die Stromversorgung der angeschlossenen Geräte im Falle eines Firmware-Updates oder eines Neustarts des Switches nicht unterbrochen wird. “Eine neue Generation von vernetzten Geräten wie WiFi 6 Access Points, IP-Überwachungskameras, Smart Lighting, smarte Lautsprecher usw. benötigen mehr Leistung und schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten”, sagt Patrick Lo, Chairman und CEO von NETGEAR. “Der MS510TXM und der MS510TXUP kommen zu einer besonders wichtigen Zeit, in der Unternehmen mehr denn je darauf angewiesen sind, einsatzfähig und wettbewerbsfähig zu bleiben, und das inmitten einer globalen Pandemie. In Kombination mit unseren neuen WiFi 6 Access Points helfen die neuen Switches Unternehmen, schneller und zuverlässiger zu arbeiten – und das zu deutlich geringeren Kosten”, ergänzt Patrick Lo.

Einfache Konfiguration

Die Smart Switches MS510TXM und MS510TXUP bieten eine intuitive Webbrowser-basierte Benutzeroberfläche für die einfache Verwaltung von L2/L2+/L3-Lite-Netzwerkfunktionen wie VLANs und QoS-Management. Mit dem MS510TXUP kann über jeden Webbrowser auf erweiterte PoE-Steuerungen pro Port zugegriffen werden, wie z. B. Aufhebung der Stromzuweisung, PoE-Zeitplanung und Aktivieren/Deaktivieren des Stromzyklus.

Insight Cloud/Remote-Management inklusive

Die beiden neuen Multi-Gig Switches MS510TXM und MS510TXUP werden außerdem mit optionalem NETGEAR Insight Cloud/Remote-Management geliefert, das jederzeit per Klick freigeschaltet werden kann. So hat jedes Unternehmen die Möglichkeit, per Klick von Web-Management zu Cloud-Management zu wechseln, ganz ohne die Hardware tauschen zu müssen. NETGEAR Insight ermöglicht eine Fernverwaltung und -überwachung über eine intuitive App oder das Cloud-Portal. NETGEAR Insight bietet das ultimative Geräte- und Standortmanagement, mit dem Unternehmensnetzwerke über mehrere Standorte hinweg zu jeder Zeit und von jedem Ort verwalten können. Beide Switches beinhalten ein kostenfreies 1-Jahres-Abonnement von Insight Premium oder Insight Pro.

Erweiterte Funktionen

Der NETGEAR MS510TXM und MS510TXUP unterstützen IPv6-Verwaltung, ACL, DiffServ QoS, LACP Link Aggregation (Port Trunking) und Spanning Tree sowie statische Routing-Funktionen, um sicherzustellen, dass auch die fortschrittlichsten Anforderungen von kleineren und mittelständischen Unternehmen erfüllt werden. Zusätzlich verfügen die Switches über Auto-Sensing-Ports, um die richtige Geschwindigkeit zu gewährleisten: Vier der acht Ports schalten automatisch zwischen den Geschwindigkeiten 100Mb, 1G, 2,5G, 5G, 10G um, die anderen vier Ports bieten die Geschwindigkeiten 100Mb, 1G und 2,5G, und zwei Uplink-Ports schalten je nach Bedarf mit SFP+-Ports automatisch zwischen 1G und 10G um.

Verfügbarkeit

Der Multi-Gig Ethernet Smart Switch MS510TXM ist ab sofort verfügbar und zu einer UVP von EUR489,99 erhältlich. Der Multi-Gig Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch MS510TXUP ist ebenfalls verfügbar und wird ab sofort zu einer UVP von EUR609,99 ausgeliefert.

Weitere Informationen über die neuesten NETGEAR Multi-Gig Switches finden Sie unter NETGEAR.de/multi-gig. Weitere Informationen zu den NETGEAR PoE Switches finden Sie unter www.NETGEAR.de/poe

NETGEAR (NASDAQ: NTGR) ist weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerklösungen für kleine und mittelständische Unternehmen, Privatanwender und Service Provider. Das Portfolio umfasst verschiedenste Technologien in den Bereichen Wireless (WiFi und LTE), Ethernet und Powerline und zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und Einfachheit aus. Die Produktfamilien beinhalten sowohl drahtgebundene als auch drahtlose Geräte für Networking, Breitbandzugang und Netzwerkkonnektivität. Die Produkte sind in vielfachen Konfigurationen verfügbar und erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen der Anwender. NETGEAR Produkte sind weltweit in ungefähr 31.000 Einzelhandelsstandorten und bei über 28.000 Value-Added Resellern (VARs) sowie Kabel-, Mobil- und Wireline-Service-Providern verfügbar. VARs können sich über das Partner Solution Programm qualifizieren. Hauptsitz des Unternehmens ist San Jose (Kalifornien) mit zusätzlichen Standorten in nahezu 25 Ländern. Die Niederlassungen in der DACH-Region befinden sich in München, Wien und Baar. Weitere Informationen zu NETGEAR sind unter www.netgear.de oder telefonisch (+49 89 45242-9000) erhältlich.

Press-Kit NETGEAR: http://bit.ly/PressKitNETGEAR

Press-Kit CES 2021: http://bit.ly/38z3i82

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.