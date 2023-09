Netmax und NoviSign erfinden Digital Signage neu

Gemeinsame Entwicklung eines Raumbuchungssystems für Besprechungsräume

Netmax – ein Traditionsunternehmen, gegründet im Jahr 1996 in Hamburg – hat sich zum Ziel gemacht, Digital Signage besser und einfacher zu machen.

Der erste Meilenstein auf dieser Reise wurde bereits 2004 mit der viewMAX-Reihe erreicht. ViewMAX stand von Beginn an für Langlebigkeit und Skalierbarkeit, wartungsarm und gut bedienbar sollte mit viewMAX die digitale Beschilderung vereinfacht werden. Und man muss sagen: Das klappt auch noch heute. Viele der Installation sind auch heute noch in Betrieb – nach über 15 Jahren!

Die immer rasantere Entwicklung des Digital Signage Marktes weltweit machte es dann irgendwann unumgänglich, über Cloud basierte Lösungen nachzudenken. Einfach, effektiv, beliebig skalierbar und anwenderfreundlich. Anstatt nun das Rad neu zu erfinden wurde über eine strategische Partnerschaft nachgedacht um der grossen Anzahl der Netmax Kunden – vor allem im Hotelbereich schnellstmöglich und auf höchstem Niveau einen Umstieg in Cloud basierte Lösungen zu ermöglichen.

„Perfect Match“ hierfür ist NoviSign. Als Marktführer für professionelle, Cloud basierte Digital Signage Lösungen ist NoviSign als einer der Pioniere dieser Branche bereits seit über 12 Jahren am Markt. präsent. Schnell hat sich abgezeichnet, dass hier wegweisende Synergien möglich werden und nach einem intensiven Austausch haben NoviSign und Netmax sich entschieden, in diesem Bereich strategisch zusammenzuarbeiten.

NoviSign hat seit Beginn grossen Fokus auf die Bereiche Entwicklung, Verbesserung, Innovation und Datensicherheit gelegt. Als eines von wenigen Digital Signage Unternehmen hostet NoviSign seine Cloud Daten für Deutsche Kunden auf Amazon Servern in Frankfurt und ist SOC-2 zertifiziert.

Aufgrund vieler, weltweit operierender Kunden ist NoviSign bereit und in der Lage, Lösungen in nahezu jeder Dimension schnell und einfach zu generieren.

In dieser Zusammenarbeit haben Netmax und NoviSign entschieden, ein komplett neues und innovatives Raumreservierungssystem für Besprechungsräume von Hotels und Unternehmen zu entwickeln und zeitnah dem Markt zur Verfügung zu stellen.

Die große Erfahrung, die Netmax und Novisign hier über Jahrzehnte hinweg aufgebaut haben ist Garant dafür, dass hier etwas noch nie Dagewesenes entstehen wird

Zielsetzung ist es, bei den bisherigen Kunden sowie bei neu hinzukommenden Interessenten ein innovatives Anwendungskonzept entstehen zu lassen, das nicht nur einfach und effektiv von überall aus bedient werden kann sondern gleichzeitig auch noch eine nennenswerte Anzahl an Ressourcen einspart.

Netmax und NoviSign arbeiten gemeinsam bereits am Design und stehen kurz vor dem Release einer ersten Beta Version.

Netmax und NoviSign arbeiten in diesen Bereichen sehr intensiv zusammen, wollen die Kooperation noch weiter ausbauen und machen neugierig darauf, was hier alles möglich werden wird.

Wollen auch Sie hier für Ihre Hotels, öffentlichen Gebäude oder für andere Branchen ein effektives Raumbuchungssystem für Ihre Besprechungsräume testen und implementieren und dabei viel Zeit und Geld sparen, dann sprechen Sie uns darauf an.

Weitere Infos finden Sie jederzeit auf https://novisign.de und auf https://netmax.de

NoviSign ist Marktführer für professionelle Digital Signage Lösungen

