Netzunabhängigkeit für Einkaufszentrum in Südafrika dank Speicherumrichter von AEG Power Solutions

Experte für Stromversorgungssystemen und -lösungen ab heute auch auf der EES Europe in München

– Solarbetriebener 1,2-MWh-Lithium-Ionen-Batterie-Energiespeicher versorgt Einkaufszentrum und schützt vor täglichen Stromausfällen in Paarl, Südafrika

– Lastspitzenglättung reduziert die Energiepreise auf ein Minimum und führt zu einer Amortisationszeit von vier bis fünf Jahren

– Inselbetrieb des Speicherumrichters von AEG PS und nahtloser Übergang in Kombination mit geringen Oberschwingungen ermöglichen eine netzfreundliche Integration

– Auftritt auf der EES Europe: Halle B2, Stand B2.539

Zwanenburg/Warstein-Belecke, 11. Mai 2022 – AEG Power Solutions (www.aegps.de), ein globaler Anbieter von Stromversorgungssystemen und -lösungen für alle Arten von kritischen und anspruchsvollen Anwendungen, hat seinen Convert SC Flex mit einem MW Leistung im Projekt Rembrandt Mall in Paarl (Südarika) erfolgreich in Betrieb genommen. Der Speicherumrichter bildet zusammen mit Solarmodulen und Lithium-Ionen-Batterien ein Inselnetz – wodurch das Einkaufszentrum tagsüber unabhängig vom örtlichen öffentlichen Stromnetz ist.

Südafrikas Stromnetz ist täglich mit mehreren Ausfällen konfrontiert – vor allem in den Spitzenzeiten morgens zwischen 7 und 10 Uhr und abends zwischen 18 und 20 Uhr. Die Preise pro kWh variieren zwischen 2,20 RAND in Spitzenzeiten und 1,20 RAND mittags bis 0,80 RAND nachts. Seit der Energiekrise im Jahr 2008 sind die Strompreise von Eskom um das Achtfache ihrer ursprünglichen Werte in die Höhe geschossen. Während die Energiepreise stark vom Spitzenverbrauch und dem Meldezeitraum abhängen, hilft das neue System beim Spitzenlastausgleich und damit bei der Reduzierung der Energiebezüge auf ein Minimum.

Die Rembrandt Mall nimmt jetzt die Energieunabhängigkeit in die eigenen Hände, indem sie PV-Module mit einem 0,9-MWh-Batterie-Energiespeicher kombiniert, um ein eigenes Netz mit fortschrittlichen Hybrid-USV-Funktionen (unterbrechungsfreie Stromversorgung) zu bilden. Ein Speicherumrichter ist an das Stromnetz angeschlossen und lädt die Batterien nachts bei günstigen Strompreisen auf. Tagsüber schaltet das System in den Off-Grid-Modus und versorgt das Einkaufszentrum über die angeschlossenen Solarmodule mit Strom. Der zweite Umrichter bildet das lokale Mikronetz und arbeitet als unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), die durch ein Aggregat unterstützt wird, um Winter- und Regenzeiten abzudecken.

Das System wurde vor Ort durch Solar Plexus Africa installiert. Aktuell umfasst es elf 82-kWh-Batterien und wird in den kommenden Wochen auf insgesamt 1,2 MWh Batteriekapazität erweitert. “Die Entscheidung für Lithium-Ionen-Akkus basierte auf der langen Haltbarkeit von 6.000 Ladezyklen, die in dieser Konstellation zu einer Batterielebensdauer von etwa 15 Jahren führen”, erklärt Dawie Joubert, Eigentümer des Einkaufszentrums. “Ein weiterer Vorteil des Speicherumrichters von AEG Power Solutions ist seine netzfreundliche Integration mit geringen Oberschwingungen, was ein wesentlicher Faktor für Stromnetze mit geringer Stabilität ist.” Das System läuft seit Juli 2021 im Vollbetrieb und hat eine voraussichtliche Amortisationszeit von vier bis fünf Jahren.

Besuchen Sie AEG Power Solutions auch auf der EES Europe vom 11. bis 13. Mai auf dem Messegelände in München: Halle B2, Stand B2.539.

Über Solar Plexus Africa

Solar Plexus ist Afrikas führender Anbieter von Micro-Grid-Systemen für die Stromerzeugung und -speicherung vor Ort mit der Mission, grüne erneuerbare Energie und Netzunabhängigkeit für den Industrie- und Gewerbesektor auf dem gesamten Kontinent bereitzustellen. Die fortschrittliche Hybrid-USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) für Microgrids ist Afrikas führendes Hochspannungs-Energiespeichersystem.

Über AEG Power Solutions

Mit einem breiten Portfolio an Stromversorgungssystemen und -dienstleistungen ermöglicht AEG Power Solutions eine kontinuierliche Verfügbarkeit der Stromversorgung und den sicheren Betrieb kritischer Anwendungen: AC- und DC-USV, Batterieladegeräte, Gleichrichtersysteme, Service und Wartung rund um die Uhr sowie maßgeschneiderte USV-Systeme nach Kundenspezifikation.

AEG Power Solutions besitzt ausgeprägtes Fachwissen und erstklassige Ingenieursfähigkeiten, die Wechselstrom- und Gleichstromtechnologien verbinden und konventionelle wie auch erneuerbare Energieplattformen umfassen. AEG Power Solutions verfügt über jahrzehntelange Erfahrung mit USV und Leistungselektronik sowie Netzanbindung und nutzt seine Kompetenz im Bereich der Stromumwandlung, um Lösungen für Energiespeicheranwendungen zu entwickeln und zu liefern.

Die AEG Power Solutions Group ist die einzige Tochtergesellschaft der Holdinggesellschaft 3W Power S.A. mit Sitz in Luxemburg. Weitere Informationen finden Sie unter www.aegps.de

