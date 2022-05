Frühbuchertickets für 1. Quality Mining Day erhältlich

Quality Mining bezeichnet das Schürfen nach Qualität. Diesem Thema widmet sich der 1. Quality Mining Day, der am 20. Oktober 2022 im Ettlingen bei Karlsruhe stattfindet.

Wie wichtig Qualität als Motor des Wandels gerade in der heutigen Zeit ist, davon ist Tobias Brehm, Business Development Manager des Veranstalters, der Quality Miners GmbH, überzeugt: “Die Arbeitswelt hat sich eklatant verändert. Lieferketten und Fertigungsprozesse müssen sich agil an die neue Situation anpassen. Wer sein Unternehmen zukunftssicher aufstellen will, findet in der Qualität seiner Prozesse den entscheidenden Motor des Wandels – und in CAQ-Lösungen das passende Handwerkszeug.”

In diesem Kongress steht der aktive Austausch und das Networking zwischen Qualitätsmanagern aus ganz Deutschland und das gemeinsame Schürfen nach Qualität im Vordergrund.

Ganz dem Thema “Qualität und Veränderung” widmen sich auch die hochkarätigen Referenten, die für den Quality Mining Day verpflichtet werden konnten. Darunter Speaker Dr. Lars Vollmer, Unternehmer, Wirtschaftsautor und konstruktiver Querulant. Außerdem der Grenzen sprengende Extremsportler Norman Bücher und erfahrene Qualitäts-Profis wie Dr.-Ing. Benedikt Sommerhoff und Dr. Ing. Alexander Schloske, die das Fachpublikum von ihrer langjährigen Erfahrung profitieren lassen werden.

In Podiumsdiskussionen rund um die Themen Qualitätsmanagement, CAQ oder auch Change Management stehen diese Referenten für Fragen aus dem Publikum bereit.

Wer sich schnell für eine Teilnahme entscheidet, profitiert bis zum 31.05.2022 vom 99-Euro-Frühbucherpreis. Informationen unter quality-mining-day.de.

Redaktion: wyynot, Karen Dörfinger

Die Quality Miners GmbH ist ein Softwarehersteller aus Pfinztal bei Karlsruhe und blickt auf eine 40-jährige Tradition zurück. Entstanden aus der Pickert & Partner GmbH, begleiten aktuell rund 40 Mitarbeiter ihre Kunden getreu dem Slogan “digging for quality. together.” Die Quality Miners konzentrieren sich auf die Schaffung individueller Kundenlösungen im Bereich Qualitätsmanagement und CAQ-Systeme. Durch die technologische Zusammenführung der beiden bereits seit Jahrzehnten etablierten Produktlinien RQM – heute: QM.CAQ – und IDOS in eine gemeinsame Produktlinie wird für mehr Flexibilität und Agilität im Bereich der Softwarebereitstellung gesorgt.

Kontakt

Quality Miners GmbH

– –

Händelstrasse 10

76327 Pfinztal

–

info@quality-miners.de

https://quality-miners.de

Bildquelle: info@quality-miners.de