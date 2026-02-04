Neu: Ausbildung zum Systemischen Business-Coach von K&P

Die auf Themenfeld Change und Transformation spezialisierte Unternehmensberatung Kraus & Partner (K&P), Bruchsal, startet Mitte Juni erstmals eine offene, berufsbegleitende Ausbildung „Systemisches Business-Coaching“. Die gemäß den Anforderungen des größten deutschen Coachingverbands dvct e.V. konzipierte Weiterbildung erstreckt sich über neun Monate und wendet sich an alle Personen, die

-in Organisationen mitverantwortlich dafür sind, dass diese ihre Ziele erreichen, und

-andere Menschen dabei unterstützen, ihren Beitrag hierzu zu leisten –

und zwar unabhängig davon, ob es sich bei ihnen zum Beispiel um Führungskräfte, Projektleiter, firmeninterne Aus- und Weiterbildner oder Consultants handelt.

Ihnen wird in der Ausbildung die Kompetenz vermittelt, in den dynamischen, sozialen Systemen, die Unternehmen sind, die vorgenannten Funktionen professionell und wirksam wahrzunehmen – und zwar auch in einem Umfeld, in dem sich die Rahmenbedingungen rasch und fundamental wandeln, weshalb auch ein großer kollektiver und individueller Change- und Lernbedarf besteht.

Die modular aufgebaute Ausbildung besteht aus fünf dreitägigen Präsenz-Workshops. Diese werden von verschiedenen Lehr-Coaches geleitet, die ausgewiesene Experten für das jeweilige Schwerpunktthema sind. Zwischen den Präsenz-Workshops finden stets halbtägige Online-Coaching-Werkstätten statt, die unter anderem der Vertiefung des Gelernten sowie der Supervision des Lernprozesses dienen. Außerdem treffen sich die Teilnehmenden regelmäßig in festen Kleingruppen, um unter Anleitung unter anderem die in den Workshops kennengelernten Coaching-Tools und -Methoden zu erproben.

Der erste Präsenz-Workshop (11. bis 13. Juni 2026) steht unter der Überschrift „Systemisch beraten“. In ihm befassen sich die Teilnehmenden unter anderem mit der Frage, was „systemisch coachen“ überhaupt bedeutet und welche Anforderungen hieraus an den Coach resultieren; des Weiteren, was die Grundvoraussetzungen für einen Coachingerfolg – sei es mit Einzelpersonen oder Teams – sind. Zudem werden in ihm die Peer-Groups für die Kleingruppenarbeit gebildet.

Der zweite Workshop (23. bis 25. Juli 2026) trägt die Überschrift „Dialogische Kompetenz“. In ihm setzen sich die künftigen Business-Coaches mit solchen systemischen Gesprächskompetenzen wie Aktives Zuhören, Anliegen und Kernqualitäten erkunden sowie systemisches Fragen auseinander. Sie erfahren zudem, welche Haltung dies erfordert. Außerdem befassen sie sich mit dem Thema Gesprächs- und Selbststeuerung als Coach und lernen eine Gesprächsatmosphäre zu kreieren, in der die Coachees sich sicher fühlen.

Im dritten Workshop mit der Überschrift „Prozesskompetenzen“ (10. bis 12. September 2026) lernen die Teilnehmenden Tools und Methoden kennen, um Coachingprozesse zu planen und zielorientierte Beratungssysteme aufzubauen; des Weiteren wie sie solche Prozesse steuern, Dynamiken in ihnen erkennen und sich in diese mit ihrer eigenen Haltung einbringen. Dabei spielen auch die Themen Achtsamkeit und Selbstfürsorge – und zwar sowohl für die Coachees bzw. zu coachenden Systeme als auch für sich selbst – eine wichtige Rolle. Außerdem planen sie ihre ersten eigenen Coachingtermine in ihrem Arbeitsfeld.

Im vierten Workshop mit der Überschrift „Methodenkompetenz“ (27. bis 29. November 2026) lernen die angehenden Coaches eine Vielzahl systemischer Coachingmethoden kennen, um im Coachingprozess zum Beispiel die zentralen Herausforderungen zu ermitteln und die nötige Systemtransparenz zu gewinnen. Außerdem üben sie diese anzuwenden. Zudem reflektieren sie die Vorzüge und Nachteile des Einsatzes dieser Methoden, um diese gezielt einsetzen zu können.

Im fünften und letzten Präsenz-Workshop der Business-Coaching-Ausbildung (10. bis 12. Dezember 2026) mit der Überschrift „Haltung und Selbststeuerung“ dreht sich alles nochmals um die Frage, welche systemische Haltung die Coaches im Coachingprozess bewahren und zeigen müssen, um beispielsweise Änderungen des Mindsets oder der verinnerlichten Glaubenssätze bei den Coachees zu bewirken; des Weiteren darum, wie sie diese Haltung auch in Stress- und Konfliktsituationen zeigen und somit ihre systemische Professionalität bewahren. Hierfür lernen sie auch die erforderlichen Methoden und Techniken kennen.

Im Rahmen der Ausbildung müssen die angehenden Business-Coaches auch einen Coachingprozess durchführen. Diesen planen sie unter anderem in den Online-Coaching-Werkstätten und Peer-Group-Treffen unter Anleitung. Der Verlauf wird gegen Ende der Ausbildung in Coaching-Supervisions-Sitzungen (am 28. Januar und 11./12. Februar 2027) evaluiert, bevor sich die Ausbildungsteilnehmenden schließlich am 13. Februar 2027, sofern gewünscht, als „Systemische Business-Coaches (dvct)“ zertifizieren lassen können. Sofern gewünscht werden sie danach auch in den K&P Coach-Pool aufgenommen, aus dem Kunden der Change- und Transformationsberatung Kraus & Partner, sich selbst die für ihre Anliegen passenden Coaches auswählen können.

Nähere Infos über die offene Ausbildung „Systemisches Business-Coaching“ finden interessierte Personen und Organisationen auf der Webseite www.kraus-partner.de in der Rubrik “ Academy„.

Auf Wunsch führt K&P die Ausbildung auch firmenintern durch.

Die Unternehmensberatung Kraus & Partner, Bruchsal, unterstützt Unternehmen weltweit beim Planen, Durchführen, Steuern und Evaluieren von strukturellen und kulturellen Veränderungsprozessen. Die Change Management-Experten vermitteln den Mitarbeitern von Unternehmen außerdem die erforderliche Haltung sowie die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um die aus Wandel resultierenden Herausforderungen mit Erfolg zu meistern.

Für die Unternehmensberatung Kraus & Partner arbeiten über 100 Trainer, Berater und Projektmanager weltweit. Ihr geschäftsführender Gesellschafter ist der diplomierte Wirtschaftsingenieur Dr. Georg Kraus, der an der TH Karlsruhe zum Thema Projektmanagement promovierte und seit 1994 Lehrbeauftragter an der Universität Karlsruhe, der IAE in Aix-en-provence und der technischen Universität Clausthal ist.

