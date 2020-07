NEU: Lian Li LANCOOL II Mesh Performance & RGB Midi-Tower

Pressemitteilung

NEU: Lian Li LANCOOL II Mesh Performance und LANCOOL II Mesh RGB Midi-Tower jetzt bei Caseking vorbestellbar!

Berlin, 10.07.2020

Lian Li präsentiert mit den Gehäusen LANCOOL II Mesh Performance und LANCOOL II Mesh RGB die neuesten Mitglieder der LANCOOL-Produktfamilie. Die Midi-Tower verfügen über einen verbesserten Airflow im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Dafür ist der vollflächige Einsatz von luftdurchlässigem Mesh verantwortlich. Die Gehäuse bieten zwei schwenkbare Seitentüren aus getöntem Tempered Glass und eine hohe Flexibilität bei der Gestaltung des Innenraums. Diverse Kabelabdeckungen sorgen für eine aufgeräumte Optik.

Der LANCOOL II Mesh Performance ist ab Werk mit drei schwarzen PWM-Lüftern ausgestattet: Zwei 140-Millimeter-Lüfter an der Vorderseite und ein 120-Millimeter-Lüfter an der Rückwand. Diese werden über die Lüftersteuerung mittels eines Schiebereglers im I/O-Panel des Midi-Towers gesteuert. Zur Auswahl stehen drei Geschwindigkeitsstufen und die PWM-Automatik. Insgesamt stehen sechs 4-Pin-Anschlüsse für Lüfter zur Verfügung.

Der Lian Li LANCOOL II Mesh Performance Midi-Tower im Überblick:

– Viel Mesh und Lüftungsöffnungen in Wabenoptik

– Magnetische Seitentüren aus getöntem Tempered Glass

– Geeignet für Mini-ITX-, Micro-ATX-, ATX- und E-ATX-Mainboards bis 280 mm Breite

– Integrierte Lüftersteuerung für bis zu sechs Lüfter

– Inklusive einem 120er und zwei 140er PWM-Lüftern

– Bis zu neun Datenlaufwerke wie SSDs und Festplatten gleichzeitig möglich

– Grafikkarten bis 384 mm, CPU-Kühler bis 176 mm

– Ausschließlich in Schwarz erhältlich

Für High-End-Kühllösungen entwickelt

Der Midi-Tower unterstützt bis zu acht Lüfter im 120-Millimeter-Format, die an der Vorderseite, am Deckel, an der Rückwand und auf der Netzteilabdeckung montiert werden. An der Vorderseite kann ein 360er oder 280er Radiator und am Deckel ein 240er Radiator angebracht werden. Für Prozessorkühler ist eine maximale Höhe von 176 mm vorgesehen.

Der Lian Li LANCOOL II Mesh RGB Midi-Tower im Überblick:

– Viel Mesh und Lüftungsöffnungen in Wabenoptik

– Magnetische Seitentüren aus getöntem Tempered Glass

– Geeignet für Mini-ITX-, Micro-ATX-, ATX- und E-ATX-Mainboards bis 280 mm Breite

– Integrierter RGB-LED-Controller mit Tasten für Modus und Farbe

– Inklusive drei 120er PWM-Lüftern mit digital adressierbarer RGB-Beleuchtung

– Bis zu neun Datenlaufwerke wie SSDs und Festplatten gleichzeitig möglich

– Grafikkarten bis 384 mm, CPU-Kühler bis 176 mm

– Verfügbar in den Farbvarianten Schwarz und Weiß

Digital adressierbare RGB-Beleuchtung und integrierter RGB-LED-Controller

Mit dem im Lian Li LANCOOL II Mesh RGB integrierten RGB-LED-Controller lässt sich die digital adressierbare RGB-Beleuchtung der drei mitgelieferten Lüfter steuern, die hinter der Frontblende montiert sind. Dazu verfügt der Midi-Tower über zwei Tasten für Modus und Farbe am I/O-Panel. Alternativ kann der RGB-LED-Controller auch über einen Anschluss für digital adressierbare RGB-LED-Komponenten mit dem Mainboard verbunden werden, um die Beleuchtung per Software zu synchronisieren.

Der Lian Li LANCOOL II Mesh Midi-Tower bei Caseking: https://www.caseking.de/lancool-ii-mesh

Bei Caseking.de erhalten Kunden, die das LANCOOL II Mesh Performance oder das LANCOOL II Mesh RGB vorbestellen, das USB 3.1 Typ-C Zubehörkabel LANCOOL II-4X kostenlos. Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht!

Der Lian Li LANCOOL II Mesh Performance und der Lian Li LANCOOL II Mesh RGB Midi-Tower können ab sofort für 87,63 Euro (schwarz) bzw. 92,51 Euro (weiß) bei Caseking vorbestellt werden und sind voraussichtlich ab 31.07.2020 lieferbar.

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Firmenkontakt/Pressekontakt:

Caseking GmbH

Karolina Leśniewska

Gaußstr. 1

10589 Berlin

marketing@caseking.de

www.caseking.de

