Neu: Werfen Sie Ihre Basketball-Domain in den Korb

Die General Availability der Basketball-Domains fängt am 15. Juni an

Die General Availability oder allgemeine Verfügbarkeit der Basketball-Domains startet am 15. Juni. Jetzt kann jeder Basketball-Domains registrieren.

Die Basketball-Domains helfen Vereinen und Unternehmen, sich klar zu präsentieren, indem sie direkt in ihrem Domainnamen kommunizieren, wer sie sind und was sie tun.

Jetzt können Sie direkt in Ihrer URL sagen, wer Sie sind und was Sie tun. Kein anderes Wort beschreibt Basketball besser als .basketball – es ist eine intuitive digitale Identität für den Sport.

Profitieren Sie von verbesserten Suchergebnissen durch die höhere Relevanz von .basketball in Ihrer Domain. Alles, ohne vorhandene Anmeldeinformationen für die Suche zu beschädigen. Instinktive Adressfindung und kein Rätselraten mehr zwischen .com, .co.uk, .net etc.

Die Basketball-Domains bringt den Sport zusammen. Wenn Sie auch ein Teil der Basketballfamilie sind, ist .basketball der Familienname. Machen Sie mit und zeigen Sie, daß Sie ein offizieller Teil der globalen Basketball-Community sind.

Leiten Sie einfach von Ihrer alten Domain auf Ihre neue Basketball-Domain weiter, um Ihre neue URL ins Spiel zu bringen. So einfach ist das – nichts anderes muss geändert werden.

Die relevantesten Dinge, die Sie in Ihrer Webadresse haben können, sind Ihre Marke und das, was Sie tun – Basketball. Mit einer Basketball-Domain können Sie verbesserte Suchergebnisse erhalten, ohne bestehende Optimierungen und Anmeldeinformationen zu beeinträchtigen.

Unabhängig von Ihrer Loyalität schafft die Liebe zum Basketball eine Verbindung.

Die Registrierungsstelle der Basketball-Domain betont:

“Wir sind alle Teil derselben Familie und .basketball ist unser Familienname. Unsere Mission ist es, Einzelpersonen und Organisationen auf der ganzen Welt zu vereinen, die ein echtes Interesse am Spiel haben.”

Die Registrierungstelle ergänzt:

“Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Sport zusammenzubringen. Unabhängig von Ihrer Loyalität schafft die Liebe zum Basketball eine Verbindung. Wenn Sie Teil der globalen Basketball-Familie sind, machen Sie .basketball zu Ihrem Familiennamen.”

Kein anderes Wort beschreibt Basketball besser als Basketball. Im Gegensatz zu .com .org .biz .net – die Basketball-Domain ist eine intuitive digitale Kennung für den Sport.

Das Internet ist zu einem überfüllten Ort geworden. Sogar Basketball ist verstreut. Die Basketball-Domains bringen die Basketball-Familie an einen Ort im Internet.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/basketball-domains.html

https://www.domainregistry.de/basketball-domain.html (English)

