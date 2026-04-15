Neubauwohnungen in Friedrichshafen: WHS startet Vertrieb des Projekts „SEESEITEN“ am Bodensee

Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) plant in Friedrichshafen ein neues Wohnprojekt unter dem Namen „SEESEITEN“. In attraktiver Lage, nur wenige Schritte vom Bodensee entfernt, entstehen 31 Eigentumswohnungen, die modernes Wohnen in unmittelbarer Wassernähe mit den Vorzügen einer urbanen Infrastruktur verbinden.

Egal ob Konstanz, Friedrichshafen oder Lindau – Wohnraum rund um den Bodensee ist knapp. Wer eine hochwertige Eigentumswohnung in Friedrichshafen kaufen möchte, findet in diesem Neubauprojekt eine seltene Gelegenheit. Nur etwa 100 Meter von der Uferpromenade entfernt, realisiert die WHS ein stilvolles Wohnensemble aus vier harmonisch verbundenen Häusern. Die Architektur besticht durch eine klare Linienführung und durchdachte Grundrisse, wobei großzügige Fensterflächen für helle, lichtdurchflutete Räume sorgen. Das Angebot reicht von der kompakten 2-Zimmer-Wohnung bis hin zur großzügigen 5-Zimmer-Variante mit Wohnflächen zwischen 50 und 163 Quadratmetern.

Bezug zur Natur

Eine zentrale Rolle bei diesem Wohnprojekt am Bodensee nimmt das Thema Nachhaltigkeit ein. Das Projekt wird als energieeffizientes Effizienzhaus 55 EE realisiert, wobei modernste Technik wie Geothermienutzung und eine Photovoltaikanlage zum Einsatz kommen. Für ein angenehmes Raumklima sorgen eine Fußbodenheizung mit Einzelraumsteuerung sowie dreifach verglaste Fenster, die mit elektrischen Raffstorelamellen ausgestattet sind. Den Bezug zur Natur stärken zudem die privaten Außenbereiche: Jede Wohneinheit verfügt entweder über einen Balkon, eine Terrasse oder einen eigenen Gartenanteil.

Aufzug von der Tiefgarage bis ins Dachgeschoss

Auch in puncto Komfort setzt die WHS hohe Maßstäbe. Ein Aufzug verbindet alle Etagen von der Tiefgarage bis ins Dachgeschoss, wobei ausgewählte Wohneinheiten barrierefrei gestaltet sind. Für die künftige Mobilität ist ebenfalls gesorgt, da die Tiefgaragenstellplätze optional mit einer Wallbox für Elektrofahrzeuge ausgestattet werden können.

Seenah wohnen – zwischen Ufer und Stadtleben

Die Lage der „SEESEITEN“ ermöglicht ein Leben im Herzen der Region. Während die nahen Uferwege und Grünflächen zu weitläufigen Spaziergängen und Freizeitaktivitäten einladen, ist die Innenstadt von Friedrichshafen mit ihrem vielfältigen Angebot an Gastronomie, Kultur und Einkaufsmöglichkeiten in wenigen Gehminuten erreichbar. Die gute Anbindung an den Bahnhof, den Flughafen sowie die wichtigsten Verkehrsachsen macht den Standort zudem für Pendler und Familien gleichermaßen attraktiv. Schulen, Kindertagesstätten und alle Einrichtungen des täglichen Bedarfs befinden sich in komfortabler Nähe.

Weitere Informationen finden Interessentinnen und Interessenten im Internet unter:

www.seeseiten-friedrichshafen.de

Als überregional tätige Immobilienexpertin der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe liegen die Kernkompetenzen der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) in den Bereichen Wohn- und Gewerbe-bau, Projektmanagement, Städtebauliche Beratungen, Immobilienmanagement, und technisches Portfoliomanagement. Seit 1949 hat die WHS bundesweit mehr als 24.830 Häuser und Wohnungen erstellt, rund 460 Sanierungsgebiete in mehr als 265 Städten und Gemeinden betreut und verwaltet derzeit rund 7.650 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Die WHS ist mit rund 170 Mitarbeitern am Hauptsitz in Ludwigsburg sowie durch Geschäftsstellen in den Ballungsräumen Dresden, Frankfurt am Main, Hannover, Karlsruhe, Köln, und München aktiv.

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