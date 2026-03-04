Neue Chorleitung für engagierten gemischten Chor gesucht

Die Chorgemeinschaft Bornheim-Lonsheim sucht eine neue Chorleitung, die mit musikalischen Ideen und Freude am Chorsingen neue Impulse einbringt.

Die Chorgemeinschaft Bornheim-Lonsheim ist ein engagierter gemischter Chor, der vor allem eines vereint: die Leidenschaft und Freude am gemeinsamen Singen in einer offenen und herzlichen Gemeinschaft. Mit aktuell 28 aktiven Mitgliedern im Alter von 45 bis 80 Jahren gestaltet der Chor ein lebendiges musikalisches Miteinander, das durch Erfahrung und Neugier gleichermaßen geprägt ist.

Das vielseitige Repertoire reicht von klassischer Chormusik über mitreißende Arrangements aus Musicals, Pop und Gospel bis hin zu neuen musikalischen Ideen, für die die Chormitglieder stets offen sind. Die Chorgemeinschaft versteht sich als Chor, der Tradition pflegt ohne dabei den Blick für innovative Wege zu verlieren.

Die Aktiven suchen eine chormusikalische Leitung, die mit Begeisterung und Kreativität inspiriert und die musikalische Entwicklung des Chors weiter vorantreibt. Gesucht wird eine Persönlichkeit, die fachliche Kompetenz mit Leidenschaft verbindet und es versteht, musikalische Qualität mit einem starken Gemeinschaftsgefühl harmonisch zu vereinen.

Die Proben finden regelmäßig montagabends statt. Neben intensiver Probenarbeit veranstaltet die Chorgemeinschaft Bornheim-Lonsheim eigene Konzerte, nimmt gerne Einladungen befreundeter Chöre wahr und bereichert das kulturelle Leben in der Region durch vielfältige Auftritte und Veranstaltungen.

Wer gerne musikalische Ideen gemeinsam mit einem offenen und engagierten Chor umsetzen möchte und dabei eine lebendige Chorgemeinschaft aktiv mitgestalten will, findet hier ein inspirierendes Umfeld mit großem Gestaltungsspielraum. Es bietet sich die Möglichkeit, Teil eines motivierten Teams zu werden und die musikalische Zukunft der Chorgemeinschaft Bornheim-Lonsheim aktiv mitzugestalten. Interessierte können sich jederzeit bei der 1. Vorsitzenden Bruni Lind melden – per E-Mail an bruni.lind@lind-landtechnik.de oder telefonisch unter 0151-11163259.

Erstveröffentlicht am 4. März 2026 unter https://singendesland.de/neue-chorleitung-fuer-die-chorgemeinschaft-bornheim-lonsheim-gesucht/28338

Artikel im Auftrag veröffentlicht durch den Chorverband Rheinland-Pfalz.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz – so alt wie das Grundgesetz

1949 – 2026: 77 Jahre Tradition und Zukunft. Partner und Dienstleister für die Chorkultur.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 als Sängerbund Rheinland-Pfalz – seit 2005 Chorverband Rheinland-Pfalz – in Koblenz gegründet und feierte damit im Jahr 2024 seinen 75. Geburtstag. Mit über 1.000 Chören und ihren rund 60.000 Mitgliedern, davon annähernd 26.000 aktiv Singende, ist er der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

Aufgaben und Dienstleistungen des Verbandes:

– Attraktivmachen des Chorsingens für die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Choraktive;

– Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Öffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung der Chorkultur im Land;

– Unterstützen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Öffentlichkeitsarbeit;

– Bewusstmachen und Verankern der Chorkultur / des Chorsingens als sozialisierendes, für Bildung und Gesellschaft wichtiges Kulturgut im Land.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz strebt stets eine enge Zusammenarbeit und intensive Kommunikation mit politischen und öffentlich-rechtlichen Institutionen sowie Chorverbänden und Chören an.

