25 Jahre: Ingenieur-Unternehmen cigus startet ins Jubiläumsjahr

Ulm, 4. März 2026 – Mit einem Neujahrsempfang für die gesamte Belegschaft ist das Ingenieur- und Beratungs-Unternehmen cigus GmbH in sein Jubiläumsjahr gestartet. Vor 25 Jahren (2001) als Ein-Mann-Betrieb gegründet, hat sich cigus zu einem bundesweit tätigen Engineering-Unternehmen mit 90 Beschäftigten entwickelt, das neben seinem Sitz in Ulm zwei Technische Büros in Aalen und Königsbronn unterhält.

Anders als viele vor allem große Ingenieurdienstleister setzt cigus seit Beginn auf eine enge persönliche Zusammenarbeit von Fachleuten und Auftraggebern. Im Laufe der Jahre wurde das Leistungs-Portfolio um die Vermittlung von hochqualifizierten Fachleuten sowie die Aus- und Weiterbildung von Führungskräften und das Coaching für Engineering-Teams erweitert.

Seit vielen Jahren einer der beliebtesten Arbeitgeber in der Branche

„Neben der rein fachlichen Kompetenz sind Vertrauen und Verlässlichkeit unsere wichtigsten Erfolgsfaktoren“, betont Geschäftsführer Jens Feuerlein bei der Auftaktveranstaltung. „Das Zwischenmenschliche, die Art unserer Kommunikation untereinander und wie wir uns individuell auf jeden Kunden und jedes Projekt einstellen, das zeichnet uns aus, und das schätzen Auftraggeber und Beschäftigte gleichermaßen.“ Seit vielen Jahren wird cigus regelmäßig als einer der beliebtesten Arbeitgeber in der Region Ulm und innerhalb der mittelständischen Technologie- und Beratungsfirmen ausgezeichnet.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – Ingenieure, Software-Entwickler und Technische Redakteure – arbeiten zum Teil in Ulm und Umgebung, viele aber auch in Hamburg, Berlin oder im Rhein-Main-Gebiet. Sie unterstützen Unternehmen vor allem in den Branchen Optik, Halbleiter, Maschinenbau, Fahrzeugtechnik und Defense bei der Entwicklung und Umsetzung von Hightech-Lösungen (so genannte cutting-edge Technologien) für Produkte, Prozesse und Produktion. Ein besonderes Augenmerk liegt derzeit auf Lifecycle-Management von Systemen und CE-Konformität.

Die cigus GmbH war im Jahr 2001 von Joachim Lang gegründet worden, der sich zuvor mit dem Aufbau eines der damals größten Ingenieur-Dienstleisters in Deutschland einen Namen gemacht hatte. Im Jahr 2025 hat Lang die Geschäftsführung an seinen Nachfolger Jens Feuerlein übergeben.

Die cigus GmbH wurde 2001 gegründet und unterstützt mit hochqualifizierten Ingenieuren, Beratern und Entwicklern vor allem Betriebe in den Branchen Optik, Elektronik, Mechatronik, Nutzfahrzeuge und Maschinenbau. Die Fachleute sind in der Entwicklung von Produkten und Prozessen tätig, ebenso in der Technischen Dokumentation und Risikoanalyse (CE-Kennzeichnung). Bei Bedarf übernehmen sie als Interim Management projektweise oder zeitlich begrenzt Führungsaufgaben in Industrie-Unternehmen. cigus ist Mitglied im Cluster Nutzfahrzeuge (CNS).

