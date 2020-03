Neue Content Packs für CyberLink PowerDirector 365

Taipeh, Taiwan — März 2020 — CyberLink Corp. (5203.TW) stellt neues Update für alle Anwender der Videoschnittsoftware CyberLink PowerDirector 365 vor. Mit dem neuesten Update werden lizenzfreie Stock-Videos angeboten, die besonders für Freelancer, YouTuber sowie kleine und mittlere Unternehmen spannend sind. Die verschiedenen Videomaterialien von Landschaften oder Städten können bei Image-Filmen oder im Intro von Produktvorstellungen direkt in das Projekt integriert werden. Dazu steht neue Hintergrundmusik zur Verfügung mit einer Kollektion an Saloon-Musik und Melodien des wilden Westens, die jedes Urlaubsvideo zum Western-Movie machen. Mit dem neuen Lichtleck Mischpaket werden den Abonnenten eine neue Sammlung an Lichteffekten angeboten. Mit einer umfangreichen Auswahl an insgesamt 48 Überlagerungen – 12 Effekte und vier Farbvariationen – können Szenenübergänge des Videos weich gestaltet werden. Oder es lassen sich je nach Video-Content Vintage- oder Traum-Effekte bei den Übergängen einspielen.

Mit der 365-Version von PowerDirector bietet CyberLink seinen Abonnenten regelmäßige Produktaktualisierungen, kreative Vorlagen-Pakete sowie neue Funktionen an.

Weitere Informationen zu diesen neuen Inhalten sowie weiteren Updates, sind unter folgendem Link erhältlich: https://de.cyberlink.com/products/powerdirector-video-editing-software/whats-new_de_DE.html?scrollTo=tab_part_zone

Bildmaterial können Sie hier sichten und laden: https://profil-marketing.cloud/index.php/s/tXpobMGp3cZgXwP

