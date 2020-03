Sichler Akku-Boden-Wisch-Sauger BWS-200

Cleverer 2in1-Saubermann: saugt und wischt Böden

– Ersetzt Staubsauger und Wischmopp

– Rotierende Bodenbürste: wischt und nimmt Staub auf

– Zyklon-Technologie für effektives Saugen

– Waschbarer HEPA-Luftfilter

– Kabelloser Akku-Betrieb

Jetzt spart man jede Menge Zeit beim Putzen: Denn der praktische Haushaltshelfer von Sichler Haushaltsgeräte saugt und wischt zugleich! So entfernt man in einem Zug Staub, Krümel und hartnäckigen Schmutz von den Böden. Kein lästiges Wischen mit dem Mopp mehr!

Gründliche Reinigung von weiten Flächen: Dank Wassertank und kraftvoller Motorbürste sorgt man für perfekte Sauberkeit auf Hartböden wie Fliesen, Parkett oder Laminat. Damit sind Küche, Bad und Wohnzimmer ruckzuck blitzblank!

So hat Dreck keine Chance: Denn die rotierende Bodenbürste nimmt Staub und Schmutz effektiv auf. Und bevor die angesaugte Luft den Boden-Wischsauger wieder verlässt, strömt sie durch einen HEPA-Filter – ideal für Allergiker!

Man saugt ganz ohne Beutel: Das Zyklon-Filtersystem macht den Beutelkauf überflüssig. Das Portemonnaie und die Umwelt freuen sich! Wasser- und Staubbehälter sowie Filter wäscht man bei Bedarf einfach aus.

Kabellos dank Akku: So hat man nie wieder ein zu kurzes Kabel oder Kabelsalat. Einfach den Akku auftanken und loslegen. So macht das Putzen Spaß!

– Saugt und wischt gleichzeitig alle Hartböden

– Saug- und Wisch-Modus jeweils einzeln oder gemeinsam verwendbar

– Rotierende Bodenwisch-Rolle: nimmt Schmutz und Dreck auf

– Zyklon-Filtersystem: kein Beutel und kein ständiger Wechsel nötig

– Absolute Bewegungsfreiheit dank kabellosem Akku-Betrieb

– Ergonomischer Griff mit Ein/Aus-Schalter und Wasser-Sprühknopf

– Auswaschbarer HEPA-Feinpartikelfilter: filtert 85 % des im Staub enthaltenen Feinstaubs sowie Pollen etc. heraus, ideal für Allergiker

– Füllmenge Wassertank: ca. 250 ml

– Füllmenge Auffangbehälter: 800 ml Wasser, 400 ml Staub

– Material Bodenwischrolle: 100 % Acryl

– Spritzwassergeschütztes Gehäuse: IPX4

– Saugkraft: 8 kPa

-Leistung: 200 Watt

– Status-LEDs am Akku: zeigen Ladestand

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 21,6 Volt / 2.200 mAh für bis zu 25 Minuten Laufzeit, lädt per Netzteil

– Maße: ca. 30 x 118 x 20 cm, Gewicht: ca. 3,1 kg

– Boden-Wischsauger BWS-200 inklusive 2 Bodenwisch-Rollen, Standfuß, Netzteil und deutscher Anleitung

Preis: 169,95 EUR

Bestell-Nr. NX-3386-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX3386-3031.shtml

Zubehör:

– Sichler Haushaltsgeräte Ersatz-Akku für elektrischen Boden-Wischsauger BWS-200, 2.200 mAh (NX-3387)

– Sichler Haushaltsgeräte 2 Ersatz-Bodenwisch-Rollen für elektrischen Boden-Wischsauger BWS-200 (NX-3388)

Die PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

