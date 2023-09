Neue Ergebnisse: Ein Glas Fruchtsaft pro Tag senkt den Blutdruck

Der Genuss von Fruchtsäften hilft, den systolischen Blutdruck zu senken, und ein Glas pro Tag kann vor Bluthochdruck schützen.

Der Genuss von Fruchtsäften hilft, den systolischen Blutdruck zu senken, und ein Glas pro Tag kann vor Bluthochdruck schützen – einem Hauptrisikofaktor für Herzinfarkt und Schlaganfall, wie eine neue Studie zeigt.

Forscher der Universität Toronto analysierten 93 frühere Studien, in denen 12 verschiedene zuckerhaltige Lebensmittel untersucht wurden, um herauszufinden, wie sich eine bestimmte Ernährungsweise auf den Blutdruck auswirkt.

Der Bericht, der in der Zeitschrift PLOS ONE veröffentlicht wurde, ergab, dass ein mäßiger Fruchtsaftkonsum zu einer durchschnittlichen „kleinen bedeutenden Verringerung“ von -3,7 mmHg des systolischen Blutdrucks – des Drucks in den Arterien, wenn das Herz schlägt. Im Gegensatz dazu führte die entsprechende Zuckeraufnahme aus einer Mischung von Zuckerquellen, einschließlich zuckergesüßter Getränke, zu einem durchschnittlichen Anstieg des systolischen Blutdrucks um 6,9 mmHg.

Die Studie ergab, dass der größte Nutzen für den Blutdruck bei einer langfristigen Einnahme von 50-150 ml täglich, also nur einem kleinen Glas, zu verzeichnen war.

Bluthochdruck kann im Laufe der Zeit das Risiko von Herzinfarkt und Schlaganfall erhöhen. In Deutschland haben etwa 20 bis 30 Millionen Bundesbürger Bluthochdruck; ca. 30% der Betroffenen wissen nichts von ihrer Bluthochdruck-Erkrankung (Quelle: www.hochdruckliga.de; Bluthochdruck in Zahlen).

Die schützende Wirkung von 100-prozentigem Fruchtsaft auf den Blutdruck ist wahrscheinlich auf Nährstoffe und Bioverbindungen zurückzuführen, die in Obst enthalten sind, so die Forscher. Der Verzehr ganzer Früchte, die auch Ballaststoffe enthalten, hatte einen noch größeren Nutzen.

Die Studie stützt frühere Belege dafür, dass der tägliche Genuss eines Glases 100%igen Fruchtsaftes mit einem niedrigeren Blutdruck verbunden ist. Die Ergebnisse zeigen, dass in den Leitlinien für die öffentliche Gesundheit, die den Menschen bei der Vorbeugung und Behandlung von Bluthochdruck helfen sollen, zwischen natürlichem und zugesetztem Zucker unterschieden werden sollte, heißt es in dem Bericht.

Der Hauptautor der Studie, Professor John Sievenpiper, sagte: „Unsere Forschung zeigt, dass der moderate Verzehr von 100%igem Fruchtsaft, der nur natürliche Zucker enthält, sich positiv auf den Blutdruck auswirkt. Die vorliegenden Erkenntnisse liefern einen guten Hinweis darauf, dass Obst und 100%iger Fruchtsaft in geringen Dosen zu einer kleinen, bedeutenden Senkung des Blutdrucks führen.“

Kürzlich hat das Fruit Juice Science Centre zudem die Ergebnisse einer Umfrage u.a. zu dem Thema „Die funktionellen Vorteile von Orangensaft“ veröffentlicht. Die Ergebnisse zeigen, dass 62% der Befragten aus Deutschland sich darüber bewusst sind, dass der Konsum von Orangensaft die Immunfunktion unterstützt. 59% bestätigen sogar, dass der Verzehr natürliche Energie liefert. So zeigt die Studie, dass sich die Mehrheit der Deutschen über die möglichen positiven Konsumauswirkungen von Säften wie beispielsweise Orangensaft bewusst sind.

Das Fruit Juice Science Center bietet Verbrauchern, Journalisten und Fachleuten des Gesundheitswesens faktengestützte Informationen über die Bedeutung von 100%igem Fruchtsaft für Ernährung und Gesundheit: https://fruitjuicesciencecentre.eu/de

