Neue Folge von Kontora Insights: Wie das Familienunternehmen Rowe den Generationenwechsel erfolgreich gestaltet hat

Kontora Insights: Der Unternehmer-Podcast

In Folge 25 des Kontora Unternehmer-Podcasts wird die Frage diskutiert, was es für einen erfolgreichen Generationenwechsel braucht: Zu Gast ist Alexandra Kohlmann, die den Schmierstoffhersteller Rowe in zweiter Generation führt. Dabei blickt die Nachfolgerin zurück auf ihren Eintritt ins Unternehmen vor acht Jahren, beschreibt ihre Rolle als Co-Geschäftsführerin an der Seite ihres Vaters und erzählt von ihren Plänen nach der Staffelstab-Übernahme. Das 49-minütige Gespräch kann ab sofort bei allen großen Podcast-Plattformen abgerufen werden sowie als exklusiver Video-Stream unter www.kontora.com/insights/podcasts/.

Geteilte Verantwortung

„Ich bin gleich als Mitglied der Geschäftsleitung eingestiegen, ohne wirklich zu wissen, wen führe ich jetzt eigentlich“, erzählt Kohlmann. Um ihre Rolle zu finden, sei sie zunächst in alle Abteilungen gegangen, habe die Stimmung abgetastet und Handlungsbedarf identifiziert: „Wo sind Felder, für die in der Vergangenheit einfach nicht genug Zeit war?“ Schnell habe sie begriffen, dass die schrittweise Übernahme von Verantwortung Fingerspitzengefühl erfordert, immerhin habe ihr Vater Michael Zehe zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre die Geschicke alleine bestimmt. Um den langfristig geplanten Generationswechsel erfolgreich zu gestalten, sei lösungsorientierte Kommunikation unverzichtbar gewesen.

„Wir waren nicht immer einer Meinung. Aber am Ende wollten wir immer das Gute und das Richtige fürs Unternehmen. Und darüber haben wir es dann auch immer wieder geschafft, eine Lösung zu finden“, erzählt Kohlmann im Gespräch am Firmensitz im rheinland-pfälzischen Worms. Bevor sie Anfang 2024 die alleinige unternehmerische Verantwortung übernahm, habe das Vater-Tochter-Tandem noch gemeinsam die strategische Ausrichtung für die kommenden Jahre festgelegt. Da es ihr wichtig sei, die Unternehmensspitze auch künftig als Duo zu besetzen, rückte ein langjähriger Mitarbeiter in die Geschäftsführung auf. Die Führung im Tandem sei die beste Option, die es für sie gibt.

Motorenöle von morgen

Zusammen mit ihrem neuen Co-Geschäftsführer Stefan Wermter treibt sie nun die Weiterentwicklung des Unternehmens voran. Statt „nur“ Produkte wie Motorenöle, Frostschutzmittel und Industrieöle zu verkaufen, wolle man das neue Selbstverständnis als Transformations-Begleiter mit Leben füllen. Eine wichtige Rolle sollen dabei Motorenöle mit verbesserter Ökobilanz spielen. So hat Rowe vor kurzem eine erste Serie von mineralölfreien Motorenölen auf Basis von Biomasse in den Handel gebracht. Auch die Mobilität und die Industrie von morgen benötigen Schmierstoffe, hierfür brauche es passende Lösungen.

„Wir schmieren alles, was in Bewegung ist und das möchten wir auf nachhaltige Art und Weise tun“, so Kohlmann im Gespräch mit Podcast-Gastgeber Patrick Maurenbrecher. Die neue Produktlinie steht zudem für einen erfolgreichen Wissenstransfer aus der Forschung und Entwicklung. So seien die pflanzenbasierten Motorenöle vor dem Marktstart intensiv in den Rennwagen des unternehmenseigenen Rennstalls getestet worden. Diesen nenne man liebevoll ein „fahrendes Labor“, weil dort bei Rowe entwickelte Produkte im Testfeld zum Einsatz kommen. „Die Erkenntnisse daraus bringen wir auf die Straße für jedermann und jederfrau.“

Alles über die Rowe-Geschichte vom Ein-Personen-Betrieb zum großen Branchen-Player gibt es in Folge 25 von Kontora Insights – ab sofort verfügbar bei allen großen Streaming-Anbietern.

Kontora – Vermögen verstehen.

Kontora ist ein führendes unabhängiges Family Office für besondere Vermögen.

Kontora Family Office GmbH

Jungfernstieg 51

20354 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 3290 888-0

Telefax: +49 (0) 40 3290 888-60

Email: contact@kontora.com

www.kontora.com

Kontakt

Kontora Family Office GmbH

Dr. Patrick Maurenbrecher

Jungfernstieg 51

20354 Hamburg

+49 (0) 40 3290 888-0

+49 (0) 40 3290 888-60



https://www.kontora.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.