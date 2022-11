Neue Geschäftsführung von eprimo und E WIE EINFACH komplett

Unternehmensspitze vervollständigt

– Dirk Müller übernimmt CCO-Posten bei eprimo und E WIE EINFACH

– Gemeinsame Geschäftsführung mit CEO Katja Steger und CFO Alexander Frohne

Neu-Isenburg, 3. November 2022. Dirk Müller ist neuer Chief Commercial Officer (CCO) der E.ON Tochtergesellschaften eprimo und E WIE EINFACH. In seiner neuen Funktion verantwortet Müller die Themen Produkt, Pricing und New Business sowie Marketing und Vertrieb. Mit der Besetzung des neu geschaffenen Ressorts ist die Geschäftsführung der beiden Unternehmen, der schon Katja Steger als Chief Executive Officer (CEO) und Alexander Frohne als Chief Financial Officer (CFO) angehören, komplettiert.

Zum 1. November 2022 wurde Dirk Müller als CCO in die Geschäftsführung von eprimo und E WIE EINFACH berufen. Müllers Aufgabenschwerpunkt im CCO-Ressort liegt künftig auf der innovativen Weiterentwicklung der beiden Unternehmen und ihrer im Markt sehr erfolgreichen Challenger Brands. „Der neuen, gemeinsamen Geschäftsführung von E WIE EINFACH und eprimo anzugehören, ist mir eine wirklich große Freude. Gerade in der aktuellen hochdynamischen Umwelt zeigt sich, wie stark beide Unternehmen bereits aufgestellt sind. Auf dieser Basis werden wir neue und innovative Angebote für die Zukunft beider Marken entwickeln und bestehendes Kundenvertrauen weiter intensivieren“, so Dirk Müller. Bisher war Müller als Cluster Product Owner (CPO) für den Bereich Go-to-Market bei eprimo verantwortlich. Der studierte Diplom-Betriebswirt ist seit seinem Einstieg bei RWE im Jahr 2000 in zahlreichen Unternehmen und Positionen der Energiewirtschaft tätig gewesen.

Bereits seit dem 1. September 2022 hat E WIE EINFACH CEO Katja Steger diese Aufgabe auch bei eprimo übernommen, während eprimo CFO Alexander Frohne in seiner Position nun ebenfalls für E WIE EINFACH tätig ist. Die nun vollständig abgeschlossene Neuaufstellung bezieht sich ausschließlich auf die Funktion der Geschäftsführung. Die beiden Gesellschaften mit ihren jeweiligen Organisationsstrukturen bleiben eigenständig erhalten.

Jens Michael Peters, CCO B2C, und Wolfgang Noetel, CCO Second Brands bei E.ON Energie Deutschland, begrüßen die Berufung des CCOs der Tochtergesellschaften: „Mit Dirk Müller gewinnen wir ein sehr integratives Mitglied der Geschäftsführung für E WIE EINFACH und eprimo. In der neuen Konstellation der gemeinsamen Führung beider Challenger Brands wird vieles zusammenkommen: bisherige und neue Energiewirtschaft, starkes wirtschaftliches Fundament und innovativer Angang neuer Produkte und Services. Wir sind gespannt auf die kommenden Erfolge und wünschen Katja Steger, Alexander Frohne und Dirk Müller gutes Gelingen.“

