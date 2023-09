Neue immersive Möglichkeiten mit zwei neuen 1-Chip DLP-Laserprojektoren™: PT-REQ15 und PT-REZ15

Der PT-REQ15 ist der erste Panasonic 1-Chip DLP-4K-Projektor mit 15.000 Lumen Helligkeit

Wiesbaden, DE. 5. September 2023 – Panasonic Connect Europe hat heute zwei neue 1-Chip DLP-Laserprojektoren vorgestellt. Sie erweitern die Möglichkeiten neuer immersiver Anwendungen für die ortsgebundene Unterhaltungsindustrie. Der PT-REQ15-Projektor ist der erste 1-Chip DLP-4K-Projektor von Panasonic mit einer Helligkeit von 15.000 Lumen. Sein Gegenüber, der PT-REZ15, liefert 15.000 Lumen mit WUXGA-Auflösung (1.920 x 1.200). Dank ihres kompakten Designs und der hochwertigen Grafik vermeiden Integratoren kostspielige Elektrobauarbeiten am Standort und können immersive Erlebnisse an neuen Orten schaffen, an denen der Installationsraum begrenzt ist. Der REQ15 und der REZ15 werden ab dem 2. Quartal 2024 erhältlich sein.

Spektakuläre Bilder im großen Stil

Der REQ15 verwendet Quad Pixel Drive, die innovative 2-Achsen-Pixelvervielfachungstechnologie von Panasonic, um authentische und detailreiche 4K-Bilder zu reproduzieren. Diese ermöglicht flüssige Projektionen von 2K/240Hz-Inhalten über mehrere Edge-Blended-Bildbereiche mit einer Latenz von 6 ms oder weniger.

Die Technologie lässt sich zudem mit dem ET-SWR10 Echtzeit-Tracking Projection Mapping System von Panasonic synchronisieren, um digitale Inhalte und analoge Bewegungen bei XR-Attraktionen oder Bühnenauftritten zu verschmelzen. Die Farboptimierungstechnologie Rich Colour Enhancer erweitert die Rotkanalausgabe und liefert lebendigere sowie originalgetreuere Rottöne. Der weiterentwickelte Dynamic Contrast wertet jedes Einzelbild auf. Neue Routinen zur Szenenanalyse erkennen helle und dunkle Bereiche des Bildes besser und erzeugen so einen fesselnden visuellen Eindruck.

Nahtlose Überblendungen sind auch in immersiven 360°-Räumen von entscheidender Bedeutung, insbesondere bei der Projektion auf gekrümmte Leinwände. Die Schwarzwerteinstellungen bieten eine punktbasierte Randanpassung für beliebige Leinwandformen, sodass die Schwarzwerte exakt eingestellt werden können. Durch die Möglichkeit, die Schwarzwertanpassung von der geometrischen Anpassung zu trennen, können Schwarzwerteinstellungen auf die gesamte Überblendung angewendet werden, einschließlich der Bildüberlappungen außerhalb des Bildanzeigebereichs. So entsteht ein nahtloses Bild auf mehreren Leinwänden.

Müheloser Workflow und erweiterte Funktionen

Ein Intel® SDM-fähiger Steckplatz eignet sich für verschiedene optionale proprietäre oder Drittanbieter-Funktionskarten. Mit einem geeigneten Board können Benutzer die Konnektivität an die Schnittstelle der Anwendung oder den AVoIP-Standard anpassen, skalieren und erweitern. Die neuen kontrastreichen Objektive verfügen über einen leistungsstarken Mittel- und Peripheriefokus, der sich einfach per Fernbedienung einstellen lässt. Der Arbeitsablauf vor Ort wird durch eine NFC-Funktion optimiert, mit der Projektoren via Smartphone vorbereitet oder initialisiert werden können, ohne dass sie eingeschaltet werden müssen. Voraktivierte Upgrade-Kits für Geo Pro erweitern den Funktionsumfang und automatisieren das Edge-Blending über eine Kamera.

Höchste Zuverlässigkeit bei wartungsfreiem Betrieb

Um Unterbrechungen zu vermeiden, die das Erlebnis der Gäste beeinträchtigen, und die Betriebskosten zu senken, verfügen beide Produkte über eine optische Engine und ein Laserlichtquellenmodul nach IP5X Standard – Dust Protected (IEC 60529). Durch das entsprechende Produktdesign ist kein Luftfilter erforderlich und ein wartungsfreier Betrieb von 20.000 Stunden möglich. Die verbesserte Flüssigkeitskühlung ermöglicht den Dauerbetrieb in staubigen Umgebungen. Die Multi-Laser-Drive-Engine verfügt über eine einzigartige Failover-Schaltung. Diese begrenzt den Helligkeitsverlust im unwahrscheinlichen Fall eines einzelnen Diodenausfalls, während eine Backup-Input-Funktion bei einer Unterbrechung des Primärsignals ohne merklichen Bildausfall auf ein alternatives Eingangssignal umschaltet.

Weitere Informationen zum neuen PT-REQ15 finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/gb/en/products/projectors/pt-req15.

Bildmaterial finden Sie hingegen unter: https://ftp.finkfuchs.de/_RgodE6MsA0lMRR

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 8.378,9 Milliarden Yen (ca. 59,4 Milliarden Euro).

Um mehr über die Panasonic-Gruppe zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Mehr als 400 Mitarbeiter leisten unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma mit innovativen Produkten, integrierten Systemen und Services einen wesentlichen Beitrag für den Erfolg ihrer Kunden – und verwirklichen so die Vision „Change Work, Advance Society and Connect to Tomorrow“.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

– Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

– Media Entertainment umfasst zum einen die Visual System Solutions mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays. Und zum anderen Broadcast & ProAV für Smart Live Production-Lösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die für Live-Aufzeichnungen bei Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios vielfach verwendet werden.

– Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

– Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

Firmenkontakt

Panasonic Connect Europe GmbH

Eduard Gajdek

Hagenauer Strasse 43

65203 Wiesbaden

0173 – 6 282 649



https://business.panasonic.de/

Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Patrick Rothwell

Berliner Straße 164

65205 Wiesbaden

+49 611 74131-16



https://www.finkfuchs.de