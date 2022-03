Neue Kaufmännische Direktorin in den Kliniken im TWW

Am 01. März 2022 erhält das Direktorium der Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk (TWW) mit Lydia Wolff eine neue Kaufmännische Direktorin

Das Direktorium der Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk (TWW) erfährt eine personelle Änderung: am 01. März übernimmt Lydia Wolff die Position der Kaufmännischen Direktorin und tritt damit an die Stelle der bisherigen Kaufmännischen Direktorin Antje Seeliger, die nach vielen Jahren in dieser Position in die Zentrale des TWW wechselt und den Aufbau eines zentralen Qualitäts- und Risikomanagements mitentwickeln und vorantreiben wird.

In Zusammenarbeit mit Dr. Lieselotte Mahler, Ärztliche Direktorin des Hauses und Chefärztin der Psychiatrischen Abteilung, sowie dem Pflegedirektor Michael Mattes wird sich das Klinikdirektorium mit Lydia Wolff noch intensiver den gesundheitsökonomischen Herausforderungen des Klinikbetriebs widmen. “Es gilt, den zukünftigen Rahmenbedingungen im Spannungsfeld von gesetzlichen, gesellschaftlichen, strukturellen und wirtschaftlichen Veränderungen gerecht zu werden. Die Geschäftsführung des TWW freut sich sehr, dass mit Frau Wolff diese wichtige Position kompetent und innovativ besetzt werden konnte.”, so Mario C. Birr, Kaufmännischer Leiter des Trägers, dem Theodor-Wenzel Werk.

In den vergangenen zwei Jahren hat Frau Wolff das Projektmanagement in der Zentrale des Trägers implementiert, die Abteilung IT kommissarisch geleitet sowie als Digitalisierungsbeauftragte entscheidende Aufbauarbeit geleistet. Lydia Wolff ist gelernte Operationstechnische Assistentin, hat einen Bachelor im Studienfach Medizinisches Informationsmanagement/eHealth und erfolgreich ein Berufsbegleitendes Masterstudium an der Hochschule Magdeburg-Stendal im Studienfach Management im Gesundheitswesen absolviert.

Als evangelischer Trägerverein betreibt das TWW verschiedene Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen in Berlin. Neben drei stationären Pflegeeinrichtungen komplettieren die Kliniken im TWW sowie zwei Einrichtungen für Betreutes Wohnen und eine Diakoniestation für ambulante Pflege das umfangreiche Versorgungsangebot des Trägers. Die Kliniken im TWW sind ein Krankenhaus der Grundversorgung in Berlin Zehlendorf. Die knapp 350 stationären und teilstationären Plätze verteilen sich auf eine Abteilung für Neurologie, zwei Abteilungen für Psychiatrie und Psychotherapie sowie eine Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie mit internistischem Schwerpunkt.

