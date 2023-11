Neue Nachtkerzenöl Kapseln von InnoNature: Natürlichkeit trifft Innovation

InnoNature erweitert sein Sortiment um Bio Nachtkerzenöl in veganen Kapseln – ein Schritt für gesundheitsbewusste und nachhaltige Ernährung.

Hamburg, 23.11.2023. – InnoNature, ein renommierter Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln, kündigt die neueste Ergänzung seines Produktportfolios an: Bio Nachtkerzenöl Kapseln. Diese Innovation vereint die Kraft der Natur mit modernster Herstellungstechnik und steht für das Engagement des Unternehmens für Natürlichkeit, Qualität, Nachhaltigkeit und ethische Werte.

Die neuen Kapseln enthalten reines, durch Kaltpressung gewonnenes Nachtkerzenöl aus kontrolliert biologischem Anbau. Besonders hervorzuheben ist der hohe Gehalt an Gamma-Linolensäure, einer essenziellen, dreifach ungesättigten Fettsäure, die unter anderem ein wichtiger Bestandteil der Zellmembranen ist, insbesondere auch der Membranen unserer Haut- und Nervenzellen. Da der Körper Gamma-Linolensäure nicht selbst produzieren kann, bietet InnoNature hiermit eine ideale Lösung für die Nahrungsergänzung.

Die Kapselhüllen bestehen aus veganer Cellulose (HPMC), die das wertvolle Öl effektiv schützt. Pro Dose werden 120 Kapseln angeboten, wobei die empfohlene Tagesdosis bei zwei Kapseln liegt. Die Produkte sind natürlich, vegan und ohne Tierversuche hergestellt, PETA-zertifiziert und in Deutschland produziert.

InnoNature steht nicht nur für Qualität und Transparenz, sondern auch für soziales Engagement. Mit jedem Kauf einer Dose Nachtkerzenöl unterstützt das Unternehmen Schulmahlzeiten für Kinder in Burundi. Dieser soziale Aspekt unterstreicht die Philosophie des Unternehmens, nicht nur auf die Gesundheit seiner Kund*innen, sondern auch auf das Wohl der Gemeinschaft zu achten.

Die Nachtkerzenöl Kapseln sind frei von überflüssigen Zusätzen und Zusatzstoffen, gluten- und laktosefrei, ohne künstliche Konservierungsstoffe und Gentechnik. Mit der 100-Tage-Geld-zurück-Garantie bietet InnoNature seinen Kund*innen zusätzliche Sicherheit und Vertrauen in die eigenen Produkte.

Die Nachtkerzenöl Kapseln sind ab sofort auf der Website des Unternehmens erhältlich.

InnoNature ist ein 2016 gegründetes Hamburger Unternehmen mit einer klaren Vision: täglicher Begleiter für einen bewussten Lebensstil zu sein. InnoNature bietet Nahrungsergänzungsmittel, natürliche Kosmetik und Superfoods ganz nach dem InnoNature Versprechen: Natürlich. Ganzheitlich. Rein. InnoNature verwendet Vitamine und Mineralstoffe aus Pflanzenextrakten. Die Produkte werden regelmäßig von einem unabhängigen Labor auf kritische Schadstoffe untersucht, um die bestmögliche Qualität zu gewährleisten. Die Produktion findet in Deutschland statt und die Produkte sind zudem PETA-zertifiziert und somit vegan und tierversuchsfrei. Alle Kosmetik-Produkte sind von Dermatest® auf ihre Hautverträglichkeit getestet und mit „sehr gut“ bewertet. Das Portfolio, das über den InnoNature Onlineshop erhältlich ist, umfasst neben Einzelwirkstoffen auch wichtige Themenkomplexe, die zum Beispiel speziell auf das Immunsystem, den Darm, vegane Ernährung oder die weibliche Balance abgestimmt sind. Alle Produkte unterstützen einen langfristigen und ganzheitlichen Ansatz zu körperlichem und geistigem Wohlbefinden. Das Unternehmen, mit Sitz in Hamburg-Altona, beschäftigt rund 55 Mitarbeitende. Die InnoNature GmbH ist bio-zertifiziert – der Vertrieb wird kontrolliert durch die Bio-Kontrollstelle DE-Öko-070. Das Unternehmen ist Partner von PETA und der Welthungerhilfe. Pro verkauftem InnoNature Produkt wird eine Schulmahlzeit oder Seife für Kinder in Burundi (Afrika) ermöglicht. Seinen Kund*innen bietet InnoNature eine 100-Tage-Geld-zurück-Garantie.

