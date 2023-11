User Story Essentials – der 60-minütige Kompetenz-Boost

Der User Story Kompetenz-Boost für Product Owner und Stakeholder

User Storys sind das Blut in den Adern agiler Produktentwicklungen. User Storys sehen simpel aus, sind jedoch schwierig in der korrekten Anwendung.

Agileno kündigt den Start des innovativen User Story Essential Trainings an. Das intensive 60-minütige Programm für Product Owner und Stakeholder zielt darauf ab, Fähigkeiten im Schreiben, Schätzen und Planen von User Storys zu verbessern. Die Innovation liegt in der fortlaufenden Aktualisierung und Erweiterung des Kurses aus dem Feedback der Teilnehemr. So ist sichergestellt, dass die Teilnehmer stets Zugang zu den neuesten Informationen und Methoden haben. Das Credo lautet: Ein mal bezahlen, dauerhaft profitieren.

Unter der Leitung des Certified Instrutors und Agilisten Frank Schatz, der für seine verständliche Lehrmethode und umfangreiche Zertifizierungen bekannt ist, deckt das Training eine Vielzahl von Themen ab. Dazu gehören die Einführung in User Storys, Kontextverständnis, das INVEST-Prinzip, S.M.A.R.T. Akzeptanzkriterien und „Definition of Done“, sowie praktische Anwendungen wie Schätzung, Priorisierung und Planung im Teamkontext.

Zusätzlich zum Kerninhalt bietet das Training Bonuslektionen zu Scrum-Themen wie Sprint Planning und dem User Story Refinement Meeting, welche nützliche Einblicke in die reale Anwendung bieten.

Das Trainingspaket umfasst insgesamt 7 Module mit über 30 Lektionen, 6 Übungslektionen, Transkripte sowie zwei Bonussektionen und ist für angehende und fortgeschrittene Product Owner und Stakeholder im agilen Umfeld konzipiert. Das Einführungsangebot gewährt einen Rabatt von 30%, bis zum 1. Dezember 2023.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://agileno.com/user-story-training.

Agileno ist ein Projekt der SuccessMedia OÜ. Agileno hilft Menschen, ihre agilen Fähigkeiten neu zu entdecken, zu erweitern, um bessere Produkte zu entwickeln.

