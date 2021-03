Neue Omicron Desktop-Laser für Labor und Wissenschaft

Die von Omicron entwickelten neuen Laser Systeme mit Namen LaserNest sind eine Symbiose aus den bewährten LuxX+ Diodenlasern und einem Desktop-Gehäuse. Diese Kombination ist eine einfach zu bedienende Plug and Play Laser Lichtquelle für Wissenschaft und Forschung.

Schnelle Modulation

Die innovativen Hochleistungssysteme werden mit einem Laser Modul mit Wellenlängen vom UV- bis in den nahen IR-Bereich ausgestattet. So bietet LaserNest eine schnelle analoge Intensitätsmodulation mit bis zu 3MHz und eine schnelle digitale Modulation mit bis zu 250MHz. Eine zusätzliche elektronische Shutter-Funktion ermöglicht eine vollständige On-/Off-Modulation mit einer Schaltzeit von

Omicron entwickelt, konstruiert und produziert seit 1989 innovative Laser und LED-Systeme. Das hochqualifizierte Team hat sich auf die Entwicklung individueller Kundenlösungen in den Anwendungsgebieten der Medizin, Forschung und Biotechnologie wie Mikroskopie und Durchflusszytometrie, Digital Imaging und optische Datenspeicherung sowie Qualitätssicherung und Messtechnik spezialisiert. Entwicklung und Produktion entsprechen sowohl den europäischen als auch den US-amerikanischen Richtlinien. Für individuelle Anforderungen steht eine breite Palette an Laser- und LED-Quellen im Bereich UV VIS/IR zur Verfügung. Dabei werden sowohl einzelne Lichtquellen als auch Systemlösungen angeboten. Omicron hat den Anspruch, in Sachen Produktentwicklung immer einen Schritt voraus zu sein und hat mit seinen zahlreichen Neuentwicklungen in der Laser-Technologie nicht nur Trends gesetzt, sondern international bereits für Furore gesorgt.

Firmenkontakt

Omicron Laserage Laserprodukte GmbH

Sönke Baumann

Raiffeisenstraße 5e

63110 Rodgau

06106 8224 0

mail@omicron-laser.de

http://www.omicron-laser.de

Pressekontakt

PR Solutions by Melanie Schacker

Melanie Schacker

Bsuch 241

5760 Saalfelden am Steinernen Meer

0043 678 1292725

presse@pr-schacker.de

http://www.pr-schacker.de

Bildquelle: Omicron Laserage Laserprodukte GmbH