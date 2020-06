Neue Online-Seminar-Reihe: Messgrößen in der Klimatechnik

Die Testo Akademie vermittelt in seiner neuen Online-Veranstaltungs-Reihe praxisnahes Wissen zur Klimamesstechnik.

Titisee-Neustadt, 10.06.2020 – Nur wer versteht, was sich hinter der Messung einer physikalischen Messgröße verbirgt, kann auch die Ergebnisse richtig interpretieren und darauf aufbauend Entscheidungen treffen. Die neue Online-Seminar-Reihe der Testo Akademie zur Klimamesstechnik gewährt deshalb professionelle Einblicke in die theoretischen Grundlagen sowie den Ablauf der Messungen zu den Messgrößen: Temperatur, Luftfeuchte, Luftgeschwindigkeit und Behaglichkeit.

Der Referent Detlef Higgelke vermittelt praxisorientiertes Wissen mit vielen Anwendertipps. Über die Chatfunktion können die Teilnehmer direkt Zwischen- und Rückfragen stellen und erhalten zusätzlich Materialien zur Nacharbeit. “Ziel ist ein inter-aktiver und gegenseitiger Austausch, um gemeinsam den bestmöglichen Lernerfolg zu erzielen. Werden Sie mit dem passenden Hintergrundwissen aus der Praxis fit für Ihre Messaufgabe!”, sagt Detlef Higgelke.

Die Online-Seminare richten sich vor allem an Instandhalter, technische Fachangestellte, Kälte- und Klimatechniker, professionelle Dienstleister, Facility Manager und Bauhandwerker. Die Online-Seminar-Reihe ist in vier kurze Einheiten von jeweils 2,5 Stunden gegliedert und ist nach individuellem Schulungsbedarf entweder einzeln oder im Paket buchbar.

Folgende Termine bietet die Testo Akademie an:

Teil 1: Temperatur | Di, 07.07.2020

Teil 2: Luftfeuchte | Do, 09.07.2020

Teil 3: Luftgeschwindigkeit | Di, 14.07.2020

Teil 4: Behaglichkeit | Do, 16.07.2020

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung stehen bereit unter: https://www.testo.com/de-DE/services/online-seminar-klima

Testo ist ein Hersteller von portablen und stationären Messinstrumenten für Klima, Umwelt, Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie sowie Emissionskontrolle.

