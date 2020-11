innovativ und qualitativ

P R E S S E M I T T E I L U N G

Neue Website stellt Kundenbedürfnisse in den Fokus – innovativ, qualitativ

– Neuer Webauftritt www.my-wohni.de

– Benutzerfreundliche Buchungsanfrage und Übersicht der Verfügbarkeiten

– Optimierte Internet Marketing Strategie

Grasbrunn, München – Es ist soweit – das Unternehmen my-wohni Detlef Wildenheim präsentiert sich im Internet von einer ganz neuen Seite, unter www.my-wohni.de Ab sofort erhalten Nutzer mit neuer Web-Präsenz im modernen Design umfassende Informationen zu den Angeboten von my-wohni – der Wohnwagen und Wohnmobil Vermietung mit TransferService östlich von München – unmittelbar an der A99, Ausfahrt Haar.

my-wohni ist ein persönliches und familiengeführtes Unternehmen mit aktuell elf Fahrzeugen und bietet damit die größte Mietwohnwagenauswahl in der Region. Neben viel Leidenschaft und Zeit für die Kunden und geht das Unternehmen auf die individuellen Kundenwünsche ein und gewährleistet ein hohes Level an Service und Support – auch am Wochenende. Eine Besonderheit dabei ist die 24/7 Kunden-Hotline während der Anmietung.

Bessere Bedienbarkeit und größerer Mehrwert des neuen online Auftritts

“In der Planungsphase der neuen Unternehmens-Website war uns neben einem ansprechenden und professionellen Auftritt vor allem wichtig, dass sich die Besucher schnell und unkompliziert über unsere umfangreiche Modellauswahl, den Ausstattungen aber auch den Mietbedingungen informieren können. Wir freuen uns, dass wir diesen Ansprüchen nach einer langen Umsetzungsphase nun gerecht werden konnten”, äußern sich die Inhaber Nadine und Detlef Wildenheim positiv gestimmt über den erfolgreichen Launch. Neben der kompletten inhaltlichen Umstrukturierung und dessen Neuaufbau wurde die Website auch aktuellen technischen Möglichkeiten angepasst: So ist sie über Suchmaschinen besser auffindbar und für die Nutzung auf allen Endgräten optimiert.

Mit einem klaren Design und modernen harmonischen Farben ist die neue Website optisch ansprechend und setzt mit ihrem Layout als auch der Nutzerführung neue Maßstäbe in der Branche. Auch ist die Handhabung der Seite benutzerfreundlich und führt die ganzheitliche Marketing Strategie von my-wohni nun auch online weiter. Auf der Suche nach dem richtigen Wohnwagen oder Wohnmobil als auch der passenden Verfügbarkeit unterstützt die Website den Nutzer sich schnell zurechtzufinden und die gewünschten Informationen zu erhalten. Dank der im Header eingeblendeten Telefonnummer und E-Mail-Adresse ist die Kontaktanfrage einfach und unkompliziert – ergänzt durch ein neues Kontaktformular.

Nachhaltigkeit, Hochwertigkeit, Sorglosigkeit und Kundenzufriedenheit sind die vier wichtigsten Schlagworte des Vermietanbieters. Begriffe, die beim gesamten Teams verankert sind. “Das Zufriedenheitsdenken muss an erster Stelle stehen”, so Wildenheim und weiter “Zufriedenheit entsteht mit jedem Kontakt, jeder Anmietung, jeder Rückgabe”. Das Unternehmen my-wohni ist ein Familienunternehmen, das bereits über 5 Jahre Erfahrung in der Vermietung mitbringt. Dank regelmäßig neuer Ideen und neuer Modellgrundrisse sowie der großen Ausstattungsvielfalt ist my-wohni auch in der Saison 2021 keine Grenze gesetzt.

Über my-wohni Detlef Wildenheim

Wer einen Caravan, Wohnwagen oder ein Reisemobil in München mieten möchte oder aus der Region Bayern kommt, schätzt die umfangreiche Modellauswahl. Ob Familienwohnwagen oder Caravan – my-wohni über ein großes Angebot unterschiedlicher Fahrzeuge, die allesamt hochwertig sind und gepflegt an den Kunden übergeben werden. Die Vermietung von einem Wohnwagen erfordert Fingerspitzengefühl, wenn es darum geht, das richtige Modell für den Kunden auszusuchen. Falls der Interessent noch unerfahren ist, dann helfen die Fachkenntnisse und die langjährige Erfahrung von my-wohni. Beim Thema Wohnwagen oder Wohnmobil mieten berät my-wohni Kunden und Interessenten umfassend hinsichtlich wichtiger Merkmale, wie zum Beispiel der perfekten Ausstattung und der richtigen Größe – aber auch erfahrene Camper zählen zum Kundenkreis. Ein Wohnwagen kann sowohl im Winter als auch im Sommer bei my-wohni besichtigt und für einen beliebigen Zeitraum angemietet werden. my-wohni vermietet 365 Tage im Jahr.

Presse-Kontakt:

Detlef Wildenheim

Birkenstraße 11a

85630 Grasbrunn

mobil 0172 3735798

www.my-wohni.de

info@my-wohni.de

Kontakt

my-wohni

Detlef Wildenheim

Birkenstraße 11a

85630 Grasbrunn

01723735798

info@my-wohni.de

http://www.my-wohni.de

