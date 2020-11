PHANTEKS Glacier G30 STRIX – Premium-Wasserkühler für ASUS GeForce RTX 3000 ROG STRIX jetzt bei Caseking vorbestellbar!

Berlin, 12.11.2020

Die PHANTEKS Glacier G30 STRIX sind hochwertige und leistungsstarke Wasserkühler für die ROG STRIX RTX 3080- und 3090-Grafikkarten von ASUS. Mit einer optimierten Kanalstruktur, dem High-Flow-Design und vernickeltem Kupferboden ist eine effiziente Kühlung garantiert. Die edle Optik und die integrierte D-RGB-Beleuchtung machen die Glacier G30 STRIX zum Blickfang in jedem Setup. Die jeweils in einer silberfarben verchromten oder schwarz eloxierten Farbvariante erscheinenden Wasserkühler sowie die dazugehörigen optionalen Backplates werden einzeln oder zusammen in farblich passenden Bundles erhältlich sein. Jetzt bei Caseking vorbestellen!

Bei den Glacier G30 STRIX handelt es sich um Wasserkühler im Full-Block-Design für Custom-Wasserkühlungen. Sie bedecken und kühlen alle relevanten Hitzequellen der RTX-Grafikkarte – also die GPU, den Speicher und die Spannungswandler. Der vernickelte Kupferboden sorgt durch die hohe Wärmeleitfähigkeit und die optimierte Kanalstruktur für einen effektiven Abtransport der entstehenden Hitze. Durch das High-Flow-Design wird der Fließwiderstand geringgehalten und ein hoher Durchfluss des Kühlmittels ermöglicht. Die hochwertigen Materialien und die in der Automobil- und Luftfahrtindustrie etablierten Viton-Dichtungsringe machen die Kühler zuverlässig und besonders langlebig.

Die Features der Glacier G30 STRIX im Überblick:

– Kompatibel zu ASUS ROG STRIX 3080/3090-Grafikkarten mit Custom-PCB

– Digital adressierbare RGB-LED-Beleuchtung (15 LEDs, 3-Pin, 5VDG)

– DRGB-LED-Sync via Motherboard oder DRGB-LED-Controller

– Leistungsstarke Wasserkühlung dank Full-Block-Design

– Kühlblock aus vernickeltem Kupfer mit optimierter Kanalstruktur

– Deckel aus transparentem Acrylglas mit Aluminium-Abdeckung

– Anschlussterminal mit G1/4-Zoll-Gewinde

– Hochwertige Viton-Dichtungsringe & Messing-Verschlusstopfen

– Wasserkühler & optionale Backplates erhältlich in Schwarz oder Chrome (auch als Bundle)

– Original-Backplate kann weiterverwendet werden

Der Deckel ist aus transparentem Acrylglas gegossen, die Backplate ist aus Aluminium und je nach Farbvariante entweder silberfarben verchromt oder schwarz eloxiert. Das Acrylglas erlaubt den Blick auf die durchströmende Kühlflüssigkeit, welche mit der integrierten D-RGB-LED-Beleuchtung besonders gut in Szene gesetzt wird. Ganze 15 digital adressierbare RGB-LEDs lassen den Glacier G30 STRIX und die Kühlflüssigkeit in der gewünschten Farbe und mit beliebigen Effekten erstrahlen. Über einen 3-Pin-Connector (5VDG) ist der Anschluss an entsprechende Mainboards möglich. Die integrierte Beleuchtung ist kompatibel zu Gigabyte RGB Fusion, ASRock Polychrome Sync, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light und Razer Chroma.

Die optional erhältlichen Backplates aus ebenfalls schwarz eloxiertem oder silberfarben verchromtem Aluminium stabilisieren die Grafikkarte mit montiertem Wasserkühler, verhindern das Verbiegen des PCBs und beugen somit Schäden vor. Durch die inkludierten Wärmeleitpads tragen sie ebenfalls zur Kühlung der PCB-Komponenten bei. Die hochwertigen und leistungsstarken PHANTEKS Glacier Dual Evo-Wasserkühler sind kompatibel mit den Grafikkartenmodellen ASUS ROG STRIX RTX 3080 und ASUS ROG STRIX RTX 3090. Separate Backplates sind zur Verwendung nicht erforderlich, die Original-Backplates der jeweiligen Grafikkarten werden voll unterstützt.

Das Anschlussterminal verfügt über vier Bohrungen (G1/4-Zoll-Gewinde). Durch die flache Bauform des Kühlers ist auch die Verbindung mehrerer Grafikkarten in einem Verbund problemlos möglich. Die Wasserkühler und die Backplates sind separat oder in farblich passenden Bundles erhältlich. Alle notwendigen Schrauben und Wärmeleitpads liegen bei, bei den Wasserkühlern sowie den Bundles zusätzlich PHANTEKS PH-NDC-01 Wärmeleitpaste.

Die PHANTEKS Glacier 30 STRIX bei Caseking: https://caseking.de/glacier-g30

Die PHANTEKS Glacier G30 STRIX Wasserkühler sind ab sofort zum Preis von 165,61 Euro (Schwarz) respektive 175,36 Euro (Chrome), die Backplates für 38,89 Euro (Schwarz) bzw. 48,64 Euro (Chrome) und die Bundles für jeweils 185,11 Euro (Schwarz) bzw. 194,86 Euro (Chrome) bei Caseking vorbestellbar und voraussichtlich ab Anfang Dezember 2020 lieferbar.

