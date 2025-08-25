Neue Werbeidee mit Stil: Socken als Werbeträger

WEMA bietet ab sofort personalisierte Socken für Unternehmen, Vereine und Events

Öhringen, 25. August 2025 – Die WEMA GmbH erweitert ihr Sortiment im Bereich individueller Textilveredelung um ein aufmerksamkeitsstarkes Highlight: personalisierte Socken. Ob als Werbegeschenk, Team-Bekleidung oder kleine Aufmerksamkeit für Mitarbeitende – die bunten und frei gestaltbaren Socken bieten kreativen Spielraum für Markenpräsenz, Zugehörigkeit und ein gutes Gefühl.

Mehr als nur ein modisches Accessoire

Socken zählen zu den meistgenutzten Alltagsartikeln – genau das macht sie zum idealen Werbeträger. Anders als klassische Give-aways wie Kugelschreiber oder Tassen, fallen Socken durch ihre sichtbare, tragbare Fläche und ihren hohen Gebrauchswert auf. Ob mit Firmenlogo, Slogan, Teamfarben oder einem augenzwinkernden Spruch: Die Motive lassen sich individuell gestalten und machen jede Socke zu einem sympathischen Markenbotschafter.

„Unsere Socken sind nicht nur funktional, sondern auch eine emotionale Geste – ob zum Jubiläum, als Teambuilding-Geschenk oder für die nächste Messe“, erklärt Martin Weiß, Geschäftsführer der WEMA GmbH.

Individuell. Hochwertig. Nachhaltig.

WEMA bietet seinen Kundinnen und Kunden volle Gestaltungsfreiheit:

– Größenauswahl: Von Kindergrößen bis XL – passend für jedes Teammitglied

– Sockentypen: Klassisch, sportlich oder als Sneaker-Modell

– Design: Mit Logo, Wunschtext oder kreativem Muster

– Verpackung: Auf Wunsch mit individuellem Etikett oder Geschenkverpackung

– Schnelle Lieferung: Termintreu, auch bei größeren Stückzahlen

– Mindestabnahme: ab 100 Stück

Nachhaltig gedacht – bewusst produziert

Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema in unserer heutigen Welt, und individuell gefertigte Socken bieten eine wunderbare Möglichkeit, Stil und Umweltbewusstsein zu vereinen. Die Socken werden nicht nur nach individuellen Designwünschen gestaltet, sondern bestehen auch aus nachhaltigen Materialien wie Bio-Baumwolle, recyceltem Polyester oder Merinowolle.

Durch die Wahl umweltfreundlicher Stoffe wird der ökologische Fußabdruck minimiert – und gleichzeitig ein starkes Zeichen für verantwortungsvolles Handeln gesetzt. So werden personalisierte Socken zu einem ausdrucksstarken Accessoire mit echtem Mehrwert.

Jetzt unverbindlich anfragen

Unternehmen, Vereine oder Eventagenturen können ihre Wunschdesigns ganz einfach per Formular oder direkt per E-Mail übermitteln. Das WEMA-Team übernimmt die Beratung, Visualisierung und Produktion – unkompliziert und effizient.

Melden Sie sich gerne für mehr Informationen:

E-Mail: mail@wemaonline.de

Telefon: +49 (0) 7941 647178-0

Die WEMA GmbH ist Ihr erfahrener Partner für hochwertige Berufsbekleidung, Sicherheitsschuhe und Arbeitsaccessoires für Handwerk, Industrie, Pflege und Gastronomie. Mit eigener Stick- und Druckerei veredeln wir Textilien individuell – bereits ab kleinen Stückzahlen. Ob Online-Bestellung oder persönliche Beratung: Bei uns stehen Qualität, Service und passgenaue Lösungen im Mittelpunkt.

