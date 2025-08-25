Workshop: Energie tanken – statt ausbrennen!

Selbstführung stärken, Energie gezielt steuern, mentale Klarheit gewinnen – für Berufstätige mit hoher Belastung

Energie tanken – statt ausbrennen Online-Workshop für Fachkräfte, Selbstständige und Coaches, die ihre Energie gezielt steuern und dauerhaft leistungsfähig bleiben wollen.

Teilnehmende lernen, wie sie ihre aktuelle Energiebilanz bestimmen, persönliche Energiequellen aktivieren und Energieräuber systematisch eliminieren. Das praxisnahe Format vermittelt ein strukturiertes Konzept zur Selbstführung auf vier Energieebenen – körperlich, emotional, mental und systemisch.

Ziel ist ein individueller Energieplan, der Klarheit schafft, Belastbarkeit stärkt und langfristige Regeneration ermöglicht – mit einem klaren Fokus auf langfristige Stabilität, statt kurzfristiger Effekte.

Termin: Samstag, 20. September 2025, 10-13 Uhr

Ort: Online (Zugang per E-Mail nach Anmeldung)

Details & Anmeldung

SG- Stressmanagement ist ein Unternehmen für Gesundheitsförderung. Die Gründerin Silvia Gunsilius ist als Resilienz- Architektin bekannt und Expertin im Bereich Stressmanagement und Burnout- Prävention.

Sie entwickelt mit ihren Kunden – Fach- und Führungskräften – ein individuelles System für Selbstführung, Energiemanagement und mentale Stabilität mit dem Ziel nachhaltige Leistungsfähigkeit und innere Klarheit zu fördern.

Kontakt

SG Stressmanagement

Silvia Gunsilius

Valentin- Thierer- Str. 15

89547 Gussenstadt

073237991



https://www.burnout-und-stress-vermeiden.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.