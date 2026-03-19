Neue Yuasa Scooter-Batteriereihe

Zuverlässige Startleistung für Europas Zweiradmarkt

Krefeld, 19. März 2026 – GS Yuasa, weltweit führender Hersteller von Motorradbatterien und OE-Lieferant zahlreicher Motorradhersteller, präsentiert die neue Yuasa Scooter Battery Range. Entwickelt für die Anforderungen des schnell wachsenden europäischen Scooter- und Mopedmarktes, liefern die 15 neuen Batterien zuverlässige Startleistung und die bewährte Yuasa Qualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis.

Mit Kapazitäten von 4,2 Ah bis 11,8 Ah (20 hr) wurde die Produktpalette gezielt so konzipiert, dass sie die beliebtesten Scooter auf Europas Straßen abdeckt. Die Reihe richtet sich insbesondere an Alltags- und Freizeit-Scooter, bei denen Praktikabilität und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis zentrale Kaufkriterien sind. Bei höherer täglicher Laufleistung oder größerem Leistungsbedarf – etwa Pendler oder Lieferdienste – empfiehlt GS Yuasa weiterhin auf die Premium-Motorradbatteriereihen YB, YT, YTX und YTZ von Yuasa zu setzen.

Gemeinsam decken beide Produktlinien ein breites Zweiradspektrum ab und verbinden attraktive Einstiegspreise mit der zuverlässigen Leistung, die Fahrer vom weltweit führenden Hersteller von Motorradbatterien erwarten.

Die Batterien sind sowohl als konventionelle Nassbatterien (Conventional Flooded) als auch als versiegelte AGM-Varianten (Sealed AGM) erhältlich und bieten damit die Wahl zwischen klassischer Batterietechnik und wartungsfreiem Komfort. Die konventionelle Reihe überzeugt mit einer robusten, leicht zu installierenden Konstruktion und sorgt für eine zuverlässige Startleistung. Die versiegelte AGM-Reihe bietet dagegen wartungsfreie Zuverlässigkeit sowie ein auslaufsicheres Design – für zusätzliche Sicherheit und eine sorgenfreie Nutzung.

Die Markteinführung baut auf der langjährigen Expertise von GS Yuasa im Bereich Zweiradbatterien auf. Yuasa Motorradbatterien gelten branchenweit als Referenz und sind sowohl für Motorräder als auch für Scooter erste Wahl. Sie werden weltweit von führenden Herstellern als Originalausrüstung eingesetzt. Gefertigt nach OE-freigegebenen Standards und ausgestattet mit fortschrittlichen Technologien wie Sulfate Stop, verlängerter Zyklenlebensdauer und hoher Vibrationsfestigkeit liefern sie die Leistung und Langlebigkeit, die Fahrer und Hersteller gleichermaßen erwarten.

Auf dieser Erfahrung aufbauend hat GS Yuasa die neue Yuasa Scooter-Batteriereihe entwickelt, um den Anforderungen preisbewusster Nutzer gerecht zu werden. Gefertigt nach denselben bewährten Standards, jedoch mit vereinfachtem Design und optimierten Produktionsprozessen, bietet die Reihe eine praktische und zuverlässige Startlösung für Scooter und Mopeds – und ermöglicht gleichzeitig einen erschwinglichen Einstieg in die Yuasa Qualität.

Wichtige Merkmale

– Zuverlässige Startleistung für Scooter und Mopeds

– Einfache und robuste Konstruktion für eine unkomplizierte Installation

– Wartungsfreie und versiegelte Varianten für zusätzlichen Komfort

– Bewährte Yuasa Qualität zu einem attraktiven Preisniveau

Theo den Hoed, Motorcycle Product Manager bei GS Yuasa Battery Europe Ltd, erklärt: „Unsere neue Scooter-Batteriereihe wurde entwickelt, um den Anforderungen der heutigen preisbewussten Scooterfahrer gerecht zu werden – Fahrer, die Wert auf Praktikabilität, Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen. Sie erweitert unsere Expertise auf ein schnell wachsendes Marktsegment und bietet Kunden eine zuverlässige und erschwingliche Option, gestützt auf Yuasas langjährige Reputation für Qualität.“

Mit der Einführung einer eigenen Scooter-Batteriereihe bietet Yuasa nun ein umfassendes Batterieprogramm für Zweiräder – von Alltags- und Freizeit-Scootern bis hin zu leistungsstarken OE-Motorradbatterien, denen führende Hersteller weltweit vertrauen.

Die Yuasa Scooter Battery Range ist ab sofort bei GS Yuasa Vertriebspartnern erhältlich.

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit sowie Erstausrüster vieler großer Marken. Die Hochleistungsbatterien der Typen YTX, YTZ und GYZ werden nur von GS YUASA produziert und sind eingetragene Marken von GS YUASA.

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben dem Bereich Motorcycle (Motorrad-Starterbatterien) zudem Automotive (Automobil-Starterbatterien) und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen).

GS YUASA ist Sponsor des Repsol Honda Teams HRC in der MotoGP, des Yamaha Teams im Motocross GP und des GERT56 Racing Teams.

Firmenkontakt

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Bildquelle: Yuasa