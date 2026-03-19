Ledlenser auch 2026 Partner-Unternehmen von Ärzte ohne Grenzen

In Zeiten globaler Krisen bleibt Ledlenser der Hilfsorganisation eng verbunden und spendet 10.000 Euro für den guten Zweck

Solingen, März 2026 – Seit 2019 unterstützt Ledlenser die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen finanziell und mit Produktspenden. 2026 spendet das Solinger Partner-Unternehmen 10.000 Euro.

Aktuell bestimmen Krisen und kriegerische Auseinandersetzungen wie in der Ukraine oder Gaza die Schlagzeilen – und zugleich sind seit Mitte 2025 Entwicklungshilfen wie USAID eingestellt oder eingeschränkt worden. „Die Konsequenz: Zum Beispiel in Afghanistan mussten bereits mehr als 400 Gesundheitseinrichtungen schließen – mehr als drei Millionen Menschen haben keinen Zugang zu medizinischer Versorgung mehr“, berichtet Susanne Hauke, HR- und Finanzmanagerin bei Ärzte ohne Grenzen.

„Leider ist die Spendenlandschaft in Deutschland zudem angespannt – trotz der schwierigen Lage auf der Welt“, so Susanne Hauke weiter. „Auch im Sudan, wo seit drei Jahren ein brutal geführter Krieg herrscht, ist Hilfe nötiger denn je – mehr als 30 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen.“ Ähnlich angespannt sei die Lage im Libanon oder Iran.

Helfen in Zeiten globaler Krisen

Gerade bei lang andauernden Krisen sinke laut Hauke mit der Zeit die Spendenbereitschaft – und Krisenmüdigkeit oder persönliche Existenzängste kämen hinzu. „Deshalb ist es uns bei Ledlenser umso wichtiger, einen Beitrag zu leisten“, so Geschäftsführer Kai Milewski. „Für Einzelpersonen mag es aktuell schwer erscheinen, sich zu engagieren oder zu spenden. Als Unternehmen möchten wir daher ein verlässlicher Partner bleiben.“

Spenden ermöglichen nicht nur medizinische Versorgung, Operationen oder Impfungen vor Ort – auch die gesamte Infrastruktur und Logistik von Ärzte ohne Grenzen lassen sich so finanzieren. „Nur mithilfe von Spenden können wir wirksam vor Ort agieren – und sicherstellen, dass die Hilfe dort ankommt, wo sie am dringendsten benötigt wird“, so Hauke abschließend.

Mehr Informationen zum Engagement von Ärzte ohne Grenzen sowie zu Spendenmöglichkeiten gibt es hier: https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/

Über Ledlenser

Ledlenser ist einer der Weltmarktführer für portables Licht und hat sich ab dem Jahr 2000 als echter LED-Pionier und LED-Taschenlampen-Hersteller der ersten Stunde einen Namen gemacht. Zum Portfolio des Lichtspezialisten gehören Stirn- und Taschenlampen sowie Laternen und Arbeitsleuchten. German Engineering and Design, sieben Jahre Garantie bei Registrierung und eine Vielzahl revolutionärer Technologien machen die preisgekrönten Produkte von Ledlenser zu leistungsstarken Begleitern – und im Alltag, beim Sport oder bei der Arbeit unverzichtbar.

Mehr Informationen zu Ledlenser gibt es hier: www.ledlenser.com

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