Kennzeichnung gibt jedem Rohr eine Identität

Auf der Tube 2026 zeigt REA Elektronik seine Innovationen für die Rohrindustrie

Mühltal, 19. März 2026 – Die Rückverfolgbarkeit von Rohren aus Stahl, Metall oder Kunststoff gewinnt durch den Digitalen Produktpass zunehmend an Bedeutung. Innovative Lösungen für die industrielle Kennzeichnung von REA Elektronik geben jedem Rohr dauerhaft seine eigene Identität – gemäß dem Motto, mit dem der südhessische Vollsortimenter sie auf der Tube 2026 vorstellt: „Traceability Starts with Marking: Identity for Every Tube.“

Mit der schrittweisen Einführung des Digitalen Produktpasses ab diesem Sommer werden auch Rohre aus Eisen, Stahl, Aluminium und Kunststoff dauerhaft über ihre Herkunft, Zusammensetzung und Umweltfreundlichkeit informieren müssen. Das stellt Hersteller vor die Aufgabe, jedes einzelne Produkt so zu kennzeichnen, dass es diese Information bis zu seinem Nutzungsende verlässlich preisgeben kann. Dafür haben die Kennzeichnungsexperten von REA Elektronik neue Lösungen gefunden, die sie auf der Tube 2026 vorstellen.

Neue Maßstäbe in der Welt der industriellen Kennzeichnung

Der neue Elektro-Signierblock REA JET ST SRE-10 setzt neue Maßstäbe in der Welt der industriellen Kennzeichnung: Mit elektrisch angesteuerten Signierköpfen erzeugt der Neuling eine sehr große, gut lesbare Beschriftung mit einer Schreibhöhe bis zu 206 Millimeter. Seine elektromagnetische Ansteuerung gewährleistet eine präzise Kontrolle bei hohen Geschwindigkeiten. Damit eignet sich der REA JET ST SRE-10 besonders gut für die Inline-Beschriftung an schnellen Produktionslinien von Rohren in der Aluminium- und Stahlindustrie. Materialbezeichnungen, Chargennummern, Logos und vor allem 2D-Codes bringt der Elektro-Schreibblock verlässlich und per Scan auslesbar auf – bei Bedarf auch mit Heißsignierfarben, die Temperaturen bis 1.100 Grad Celsius standhalten, und glühfesten Farben für Temperaturen bis 650 Grad Celsius. Der neue Signierblock eignet sich zudem für das punktgenaue Auftragen von Primern und Prozessflüssigkeiten.

Ebenfalls mit digitaler Präzision arbeiten der REA JET UP und der REA JET DOD bei der punktgenauen Applikation von ölfreien Schmierstoffen in der Herstellung geschweißter Rohre. Bei Geschwindigkeiten von bis zu 1.800 Metern/Minute druckt der REA JET UP hochauflösende Bilder zur Schmiermittelbenetzung. Mit dem REA JET DOD sind Auftragsbreiten von bis zu 2.300 Millimetern möglich. Die nebel- und aerosolfrei arbeitenden Technologien tragen Schmiermittel hochpräzise und individuell auf – mit geringstem Materialeinsatz ohne jegliches Nachtropfen.

Vortrag: „Manuelle Markierung von Stahlrohren? Es gibt einen besseren Weg“

Unternehmen in der Fertigung von Metall- und Stahlrohren dürfte auch der Vortrag von Nicolas Andritsos, Area Sales Manager bei REA Elektronik, über die Zusammenarbeit mit dem griechischen Rohrhersteller Corinth Pipeworks (CPW) interessieren. Im Tube Forum (Halle 1, Stand A47) spricht er am 13. April von 11.30 bis 12 Uhr unter dem Titel „Manuelle Markierung von Stahlrohren? Es gibt einen besseren Weg“. Darin beschreibt er, wie CPW mithilfe von REA-Technologie die fehleranfällige und aufwendige Arbeit mit Sprühdose und Permanent Marker durch eine Lösung von REA ersetzte. Sie kennzeichnet Stahlrohre automatisch – außen und auch innen. Und er beleuchtet die Vorteile für die Qualität und Sichtbarkeit der Kennzeichnung sowie die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden.

Laser und UV-Tinten für die Beschriftung von Kunststoffrohren

Für die Kennzeichnung von Kunststoffrohren bringt REA Elektronik zwei innovative Lösungen auf die Tube 2026. Erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wird ein neues Lasersystem aus der Produktlinie REA LASER. Für die Markierung im laufenden Produktionsprozess kann es direkt in der Rohrextrusion eingesetzt werden. Mit seiner verstellbaren Rohrführung eignet es sich zudem für verschiedene Geometrien und kann auf die Beschriftung von Rohren mit Durchmessern von 5 bis 200 Millimetern angepasst werden. Das flexibel einsetzbare System kommt mit Gestell und Rollen. Auf der Messe zu sehen ist die Variante mit einem CO2-Laser zur Kennzeichnung der gängigsten PE- und PVC-Rohre. Um für jedes Material das beste Kennzeichnungsergebnis zu erreichen, kann das System auch flexibel mit anderen Lasertypen (Faser-Laser, UV-Laser) bestückt werden.

Und schließlich stellt REA auf der Tube seine innovativen Tinten für die hochauflösende Kennzeichnung der schwer zu beschriftenden Kunststoffgruppe der Polyolefine PP, PA und PE vor. Die UV-aushärtenden Tinten eignen sich für die Drucksysteme REA JET HR und REA JET UP, die damit 1D-, 2D-Codes und Logos in Top-Qualität drucken. In den Farben Schwarz, Weiß, Cyan, Gelb, Magenta, Rot, Violett, Grün und Grau erhältlich, dürften sich für die neuen Tinten vor allem Unternehmen in der Extrusion interessieren, die Rohre in vielen verschiedenen Farben herstellen und verlässlich kennzeichnen müssen.

Erleben Sie diese und weitere Kennzeichnungslösungen von REA Elektronik auf der Tube 2026, 13. bis 17. April 2026 in Düsseldorf: Halle 6, Stand D09

Über REA

REA JET, REA LABEL, REA LASER und REA VERIFIER sind Geschäftsfelder der REA Elektronik GmbH mit Sitz in Mühltal bei Frankfurt am Main. Das Partnerunternehmen REA Card entwickelt und vertreibt bargeldlose Zahlungssysteme, während REA eCharge Anbieter von Schnellladesäulen ist. REA Elektronik wurde 1982 gegründet, ist inhabergeführt und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter.

Im Geschäftsfeld REA JET werden hochwertige Kennzeichnungs- und Codiersysteme für die berührungslose, industrielle Beschriftung entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Tintenstrahldrucker, Laser- und Signiersysteme sowie Tinten und Verbrauchsmittel. Die praxisorientierten Produkte sind für alle Branchen geeignet und bewähren sich weltweit in unterschiedlichsten Industriezweigen. Mehr unter: www.rea-jet.com

Im Geschäftsfeld REA LABEL werden Etikettiertechnik-Lösungen entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Etikettenspender, Druckspender, Paletten-Etikettierer und der Bereich Sondermaschinenbau sowie Thermotransferdrucker und zugehörige Verbrauchsmittel wie Etiketten und Farbbänder.

Im Geschäftsfeld REA LASER werden Lasersysteme entwickelt und produziert, mit denen Kennzeichnungen auf organische Materialien sowie Kunststoffe, Glas, eloxiertes Aluminium, Metalle aufgebracht oder mittels Farbabtrag in die Oberfläche eingebracht werden. Wesentliche Motive für den Einsatz von Lasersystemen sind der Plagiatschutz und die Rückverfolgung von Produkten durch Unverlierbarkeit der Kennzeichnung.

Im Geschäftsfeld REA VERIFIER werden Codeprüfgeräte zur Qualitätskontrolle von Strich- und Matrixcodes entwickelt und produziert. Ziel ist die Prozessoptimierung durch hohe Erstleseraten bei automatischer Identifikation.

Alle Produkte von REA JET, REA LABEL, REA LASER und REA VERIFIER sind zu 100 Prozent Made in Germany. Mehr unter: www.rea.de

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