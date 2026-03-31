Neuer Campus in Greifswald

Akademie der Gesundheit stärkt Pflegeausbildung in Mecklenburg-Vorpommern

Greifswald. Mit der Eröffnung eines neuen Campus in Greifswald erweitert die Akademie der Gesundheit e.V. ihr Bildungsangebot und setzt ein starkes Zeichen für die Zukunft der Pflege in Mecklenburg-Vorpommern. Seit dem 1. September 2025 werden hier angehende Pflegefachkräfte ausgebildet – ein erfolgreicher Start, der bereits internationales Interesse geweckt hat: 23 Bildungsteilnehmende aus Indien, der Schweiz sowie aus der Region begannen ihre Ausbildung am neuen Standort.

Die Akademie blickt auf eine kontinuierliche Entwicklung in den letzten 30 Jahren zurück und baut ihr Netzwerk stetig aus. Während zu Beginn zwei Kooperationspartner beteiligt waren, ist deren Zahl inzwischen auf sechs gestiegen – weitere Anfragen laufen bereits. Damit entsteht ein starkes regionales und überregionales Ausbildungsnetzwerk.

Im Mittelpunkt steht die seit 2019 etablierte generalistische Pflegeausbildung. Sie vermittelt umfassende Kompetenzen für die Versorgung von Menschen aller Altersgruppen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der pädiatrischen Pflege. Die Auszubildenden erhalten intensive Einblicke in die Betreuung von Früh- und Neugeborenen sowie Kindern und Jugendlichen – ein anspruchsvolles, aber zugleich besonders erfüllendes Tätigkeitsfeld.

Ein modernes Skills-Lab am Campus Greifswald ermöglicht praxisnahes Lernen auf höchstem Niveau. Unter der fachlichen Begleitung von Expertinnen werden realitätsnahe Trainingssituationen geschaffen, die optimal auf den Berufsalltag vorbereiten.

Auch für bereits ausgebildete Pflegekräfte bietet die Akademie vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Das Fort- und Weiterbildungsangebot reicht von Praxisanleitung und Stationsleitung (DKG) über Fachweiterbildungen in Hygiene und Palliative Care bis hin zu Themen wie Kommunikation, Deeskalation und evidenzbasierte Pflegepraxis. Damit unterstützt die Akademie gezielt die kontinuierliche Personalentwicklung in den kooperierenden Einrichtungen.

Neben dem neuen Campus in Greifswald stehen vier weitere Standorte in Brandenburg und Berlin zur Verfügung, die das Bildungsangebot ergänzen und vernetzen.

„Pflege ist mehr als ein Beruf – es ist eine Haltung“ – diesem Leitgedanken folgend richtet sich die Akademie an Menschen, die Empathie, Verantwortungsbewusstsein und Freude an Teamarbeit mitbringen. Die Kombination aus moderner Ausbildung, fachlicher Spezialisierung und persönlicher Begleitung macht den Campus zu einem attraktiven Lern- und Arbeitsort.

Ein besonderes Angebot startet ab dem 27. April: Unter dem Motto „Pflege hautnah erleben“ können Interessierte im Rahmen von Berufserprobungen, Praktika und Hospitationen den Pflegealltag kennenlernen. Das Team um Schulleiterin Corinna Stefaniak bietet damit Orientierung und unterstützt bei der beruflichen Entscheidungsfindung. Viele ehemalige Teilnehmende haben auf diesem Weg bereits erfolgreich den Einstieg in die Pflegebranche geschafft und arbeiten heute als qualifizierte Fachkräfte in unterschiedlichen Versorgungsbereichen.

Mit dem neuen Campus leistet die Akademie der Gesundheit einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung und zur Weiterentwicklung der Pflegeausbildung in der Region.

Kontakt und Information:

Akademie der Gesundheit e.V. – Campus Greifswald

Schulleitung: Corinna Stefaniak

Siemensallee 1

17489 Greifswald

Web: www.gesundheit-akademie.de

Tel.: 0 38 34 – 39 11 20

Jetzt für die Berufserprobung ab 27.04. anmelden!

Die Akademie der Gesundheit e.V. (AdG) ist eine der größten freigemeinnützigen, staatlich anerkannten Bildungseinrichtungen für Gesundheitsfachberufe in Deutschland. Neben der beruflichen Ausbildung in vielen Gesundheitsfachberufen zählt die berufliche Fort- und Weiterbildung und die Qualifizierung internationaler Fachkräfte für das deutsche Gesundheitswesen zu den Kernaufgaben der Akademie. Rund 4.650 Bildungsteilnehmende und 180 Mitarbeitende der AdG begleiten die Bildungsteilnehmenden während der beruflichen und hochschulischen Ausbildung an den fünf Standorten: Campus Berlin-Buch, Campus Greifswald, Campus Eberswalde, Campus Wildau und Campus Brieskow-Finkenheerd. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal der Akademie der Gesundheit bilden die zwei Institute: das Institut für digitale Lehre und Medien und das Institut für soziales Lehren und Lernen.

Kontakt

Akademie der Gesundheit e.V.

Alexander Kieß

Schwanebecker Chaussee 4 E-H

13125 Berlin

01623305168



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