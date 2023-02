Neuer Hauptsitz für die Würth Leasing GmbH & Co. KG

Zum 1. Februar 2023 bezog die Würth Leasing GmbH & Co. KG ihren neuen Hauptsitz in Eislingen/Fils. Nach sieben Jahren in Albershausen wurde der dortige Standort als Hauptsitz zu klein:

„Wir konnten in den letzten Jahren die Mitarbeiterzahl mehr als verdoppeln und mussten uns nun auf die Suche nach neuen Räumlichkeiten für unsere Firmenzentrale begeben.“ so Simon Wieland, Geschäftsführer für den Vertrieb und das Marketing der Würth Leasing GmbH & Co. KG.

Bei der Auswahl des neuen Hauptsitzes blieb die Würth Leasing dem Landkreis Göppingen treu, denn fündig wurde man im 14 km entfernten Eislingen. Dort können sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun in modernen Räumlichkeiten auf 3 Etagen im Eislinger Tor entfalten.

Die neue Firmenanschrift lautet:

Würth Leasing GmbH & Co. KG

Gutenbergstraße 1

73054 Eislingen

Telefonnummern und E-Mail-Adressen blieben vom Umzug unberührt und alle Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sind auch weiterhin auf gewohnter Weise erreichbar.

Über die Würth Leasing

Die Würth Leasing GmbH & Co. KG wurde 1993 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Eislingen. Das Unternehmen entwickelt objekt- und kundenspezifische Finanzierungslösungen in verschiedenen Geschäftsbereichen.

Zusammen mit der 100-prozentigen Tochterfirma Würth Truck Lease GmbH betreuen über 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an mehreren Standorten über 6.000 Kunden mit einem Finanzierungsvolumen von mehr als EUR 1,2 Milliarden.

Über die Würth-Gruppe

Die Würth-Gruppe ist Weltmarktführer in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial. Sie besteht aktuell aus über 400 Gesellschaften in mehr als 80 Ländern und beschäftigt über 85.000 Mitarbeitende, davon über 43.000 im Vertrieb. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die Würth-Gruppe einen Umsatz von 19,95 Milliarden Euro gemäß vorläufigem Jahresabschluss. Ein neuer Rekord.

Im Kerngeschäft, der Würth-Linie, umfasst das Verkaufsprogramm für Handwerks- und Industriebetriebe über 125.000 Produkte: Von Schrauben, Schraubenzubehör und Dübeln über Werkzeuge bis hin zu chemisch-technischen Produkten und Arbeitsschutz. Die Allied Companies – Gesellschaften des Konzerns, die an das Kerngeschäft angrenzen oder diversifizierte Geschäftsbereiche bearbeiten – ergänzen das Angebot um Produkte für Bau- und Heimwerkermärkte, Elektroinstallationsmaterial, elektronische Bauteile (z.B. Leiterplatten) sowie Finanzdienstleistungen.

Kontakt

Würth Leasing GmbH & Co. KG

Cordula Miehle

Gutenbergstraße 1

73054 Eislingen

+49 (0)7161/95136-38

cordula.miehle@wuerth-leasing.de

https://www.wuerth-leasing.de