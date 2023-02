Einfachere Arbeitsabläufe, personalisierter Kommunikationsfluss und ad-hoc Berichte mit InLoox 11.1

München, 10. Februar 2023 – Der Münchner Softwarehersteller InLoox hat seine Projektmanagement-Plattform mit erweiterten und neuen Funktionen auf den Markt gebracht. Mit InLoox 11.1 können Projektteams ihre Arbeitsabläufe vereinfachen, den Kommunikationsfluss mit Projektmitgliedern direkter und individueller organisieren sowie den internen Informationsfluss transparenter gestalten. InLoox 11.1 kommt mit einer Mindmap in den beiden Applikationen für Windows und für Outlook sowie ferner mit personalisierten Einstellungen für Benachrichtigungen. In der InLoox Web App lassen sich erstmals Berichte erstellen. Außerdem können Anwender der beiden unternehmensweiten Lösungen, InLoox Enterprise und OnPrem, jeweils in der Web App nun Dashboards ansehen, um Projektdaten auszuwerten.

Einfachere Abläufe mit der Mindmap von der Idee bis zur Projektaufgabe strukturieren

InLoox 11.1 bietet ab sofort eine Mindmap in den beiden Applikationen für Windows sowie für Outlook. Dadurch lassen sich zunächst Arbeitsabläufe zwischen Ideen und Projektaufgaben vereinfachen. Projektverantwortliche oder -mitglieder können ihre Ideen in Form von Mindmaps veranschaulichen, daraus direkt Projektaufgaben erstellen und diese schließlich im Kanban-Board direkt an weitere Projektmitglieder übertragen. Künftig werden weitere Mindmap-Funktionen hinzukommen.

Gezielter Kommunikationsfluss, individuell einstellbare Benachrichtigungen

Benachrichtigungen in InLoox werden automatisiert per E-Mail versendet, wenn Änderungen vorgenommen werden: zum Beispiel im Projekt, bei den Aufgaben oder den Planungselementen. Zusätzlich zu den Standardeinstellungen gibt es individuelle Optionen. Auch externe Dienstleister oder Geschäftspartner, die nicht über einen InLoox-Zugang verfügen, lassen sich jetzt miteinbeziehen, indem sie ebenfalls automatisiert E-Mails erhalten. Projektmitglieder können ihre Benachrichtigungen individuell einstellen. Zum Beispiel können sie die Frequenz ändern, etwa auf einen wöchentlichen Turnus. Oder, wer beispielweise Benachrichtigungen zu bestimmten Projekten deaktivieren möchte, kann dies in der InLoox Web App jeweils pro Projekt mit einem Klick vornehmen.

Außerdem wurde die E-Mail-Benachrichtigung um eine Antworten-Funktion erweitert. In InLoox Web App gelangt man mit einem Klick in den Kommentarbereich. Dadurch können Projektmitglieder direkt aus ihrem Posteingang diejenigen Kommentare beantworten, die an sie persönlich adressiert sind.

In InLoox Web App Berichte erstellen und Dashboards ansehen

InLoox Web App ist um eine Funktion erweitert worden. Berichte lassen sich nun auch im Web aufrufen, herunterladen, neu erstellen und speichern. Beim Erstellen von neuen Berichten wird zunächst das Layout gewählt und anschließend entschieden, welche Datensätze aus den Bereichen Projekt, Planung, Aufgaben, Dokumente, Zeit und Budgets für den Inhalt herangezogen werden sollen. Ein fertiger Bericht lässt sich in der Berichte-Galerie speichern und wieder verwenden. Über eine tiefe Suche in den Berichten können die Anwender die richtigen Treffer schnell finden. Verteilen lassen sich die Berichte zum Beispiel, indem der Link zum Bericht kopiert und dann an das Projektteam gesendet wird oder der Link in einem Projektkommentar beziehungsweise einem Gruppen-Chat gepostet wird.

Dashboards können ab sofort auch in InLoox Web App angesehen werden. Dadurch verschaffen sich Projektverantwortliche schnell einen Überblick über die Performance ihres Projektportfolios sowie die wichtigsten Projektkennzahlen für die Unternehmensleitung. Die Dashboards lassen sich aus den Standardvorlagen auswählen und individuell konfigurieren. Dabei sind alle wichtigen Daten und Entwicklungen auf einen Blick verfügbar, wie es bereits aus der Desktop-App gewohnt und bekannt sein dürfte. Die Dashboards sind nur in InLoox OnPrem und InLoox Enterprise verfügbar, jedoch nicht im Editionsumfang von InLoox Professional enthalten.

Das Münchner Unternehmen InLoox wurde 2001 gegründet und entwickelt Projektmanagement-Lösungen, die Geschäftsprozesse vereinfachen und beschleunigen. Das Produktportfolio drei Editionen, InLoox Professional und InLoox Enterprise in der Cloud, sowie InLoox On-Prem zur Installation im eigenen Netzwerk. Endanwender können entweder via InLoox für Outlook, einer intuitiven, vollständig in Microsoft Outlook integrierten Projektmanagement-Software, über InLoox für Windows, oder über InLoox Web App auf ihre Projektdaten zugreifen. InLoox ist bei 15 Prozent der DAX-Unternehmen und bei mehr als 60.000 Anwendern auf fünf Kontinenten und in über 60 Ländern im Einsatz. Zu den Kunden von InLoox zählen unter anderem AOK plus, AVIS, Canon, Charité Berlin, Deutsches Rotes Kreuz, ElectronicPartner, Hitachi, Hoffmann Group, INTERNORM, Leonardo, Novartis, Pentax Europe, Schenker Deutschland, SEAT, Siemens, SOS Kinderdörfer, US Airways, ver.di u.v.m. www.inloox.de

