Neuer hoch effizienter BHKW-Gasmotor der 2,5 Liter-Klasse von MAMotec

MAMotec MAG24.4 Gasmotor für den Einsatz in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und kleineren Energieerzeugungseinheiten, schließt Lücke im Motorenmarkt

Kuppenheim, 19. März 2024 – MAMotec stellt einen neuen und besonders effizienten Gasmotor für Betreiber von kleineren Blockheizkraftwerken (BHKW) inklusive der Möglichkeit der Kraft-Wärme-Koppelung vor. Der Motor MAG24.4 steht nach der Entwicklung und dem erfolgreichen Feldtest mit über 40 Motoren in einem konkreten Kundenprojekt ab sofort zur Verfügung.

Der MAMotec MAG24.4 Gasmotor zur klimaneutralen Erzeugung von Strom und Wärme gehört mit 27 kW Leistung (bei 1.500 Umdrehungen pro Minute) in der 2,5 Liter Hubraumklasse zu den stärksten und effizientesten am Markt. Der Industrie-Gasmotor kann sowohl mit Erdgas als auch mit Biogas beziehungsweise Klärgas betrieben werden und ist durch seine kompromisslose Entwicklung und Konstruktion als BHKW-Motor besonders gut für den Dauerbetrieb geeignet. Das Aggregat erreicht einen mechanischen Wirkungsgrad von fast 36 Prozent (35,7 Prozent) und sogar einen Gesamtwirkungsgrad von 90,5 Prozent (ETA gesamt bezogen auf DIN ISO 3046-1).

Der Betrieb mit unterschiedlichen Gasen und die geringe Größe machen den Motor zu einem wichtigen Baustein im energetischen Gesamtkonzept aus Wärme, Strom sowie in Verbindung mit weiteren Energiekomponenten wie Solar, Wärmepumpe etc. Mit seiner sehr kompakten Bauform von nur 511 x 669 x 697 Millimetern (BxLxH), inklusive dem serienmäßig wassergekühlten Abgaskrümmer, ist der neue MAMotec Motor beispielsweise für den platzsparenden Einsatz in kleinen Biogasanlagen, Industriegebäuden oder Wohnkomplexen geeignet. Die Kombination aus kompakter Bauform und dem geringen Gewicht von nur 192 kg (trocken), prädestiniert den MAG24.4 auch für den mobilen Einsatz, beispielsweise bei der Notversorgung für Strom und Wärme.

H2 Ready und Vorbereitung für reinen H2-Betrieb

Der MAMotec MAG24.4 Gasmotor kann bereits jetzt schon mit bis zu 20 Prozent Wasserstoff betrieben werden. Wie bei allen MAMotec Gasmotoren wird es zukünftig auch bei diesem Motor eine 100-Prozent Wasserstoff-Variante geben. Mit dieser Technologie ist der Motor bereits heute schon zukunftsweisend und trägt zu Recht die Bezeichnung „H2ready“.

Ein Motor für alle Fälle

Der neue Motor der 2,5 Liter Hubraumklasse ist ideal für den Einsatz in BHKWs, jedoch nicht ausschließlich für diese Anwendung konstruiert. Die Möglichkeit, den Motor effizient und standhaft in unterschiedlichen Drehzahlen und mit variablen Lasten zu betreiben, ermöglicht beispielsweise auch den Betrieb von Kompressoren, Pumpen, Hydraulikeinheiten oder anderen industriellen Anwendungen. Dabei bleibt die Option einer Kraft-Wärmekoppelung und damit in vielen Fällen eine viel höhere Effizienz im Vergleich zum reinen Elektroantrieb erhalten. Bei einer maximalen Drehzahl von 2800 Umdrehungen pro Minute beträgt die Leistung des Motors 45 kW.

„Mit unserem neuen Motor schließen wir eine lang bekannte Marktlücke. Die Möglichkeit der klimaneutralen Energieerzeugung mit der Kraft-Wärmekoppelung, adressiert potenzielle Hersteller und Betreiber, die bisher mit abgewandelten und weniger standhaften Motoren aus der Automobilentwicklung Vorlieb nehmen mussten“, sagt Nico Albrecht, Mitgründer und CEO von MAMotec. „Gasmotoren sind bereits heute und in Zukunft noch viel mehr eine elementare Komponente im Technologiemix der Energieerzeugung. Dunkelflauten oder Orte, die abseits moderner Infrastrukturen liegen, benötigen eine Alternative die zugleich effizient, wirtschaftlich und vor allem klimaverträglich ist. Unser neuer Motor, wie auch der Rest unserer Produktpalette, kann definitiv dazu beitragen, das Stromnetz zu stabilisieren und genau diese Versorgungslücken und weißen Flecken auf der Landkarte zu füllen.“

Der neue Motor kann ab sofort bestellt werden. Weitere Informationen zum neuen MAG24.4 Gasmotor sowie zur kompletten Motorenpalette von MAMotec stehen unter www.mamotec-online.de zur Verfügung.

MAMotec ist Entwickler und Hersteller schadstoffarmer und robuster Gasmotoren für den Antrieb stationärer und industrieller Anwendungen. Das Produktportfolio umfasst Motoren für Wasserstoff, Erdgas, Biomethan, Biogas und Holzgas von 26 kW bis 200kW. Die speziell für die Anwendung mit Erd- und Sondergas entwickelten Gasmotoren zeichnen sich durch größte Zuverlässigkeit, lange Wartungsintervalle und höchste Energieeffizienz aus. MAMotec ist ein privatgeführtes deutsches Unternehmen und hat seinen Hauptsitz im badischen Kuppenheim. Hier finden Entwicklung, Produktion und der Vertrieb statt, um Kunden in Europa mit innovativer Antriebstechnologie auszurüsten. Dabei kooperiert das Unternehmen unter anderem mit einer der größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg. www.mamotec-online.de

