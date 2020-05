Neuer Ratgeber “Meine Gesundheit und ich”

Für ein Leben ohne Leiden und Altwerden in Würde

Müssen wir unweigerlich “Altwerden” mit “Krankwerden” gleichsetzen? Nein! –

Wir alle altern naturbedingt, daran lässt sich nichts ändern. Doch haben wir es zumeist selbst in der Hand

dabei vital und gesund zu bleiben. Und allein darauf kommt es an.

Wilfried Herbst, selbst über siebzig, beschreibt in seinem Buch “Meine Gesundheit und ich – Ein persönlicher Leitfaden jenseits des Üblichen für ein Leben ohne Leiden und zum Altwerden in Würde”, wie er, nach einem stressigem Arbeitsleben, seine Gesundheit zurückerlangte und was er unternimmt, um in Würde seinen Lebensabend gesund geniessen zu können – selbstbestimmt im Einklang von Körper und Geist.

Sein Ansatz ist praktikabel, für uns alle, egal welchen Alters.

Ein Buch als Wegweiser, das sich “kurz und bündig” auf das Wesentliche beschränkt. Das nachdenklich macht.

Mit vielen Praxistipps und weiterführenden Infos.

Erhältlich ab sofort bei Amazon als Taschenbuch für 29 Euro unter der ISBN-Nr. 979-8630359087 sowie als Ebook für 19 Euro.

Autor Wilfried Herbst ist Pensionär und lebt auf See.

