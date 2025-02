Neuer Roman: „Demütigung und Revolte“ Strafprozess Drama

Neuerscheinung: Ein Roman über Verrat, Traumatisierung und die Abgründe der menschlichen Psyche. im Machtbereich der Justiz.

„Demütigung und Revolte“ führt den Leser in eine Welt voller Konflikte, nervlicher Anspannung und dramatischer Entwicklungen.

Der Roman weckt dramatische Erwartungen. Die Geschichte geht psychologisch in die Tiefe und zeigt menschliche Abgründe. Die Figuren sind vielschichtig, ihre Schicksale berühren und lassen den Leser nicht los.

„Demütigung und Revolte“ ist kein Krimi oder Psychothriller, sondern ein Dramadreieck, das universelle menschliche Themen behandelt. Die Geschichte spricht Emotionen an, erzeugt Spannung und reflektiert psychologische Entwicklungen, die weit über den Einzelfall hinausgehen.

Der Roman thematisiert nervliche Anspannung, innere Zerrissenheit und die zerstörerische Kraft unvorhersehbarer Ereignisse. Der Leser taucht in die psychologischen Tiefen der Figuren ein und erlebt einen ungewöhnlichen Strafprozess aus verschiedenen Perspektiven.

Das Drama im Roman

Advokat Dr. Woldemar Wuthenow lernt im Harz die fast 30 Jahre jüngere Autorin Carlotta Kuhl kennen. Diese Begegnung verändert ihr Leben unwiderruflich. Carlotta wird eine erfolgreiche Schriftstellerin. Ihr Treffen beginnt als Freundschaft und endet in einem dramatischen Konflikt. Ein Kontrollverlust führt zu einem folgenschweren Vergehen und einem Strafprozess mit unabsehbaren Konsequenzen.

Was den Leser erwartet

Der Leser erlebt Ungewöhnliches. Involvierte Personen, wie zum Beispiel die Gerichtsreporterin Lina Sommer, spiegeln die Hauptprotagonisten wider.

„Demütigung und Revolte“ verbindet Justizdrama mit psychologischer Intensität und lässt den Leser die Mechanismen von Schuld, Verstrickung und menschlicher Abgründigkeit hautnah erleben.

Der Roman dürfte für einen Leserkreis von Interesse sein, der sich für Psychologie und auch etwas für Philosophie interessiert.

Der Autor verwob in der dramatischen Geschichte Erfahrungen mit künstlerischer Fantasie.

Das Buch ist im Buchhandel sowie online erhältlich:

ISBN: 978-3-7693-2577-5 | Umfang: 220 Seiten

Hans-Henning Klimpel studierte Jura an der FU in Berlin und an der Georg-August-Universität in Göttingen. Er arbeitet als freiberuflicher Rechtsanwalt in Niedersachsen. Er lebt auf dem Land nahe Göttingen.

Nach dem Schreiben einiger Kurzkrimis entstand sein Erstlingsroman „Demütigung und Revolte“. Er bringt in dem Buch unter anderem auch seine jahrzehntelangen Erfahrungen als Rechtsanwalt ein

Kontakt

Hans-Henning Klimpel

Hans-Henning Klimpel

Buchenweg 20

37191 Katlenburg-Lindau

05552 999727



https://buchshop.bod.de/demuetigung-und-revolte-hans-henning-klimpel-9783769325775

Bildquelle: Hans-Henning Klimpel