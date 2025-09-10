Neuer Stabmixer Wilfa Prostick: unverzichtbar in der Küche

Wilfa Prostick Stabmixer vereint Power und Präzision in perfekter Balance

Stabmixer sind ein unverzichtbarer Helfer in der Küche. Sie brauchen Kraft, aber sie müssen auch verlässlich in der Anwendung sein. Das bedeutet: Die Power des Geräts soll genau dort wirken, wo sie gebraucht wird, und keine Klümpchen zurücklassen. Dazu sollten Lebensmittel nicht unkontrolliert aus dem Mixbecher spritzen. Diese perfekte Balance zwischen Leistung und Kontrolle hat Wilfa mit dem neuen Prostick IM4B-1000FP erreicht. Das innovative Gerät ist das Ergebnis einer dreijährigen Entwicklungsphase in enger Zusammenarbeit mit der norwegischen Nationalmannschaft der Köche für professionelle Präzision und zuverlässige Ergebnisse.

Kraftvolle Technologie für Ergebnisse wie in der Restaurantküche

Mit einem leistungsstarken Motor und cleverem Zubehör ist der neue Prostick das perfekte Werkzeug für samtigen Suppen und Saucen bis hin zu und perfekten Emulsionen. Aber auch viele weitere Zubereitungen wie luftige Sahne schlagen oder ein Pesto oder ein stückiger Salsa gelingen mit dem umfangreichen Zubehör.

Das Gerät überzeugt mit einem leistungsstarken 1000-Watt-DC-Motor und drei voreingestellten Geschwindigkeiten von 5.000, 10.000 und 15.000 Umdrehungen pro Minute. Das innovative Motorschutzsystem verhindert Überlastung und gewährleistet eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung.

Durchdacht und vielseitig einsetzbar

Der Stabmixer überzeugt einerseits durch zwei unterschiedlich dimensionierte Mixstäbe, mit denen das optimale Bearbeiten von sowohl kleinen als auch großen Mengen gewährleistet ist. Die oberflächenschonenden Materialien des Mixstabs gewährleisten, dass Mixgefäße beim Einsatz nicht zerkratzen. Der Mixkopf des Geräts ist für sauberes Arbeiten konzipiert. Alle Zutaten – ob flüssig oder fest – verbleiben während des Mixvorgangs im Behälter und spritzen nicht heraus. Das ergonomisch designte Gerät ist für die komfortable Bedienung mit nur einer Hand ausgelegt.

Komplettes Küchenset für vielseitige Anwendung

Mit umfangreichem Zubehör wird der Prostick zum Allrounder in der Küche. Neben den beiden Mixstäben ist der präzise Zerkleinerer mit einem Fassungsvermögen von bis zu einem Liter wie gemacht für das Hacken von Kräutern oder Nüssen und für stückige Zubereitungen wie Pestos. Die Messer des Zerkleinerers sind nur 2 mm über dem Boden positioniert und verarbeiten selbst kleinste Mengen gründlich. Ein hochwertiger Doppelquirl sorgt für luftig geschlagene Sahne und perfekten Eischnee. Die zwei BPA-freie Tritan-Messbecher in den Größen 0,5 und 1 Liter sind bis 100°C hitzebeständig. Rutschfeste Deckel komplettieren das durchdachte System und gewährleisten zusätzliche Stabilität während der Arbeit.

Alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinengeeignet und Wilfa gewährt fünf Jahre Garantie.

Der Wilfa Prostick IM4B-1000FP ist ab sofort im qualifizierten Fachhandel sowie über ausgewählte Online-Kanäle erhältlich.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 199 Euro

Weitere Informationen: https://www.wilfa.com/de/

Wilfa wurde 1948 gegründet und ist ein norwegisches Unternehmen, das sich auf hochwertige Küchengeräte spezialisiert hat. Wilfa ist einer der führenden Anbieter von Elektrokleingeräten in Skandinavien und ist in Millionen von Haushalten zu einem Teil des täglichen Lebens geworden. Wilfa konzentriert sich auf Design, Qualität, Sicherheit und Innovation.

Bildquelle: Wilfa