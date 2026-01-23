Neuer Studienstart an der DHfPG: Master-Studium ab sofort jederzeit möglich

Die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) geht einen weiteren innovativen Schritt in der Weiterentwicklung ihrer Studienangebote: Ab sofort ist der Einstieg in das Master-Studium flexibel und jederzeit möglich. Damit verabschiedet sich die Hochschule von starren Semesterbeginnzeiten.

Vorteile für Studierende

Insbesondere Absolventinnen und Absolventen der DHfPG profitieren von dieser Neustrukturierung. Sie können ihr Master-Studium direkt im Anschluss an den Bachelor aufnehmen – ohne Wartezeit und ohne Bruch im Studienverlauf. Das steigert nicht nur die Motivation, sondern ermöglicht auch einen durchgängigen Kompetenzaufbau, der sowohl für die persönliche Entwicklung als auch für die berufliche Karriere wertvoll ist.

Das Master-Studium an der DHfPG

Die Master-Studiengänge der DHfPG sind vielseitig angelegt und kombinieren Inhalte aus den Bereichen Bewegung, Ernährung, Stressmanagement/Entspannung sowie Management und Ökonomie in einzigartiger Weise.

Das M.A.- bzw. MBA-Studium baut auf einem ersten Studienabschluss auf (z.B. Bachelor oder Diplom) und besteht aus einem Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen – sowohl vor Ort als auch digital.

Absolventinnen und Absolventen eröffnet sich damit nicht nur der Zugang zu weiterführenden Tätigkeiten in Forschung und Wissenschaft, sondern auch die Qualifikation für Leitungsfunktionen bis hin zur Geschäftsführung in Unternehmen der Prävention, Fitness- und Gesundheitsbranche.

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile rund 8.000 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnessökonomie, Gesundheitsmanagement, Sportökonomie, Sport- und Bewegungstherapie, Fitnesstraining, Ernährungsberatung sowie Sport-/Gesundheitsinformatik.

Zudem zum Master of Arts in den Studiengängen Sport- und Bewegungstherapie, Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das duale Bachelor-Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Tätigkeit und ein Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 90 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

