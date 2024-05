Neuer Wohnmobiltrend Micro-Camping

Maßgeschneiderte Bettlaken und Matratzen erobern die Campingwelt

In den letzten Jahren hat sich das Campen weltweit zu einer der beliebtesten Urlaubsarten entwickelt. Neu im Trend für Wohnmobile sind hierzulande Stellplätze weit ab von der Masse. Egal ob beim kostengünstigen Micro-Camping auf dem Bauernhof, in den Bergen, am Strand oder beim legalen Wildcampen, die Camper möchten sich wohlfühlen. Mit der zunehmenden Nachfrage nach Komfort und Individualität beim Camping wächst auch der Bedarf an maßgeschneiderten Lösungen für den Schlafbereich im Wohnwagen und Wohnmobil. Maßangefertigte Spannbettlaken, Matratzen und Topper, individuell passende Unterfederungen und pflegeleichte Bettwäsche sind die neuen Trends, die die Welt des Campings revolutionieren.

Laut einer Studie des Deutschen Camping-Clubs (DCC) hat sich die Anzahl der Übernachtungen auf deutschen Campingplätzen in den letzten zehn Jahren nahezu verdoppelt. Ähnliche Trends sind auch in anderen Ländern zu beobachten. Diese steigende Beliebtheit des Campings geht einher mit einem gesteigerten Anspruch an Komfort und Individualität während des Aufenthalts im Freien.

Um diesem Bedarf gerecht zu werden, bieten immer mehr Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für Camping-Enthusiasten an. Passend angefertigte Spannbettlaken sind dabei besonders gefragt, da sie perfekt auf die individuellen Abmessungen von Campingmatratzen zugeschnitten sind. Diese speziellen Bettlaken bieten nicht nur für verschiedene Matratzen der Wohnmobilhersteller eine optimale Passform, sondern sorgen auch für einen erholsamen Schlafkomfort unterwegs. Und auch die für jeden Wohnstil und jedes Wohnmobilinterieur passenden Farben, Muster und eine große Auswahl an Bettwäsche in pflegeleichter Seersuckerqualität, finden die Camper beispielsweise im Internet bei Bettwaren-Shop.de. Die Campingreisenden schätzen die schnell trocknende und bügelfreie Bettwäsche, um sich Arbeit und Zeit zu sparen und ein mehr an „Urlaub“ zu genießen.

„Auch maßgeschneiderte Matratzen und Topper gewinnen an Bedeutung.“, so Marko Genkinger, Brand Manager bei Bettwaren-Shop.de. Mit vier unterschiedlich auswählbaren Härtegraden pro Matratze können Campingliebhaber ihre Schlafunterlage im Online-Shop ganz nach ihren persönlichen Vorlieben anpassen, „…und soll der Schlaf so komfortabel wie zuhause sein, kann die neuartige Unterfederungstechnologie von Recaya eine sinnvolle Wahl sein“, ergänzt Marko Genkinger. Einzeln gelagerte Federelemente passen sich dem Körper punktuell an und sorgen so für einen ergonomisch optimalen Schlafplatz- Und wer will nicht komfortabel liegen? Denn jeder weiß, wie wichtig ein guter Schlaf für die Erholung und einen gelungenen Campingurlaub ist.

Der Campingurlaub hat sich längst zu einem Lifestyle entwickelt, der Komfort und Flexibilität vereint. Mit maßgeschneiderten Lösungen für Wohnmobil, Yacht oder Boot stellt sich Bettwaren-Shop.de darauf ein, dass Camping noch angenehmer wird und jeder seinen individuellen Rückzugsort in der Natur genießen kann. So wundert es nicht, dass die Fachberater des Shops auch gerne weitere Highlight-Produkte, wie zum Beispiel die Allround-Decke Artemica – eine hochwertige Outdoor Daunendecke, Bettdecke, Schlafsack und Poncho in einem – empfehlen.

Die Zukunft des Campings sieht sehr vielversprechend aus, und mit optimal passenden Lösungen können Campingbegeisterte ihren Aufenthalt im Freien noch mehr genießen. Ob im Wohnmobil, Zelt oder Wohnwagen – mit den richtigen Bettlaken, Matratzen und Bettwaren wird Camping zum luxuriösen Erlebnis unter freiem Himmel.

Und wer sich persönlich über die Möglichkeiten der Campingwelt und den Produkt-Highlights von Bettwaren-Shop.de informieren will, schaut am besten auf der weltweit größten Urlaubs- und Touristikmesse der Caravan Motor und Touristik in Stuttgart vorbei.

Weitere Informationen: www.Bettwaren-Shop.de

Holger Genkinger bietet ein abgerundetes Sortiment rund um den Schlaf, das Bett und Bad zu fairen Preisen und mit einer persönlichen Beratung. Bettwaren-shop.de ist das Fachgeschäft für guten Schlaf im Internet und bietet langjährige Erfahrung im Umgang mit Heimtextilien

