Neuerscheinung: Historischer Roman von Norbert Weimper

Klosterroman spielt im Kloster Maulbronn und ist erstmals erschienen im Juli 2025

Am 9. Juli 2025 erschien im Gmeiner-Verlag in erster Auflage der historische Roman „Das schwarze Geheimnis von Maulbronn“ von Autor Norbert Weimper. Aus dem Klappentext zu dem historischen Roman: Gefährliche Zeiten: Als elternloser Knabe wird der neunjährige Anselm anno 1502 an der Pforte des altehrwürdigen Zisterzienserklosters Maulbronn abgegeben. Er wird Novize und sieht seine Berufung als Schreiber und Illustrator im Skriptorium des Klosters, wo er in einem weltabgewandten, frommen Leben den Weg zu Gott sucht.“

Doch gegen Ende des Mittelalters gerät die Zisterzienserabtei Maulbronn in wirtschaftliche Not. Jetzt muss Bruder Anselm in dem Klosterroman einen gefährlichen Auftrag ausführen. Sein Abt schickt ihn ein ein elsässisches Kloster, um dort zwei Bücher zu beschaffen. Dann soll der Mönch den berüchtigten Alchemisten aus dem nahen Knittlingen ins Kloster Maulbronn bringen. Wie es sich für so einen historischen Roman gehört, gerät der Jungmönch Bruder Anselm in weltliche Machtspiele und muss mehrere Male um sein Leben fürchten. Stellt sich die Hauptfrage dieses Mittelalter-Klosterromans: Kann Anselm sein geliebtes Kloster, das ihm Heimat und Familie ist, retten?

Beim Gmeiner-Verlag heißt es: „Ein historischer Roman, der mit historischen Wahrheiten und großer Liebe zum Detail in das klösterliche und weltliche Leben am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit entführt“.

Bei der Vorstellung gab es ein dickes Lob für den Autor Norbert Weimper: „Wenn ein Autor die Geschichte eines Ortes nicht nur erzählt, sondern zum Leben erweckt, wenn aus alten Steinen plötzlich Stimmen sprechen, aus Schatten Gestalten treten und man zwischen den Zeilen das Flüstern vergangener Jahrhunderte hört – dann ist das ein literarisches Ereignis,“ freute sich der Maulbronner Bürgermeister Aaron Treut in seinem Grußwort.

Der Maulbronner Stadtarchivar Martin Ehlers bescheinigte Autor Weimper, dass er sich für seinen historischen Kloster-Roman „fundiert mit der Geschichte des Klosters Maulbronn auseinandergesetzt“ habe. Das bedeutet für Klosterkenner Ehlers: „Der historische Roman hat eine geschichtlich nachvollziehbare Basis.“

In ihrer Autorenvorstellung schreibt die Pforzheimer Zeitung: „Norbert Weimper M.A. (* 1960 in Sindelfingen) ist ein deutscher Wissenschaftshistoriker, der als freier Journalist und Autor arbeitet. Er lebt in Mühlacker zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Seine literarischen Hauptgenres sind der historische Roman (z.B. Heraklit von Ephesos – Das Sterben der Götter). In seinen Büchern verbindet er den profunden Studienhintergrund des Wissenschaftshistorikers mit der Recherche- und Schreibfreude des freien Journalisten (u.a. für die Pforzheimer Zeitung).

Aus seiner Feder stammen Fach- und Sachbücher sowie Bildbände. Seine besondere Leidenschaft aber gilt dem historischen Roman.“

