LIBREO Ladestationen gewinnen Red Dot Design Award 2025

LIBREO erhielt den Red Dot Design Award 2025 für benutzerfreundliche, wartungsarme Ladeinfrastruktur im schlanken, dezenten Design

Essen / Kitzingen, Montag 14. Juli 2025 – Die Ladeinfrastruktur für E-Autos von LIBREO wurde mit dem renommierten Red Dot Design Award 2025 in der Kategorie Urban Design ausgezeichnet. Die internationale Jury würdigte insbesondere das durchdachte Produktdesign der Ladestationen, die Benutzerfreundlichkeit, die flexiblen Installationsmöglichkeiten und die einfache Wartung, vereint in einem schlanken, dezenten Erscheinungsbild.

Design trifft Funktionalität:

Die LIBREO Ladestationen WALLBOX, SLIM und DUO wurden für den Einsatz in Unternehmen und Immobilien entwickelt und verbinden zeitloses Design mit moderner Funktionalität. Die Gehäuse bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium und hochwertigem Acrylglas mit Klavierlackanmutung und fügen sich dezent in die Parkumgebung ein. Eine integrierte Beleuchtung akzentuiert den Nutzerbereich. Die LIBREO Softwareplattform ermöglicht Konfiguration, Abrechnung und intelligentes Last- und Lademanagement – gesteuert über eine benutzerfreundliche App zur Autorisierung und Nutzung. Der modulare Aufbau der Ladestationen macht die LIBREO Ladelösung upgradefähig und zukunftssicher, und schafft damit die Grundlage für eine dauerhaft am Standort einsetzbare Ladetechnologie.

„Unsere LIBREO Ladeintelligenz steht für zukunftssicheres Laden von Elektrofahrzeugen – entwickelt und hergestellt in Deutschland. LIBREO ermöglicht eine flexible Vorrüstung von Parkplätzen, Parkhäusern und Tiefgaragen insbesondere bei Unternehmen, Hotels und Immobilien“, erklärt Bernhard Beck, Geschäftsführer der LIBREO GmbH. „Die Red Dot Auszeichnung bestätigt unseren Anspruch, Ladeinfrastruktur zu realisieren, die nicht nur effizient und kostengünstig ist, sondern auch ästhetisch überzeugt – besonders im urbanen Raum.“ Mit der diesjährigen Auszeichnung reiht sich LIBREO in eine renommierte Liste von Preisträgern ein – darunter internationale Marken wie Apple, Ferrari, Lamborghini, Polestar, LG, Bosch und Siemens.

Internationale Bühne für ausgezeichnetes Design:

Den feierlichen Auftakt zur Preisverleihung bildete die Red Dot Gala im Aalto-Theater in Essen, begleitet von einer beeindruckenden Inszenierung des Aalto Balletts. Durch den Abend führten Red Dot-Initiator Prof. Dr. Peter Zec und Mitglieder der internationalen Jury. Im Anschluss an die Gala traf sich die Design-Community zur traditionellen Designers“ Night auf dem Gelände der historischen Zeche Zollverein – ein inspirierender Treffpunkt für Gestalter, Vordenker und Unternehmen aus aller Welt. Besonderen Stolz empfindet das LIBREO-Team angesichts der Aufnahme der LIBREO Ladestation SLIM in die exklusive Ausstellung des Red Dot Design Museums im ehemaligen Kesselhaus der Zeche Zollverein – der weltweit größten Ausstellung für zeitgenössisches Design. Hier werden ausgewählte Preisträger in einem einzigartigen architektonischen Umfeld eindrucksvoll in Szene gesetzt.

LIBREO – Form und Funktion in perfekter Harmonie:

Die Red Dot Auszeichnung ist ein Meilenstein für das Team von LIBREO – und ein starkes Zeichen für die Bedeutung von Design in der Elektromobilität. „Unser besonderer Dank gilt unserem engagierten Team, das mit Leidenschaft und Innovationskraft diesen Erfolg möglich gemacht hat.“, so Bernhard Beck.

Link: LIBREO Red Dot 2025 Profil

Link: LIBREO Webseite

Die LIBREO GmbH mit Sitz in Kitzingen bei Würzburg ist Spezialist für ganzheitliche Ladeinfrastruktur-Lösungen. Das Unternehmen entwickelt und produziert modulare, intelligente Ladesysteme für Unternehmen, Immobilien sowie teilöffentliche Bereiche. Das interdisziplinäre Team von LIBREO verfügt über fundierte Expertise in Management-Software für die Mobilitätssparte, Erneuerbare Energien, sowie Produktentwicklung und Design. LIBREO steht für technologisch durchdachte, wirtschaftliche und zukunftssichere Ladeinfrastruktur – Made in Germany.

Firmenkontakt

LIBREO GmbH

Bernhard Beck

Steigweg 24

97318 Kitzingen

+49 9321 902 000



https://www.libreo.de

Pressekontakt

LIBREO GmbH

Claus Rendler

Steigweg 24

97318 Kitzingen

+49 9321 902 000



https://www.libreo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.