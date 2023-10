Neues Draka UC900 FLEX Cat.7 S/FTP Patchkabel

BU Multimedia Solutions der Prysmian Group konsolidiert Draka Cat.7 Patchkabel-Portfolio

Köln, 4. Oktober 2023. Die BU Multimedia Solutions (MMS) der Prysmian Group konsolidiert ihr Draka Cat.7 Patchkabel-Portfolio und intensiviert damit die Weiterentwicklung ihres hochwertigen UC-Kupferdatenkabel-Sortiments für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Die Produktrange eignet sich speziell für den Einsatz in Umgebungen mit Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung in standardisierten und herstellerunabhängigen Netzwerken. Das neue Draka UC900 FLEX Cat.7 S/FTP 4P LSHF Patchkabel ersetzt alle Typen des UC900 SS27 Cat.7 S/FTP. Diese stellt Draka nach einer Übergangsfrist bis 31.12.2023 ein.

Das neue Draka UC900 FLEX Cat.7 S/FTP 4P LSHF fällt als Patchkabel zwar nicht verpflichtend unter die EU-Bauproduktenverordnung (CPR), dennoch ist es mit der Brandschutzklasse Dca ausgestattet. Es liefert damit sogar mehr Brandsicherheit als sein Vorgängermodell UC900 SS27 Cat.7 S/FTP in der CPR-Klasse Eca. Das UC900 FLEX Cat.7 S/FTP 4P LSHF erfüllt die Kriterien der anspruchsvollen CPR-Klasse hinsichtlich Rauchentwicklung, Tropfenbildung und Säuregehalt. Der halogenfreie und flammwidrige Schutzmantel (LSHF) gewährleistet ebenfalls höchsten CPR-Brandschutz.

Stärkere Positionierung und übersichtlicheres Portfolio

Das Draka UC900 FLEX Cat.7 S/FTP 4P Patchkabel ersetzt bis Ende des Jahres 2023 alle Varianten des bisherigen Produktes UC900 SS27 Cat.7 S/FTP. Mit der Konsolidierung des Cat.7 Patchkabel-Portfolios fokussiert Draka eine stärkere Positionierung in höheren Brandschutzklassen und reduziert die Variantenvielfalt.

Zukunftsorientierte Netzwerktechnologie mit maximaler PoE-Effizienz

Das optimierte Patchkabel bietet Anwendern zudem weitere Investitionsvorteile: durch einen AWG26-Leiterdurchmesser anstelle von AWG27 des Vorgängerproduktes weist es eine verbesserte Leiterqualität auf. Dieser größere Leiterdurchmesser reduziert den Gleichstrom-Schleifenwiderstand (DC-LR) und verbessert somit die Power-over-Ethernet (PoE)-Reichweite.

Draka führt stetig neue Typenreihen ein und optimiert spezifische Produkteigenschaften, um den steigenden Anforderungen nach höherer Bandbreite und zusätzlichen Anwendungen gerecht zu werden.

„Die strategische Entscheidung, das Draka Cat.7 Patchkabel-Portfolio neu aufzustellen, unterstreicht unser Engagement zur kontinuierlichen Verbesserung und zur Bereitstellung innovativer Lösungen“, betont Zoran Borcic, Produktmanager Kupferdatenkabel bei BU Multimedia Solutions der Prysmian Group. „Unser Ziel ist es, zukunftsweisende Technologien voranzutreiben, die den Anforderungen des Marktes gerecht werden.“

Prysmian Group

Die Prysmian Group ist weltweit führend in der Energie- und Telekommunikationskabelsystemindustrie. Mit fast 140 Jahren Erfahrung, einem Umsatz von über 10 Mrd. EUR, rund 30.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern und 104 Werken ist die Gruppe stark in High-Tech-Märkten positioniert und bietet eine möglichst breite Palette an Produkten, Dienstleistungen, Technologien und Know-how. Sie ist in den Bereichen Erd- und Seekabel und -systeme für die Energieübertragung und -verteilung, Spezialkabel für Anwendungen in vielen verschiedenen Branchen sowie Mittel- und Niederspannungskabel für den Bau- und Infrastrukturbereich tätig. Für die Telekommunikationsindustrie stellt die Gruppe Kabel und Zubehör für die Sprach-, Video- und Datenübertragung her und bietet ein umfassendes Sortiment an Glasfasern, Glasfaser- und Kupferdatenkabeln sowie Anschlusssystemen an. Prysmian ist eine Aktiengesellschaft, die an der italienischen Börse im FTSE MIB-Index notiert ist. Weitere Informationen: www.draka-cable.com

Firmenkontakt

Draka Comteq Germany GmbH & Co KG

Farah Eyad

Piccoloministraße 2

51063 Köln

+49 (0)221 6770



http://www.draka-cable.com

Pressekontakt

EPR Advisors

Sandra Staehr

Max-Josef-Metzger-Straße 1

86157 Augsburg

+49 821 4508 7917



http://www.epr-advisors.com

Bildquelle: @ Prysmian Group/BU Multimedia Solutions