Neues für Klein und Groß: Der Bayern-Park wird noch attraktiver!

Achterbahn, Adventszauber, Maskottchen und Eingangsbereich mit Showbühne.

München/Reisbach, 1. März 2023: Gute Nachrichten für alle Freizeitpark-Fans! Der Bayern-Park, das Ausflugsziel für die ganze Familie, zeigt sich in der kommenden Saison noch bunter und wartet mit verschiedenen neuen Attraktionen und Veranstaltungen auf. Das Highlight ist eine neue Familienachterbahn, die Spaß und Spannung auch schon für die jüngsten Adrenalinjunkies bietet. Saisonstart ist am 1. April, letzter regulärer Betriebstag am 8. Oktober 2023.

Open End Family Coaster

Die neue Achterbahn wird ein echter Hingucker! Das offen und elf Meter hoch in den Himmel ragende Schienen-Ende lässt so manche Besucher fragen: Wohin geht die Fahrt mit dem neuen Family Coaster?

Die individuell für den Bayern-Park entworfene Achterbahn der renommierten Firma Gerstlauer Amusement Rides eignet sich auch für Kleinkinder und kann dank einer ausgeklügelten Weichenstellung und weiterer Spezialeffekte sowohl vorwärts- wie auch rückwärtsfahren. Der Family Coaster garantiert großen Fahrspaß für die Kleinen und dennoch genug Nervenkitzel, um die ganze Familie zu begeistern.

Zudem wartet der Freizeitpark ab Pfingsten mit einem neu konzipierten Eingangsbereich auf. Das liebevoll wie gemütlich gestaltete Areal direkt gegenüber dem Parkplatz ermöglicht dann einen besseren Zugang in den Bayern-Park und einen schnelleren Eintritt an bis zu acht Kassenhäuschen. Der neue Eingangsbereich besteht aus einem großen Vorplatz, einem Gebäude im Fachwerkstil mit einem neuen Kiosk, einem großen Brunnen mit Löwenstatue sowie einer großen Showbühne.

Dort begrüßt in den Ferien dann auch das Maskottchen, der Löwe Franz Xaver, in Lebensgröße die Gäste. Er hat in der Winterpause ein Update erhalten und erstrahlt in neuem Glanz. Der „waschechte Bayernparkler“ ist in Zusammenarbeit mit einem Animationsstudio als voll bewegliches 3D-Modell als Weiterentwicklung seines analogen Vorgängers entstanden und wird auch als Merchandise-Artikel im Souvenir-Shop erhältlich sein.

Bayern-Park Adventszauber

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucherinnen und Besucher auch noch nach Ende der Saison. An den ersten drei Dezember-Wochenenden lädt der Bayern-Park zu einer stilvollen Winteröffnung in außergewöhnlichem Ambiente. Neben Spaß und Action in vielen Fahrgeschäften dürfen sich die Gäste auf weihnachtliche Dekoration und Leckereien, ein festliches Showprogramm sowie vielfältige Marktstände – von regional bis traditionell – freuen.

Prominente Gäste und außergewöhnliche Veranstaltungen

Regelmäßig zu Gast im Bayern-Park ist in diesem Jahr Ben Blümel. Der beliebte KiKa-Moderator, Popsänger und Schauspieler ist nicht nur der neue Markenbotschafter des Bayern-Parks, sondern selbst ein leidenschaftlicher Freizeitpark-Besucher und Achterbahnliebhaber. Die Besucher dürfen gespannt sein.

Darüber hinaus locken weitere Veranstaltungen und Sonder-Aktionen. Am 22. April steht der „Bewerber-Tag“ auf dem Programm. Interessierte können sich an diesem Tag den Freizeitpark ansehen und den verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über die Schulter schauen. Von 5. bis 7. Mai werden vor Ort die Bayerischen Meisterschaften im Target Sprint, einer Kombination aus Laufen und Schießen, ausgetragen. Zusätzlich zum normalen Betrieb können Interessierte hier den Wettkämpfen zusehen.

Am 3. Juni gibt es einen Pflichttermin für alle Fans der beliebten Eberhofer Krimis, wenn sich beim ersten Franz-Eberhofer e.V.-Fanclub-Tag Darsteller aus den Filmen und Fans im Bayern-Park treffen. Am 31 Juli findet dann ein großer Aktionstag zugunsten der Benefizaktion Sternstunden e.V. des Bayerischen Rundfunks mit einem Weltrekordversuch im Bayern-Park statt. Und vom 12. bis 13. August dürfen sich die Besucher aus Nah und Fern bereits auf das beliebte Sternenkrieger- und Fantasy-Treffen freuen.

Jetzt schon Tickets sichern

Der Bayern-Park öffnet seine Tore wieder ab 1. April. Saison-Ende ist am 8. Oktober. Tageskarten, Saisonkarten und Blaue Karten (gültig an allen „blauen“, d.h. im Normalfall weniger frequentierten Öffnungstagen) sowie die entsprechenden Gutscheine sind bereits jetzt im Onlineshop erhältlich.

Geburtstagskinder, egal welchen Alters, haben am Tag des Geburtstages freien Eintritt gegen Ausweisvorlage. Von 28. bis 30. April dürfen zudem alle „Winter-Geburtstagskinder“ bis 13 Jahre, die im Schließungszeitraum vom 11. Oktober 2022 bis 31. März 2023 Geburtstag haben, ihren Geburtstag „nachfeiern“ und kostenlos in den Park. Zu Beginn des neuen Schuljahres, vom 12. bis zum 17. September 2023, zahlen die Erstklässler keinen Eintritt und erhalten zudem ein kleines Geschenk.

Der Bayern-Park – das Freizeit-Paradies für die ganze Familie

Der Bayern-Park im niederbayerischen Reisbach mit über 400.000 m² zählt zu den schönsten Freizeitparks Deutschlands. Zahlreiche Achterbahnen, Wasserfahrgeschäfte und Karussells sorgen für einen unvergesslichen Familienausflug. Für die jüngsten Gäste gibt es eine eigens eingerichtete Kleinkindertour, in deren Verlauf jede Menge ruhigere Fahrgeschäfte auf die Kinder warten. Aber auch wer den Adrenalin-Kick sucht, wird schnell fündig. Seit 2011 steht dort der Launch-Coaster „Freischütz“, eine magnetbetriebene Achterbahn, die durch ihr spezielles Design und die rasante Streckenführung für Nervenkitzel sorgt. Mehrfach ausgezeichnet und unter anderem unter die Top-5 Achterbahnen Deutschlands gewählt, bietet der Freischütz ein unvergessliches Erlebnis. Hoch hinaus geht es außerdem mit Voltrum, Süddeutschlands höchstem Freifallturm. 109 Meter Gesamthöhe und 93 Meter freier Fall bieten ein einmaliges Erlebnis. Das von den Betreibern liebevoll gestaltete Gelände beschränkt sich dabei aber nicht nur auf Spaß und Action: Im hinteren Teil des Parks befindet sich das grüne Herz des Bayern-Parks. Entlang des beschaulichen Waldrundwegs, gesäumt von sonnigen Wiesen und schattigen Plätzen, laden die Gehege zahlreicher Tiere, der Naturerlebnispfad oder die Greifvogelschau zum Verweilen und Staunen ein.

Die wichtigsten Termine 2023 im Bayern-Park auf einen Blick:

Datum; Aktion

01.04.2023; Saison-Eröffnung

22.04.2023; Bewerbertag

28.-30.04.2023; Freier Eintritt für Wintergeburtstagskinder* (Geburtstag im Zeitraum 11.10. – 31.03.)

05.-07.05.2023; Target Sprint

03.06.2023; Franz Eberhofer e.V.-Fanclub Tag

31.07.2023; Aktionstag zugunsten Sternstunden e.V. mit Weltrekordversuch

12.-13.08.2023; Sternenkrieger- und Fantasytreffen

12.-17.09.2023; Freier Eintritt für Schulanfänger

07.-08.10.2023; Letztes reguläres Betriebswochenende

01.-03.12.2023; Bayern-Park Adventszauber

08.-10.12.2023; Bayern-Park Adventszauber

15.-17.12.2023; Bayern-Park Adventszauber

*Gilt für Kinder bis 13 Jahre gegen Vorlage des Ausweises

Eintrittspreise 2023

Tageseintrittspreise

Besucher ab 140 cm Körpergröße: 34,50 EUR

Kinder von 100-140 cm Körpergröße: 29,50 EUR

Kinder unter 100 cm Körpergröße: Eintritt frei

Senioren ab 60 Jahre (mit Ausweis): 27,00 EUR

Gäste mit Behinderung (mit Ausweis): 27,00 EUR

Schwangere (mit Mutterpass): 27,00 EUR

Saisonkarten

Besucher ab 140 cm Körpergröße: 87,00 EUR

Kinder von 100-140 cm Körpergröße: 75,00 EUR

Ermäßigt (Behinderung, Senioren ab 60 Jahre): 69,00 EUR

Gruppenpreise 2023 und weitere Informationen finden sie hier.

Die Rodelbahn ist ab der Saison 2023 im Preis inbegriffen. Parkplätze sind kostenlos!

