Mauve erklärt angehenden PKAs, wie eine erfolgreiche Online-Apotheke aussieht

Positive Resonanz der PKAs – Weitere Veranstaltung im nächsten Jahr geplant

Essen – Auch in diesem Jahr hat Andre Glombitza, Vertriebs- und Marketingleiter der Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG wieder sein Wissen über einen erfolgreichen Apotheken Onlineshop mit den Pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten (PKA) der 11. Klasse des Beruflichen Schulzentrums in Weiden geteilt. Im Rahmen einer interaktiven Online-Schulung hat er die angehenden PKAs in das Online-Marketing für Apotheken Webshops eingeführt und ihnen anhand von Praxisbeispielen die Bedeutung der Customer Journey und der Markenbildung bzw. Positionierung der Apotheke am Markt verdeutlicht.

„Der Apotheken-Markt ist in einem ständigen Wandel. Die Veränderungen und neuen Herausforderungen lassen sich am besten anhand von spannenden Praxisbeispielen darstellen. Es ist wichtig, dass die angehenden PKAs wissen, dass die Digitalisierung der Apotheke kein nice-to-have ist, sondern die Voraussetzung für die Zukunftssicherheit der Vor-Ort-Apotheken. Die Online-Apotheke eröffnet dem Kunden eine digitale Tür zur Apotheke und gewährleistet die notwendige Sichtbarkeit der Apotheke im Netz. Sie bildet die ideale Plattform, die individuellen Stärken der Apotheke zu kommunizieren und sich als Marke zu positionieren“, erklärt Marketingleiter Andre Glombitza.

Weitere Themen der insgesamt drei Unterrichtsstunden waren die Live-Verfügbarkeitsprüfung von Produkten, die regelmäßige Aktualisierung der AGB, die Datenschutzerklärung und Widerrufsbelehrung, die Einbindung von modernen Zahlungsformen, die fehlertolerante Suche sowie die Möglichkeit, über entsprechende Schnittstellen die eigenen Produkte und Services auf anderen Internetseiten zu präsentieren und so die regionale Markenbildung zu fördern. Zur Vertiefung der Themen analysierte Andre Glombitza gemeinsam mit den Schülern verschiedene Onlineshops und demonstrierte anhand von Best-Practice-Beispielen, die von Mauve umgesetzt worden sind, wie eine erfolgreiche Online-Apotheke aussieht.

Die mehr als positive Resonanz der PKAs auf den Unterricht von Andre Glombitza hat das Berufliche Schulzentrum in Weiden darin bestärkt, die Veranstaltung auch im nächsten Jahr stattfinden zu lassen.

Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG

Die Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG, 1999 von Christian Mauve gegründet, mit Sitz in Essen und 44 Mitarbeitern, zählt heute zu den führenden Spezialisten, wenn es um die Digitalisierung der Apotheken und ihrer Dienstleistungen geht. Mauve bietet den Apotheken eine Vielzahl an Tools zur Vernetzung ihrer Apotheken, ihrer Produkte und Dienstleistungen. Seit 2013 ist Mauve Marktführer bei Software-Lösungen für Online-Apotheken.

Die von Mauve entwickelte Online Apotheken-Lösung ist aber nur ein Baustein bei der Digitalisierung der Apotheke. Es geht in Zukunft vor allem darum, Dienstleistungen und Produkte überall und möglichst zu einem Top-Preis-Leistungsverhältnis zur Verfügung zu stellen. Schnelligkeit und Verfügbarkeit sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren im Apotheken-Markt der Zukunft. Deshalb entwickelt Mauve heute schon Tools, Schnittstellen und Anwendungen für die Apotheke von morgen. Zu den Kunden zählen u.a. apotheken.de, centralapotheke-muenchen.de, gesundleben.de, shop.maxmo.de, medicon-apotheke.de, apotheke-mache.de und die Bahnhof Apotheke Kempten.

