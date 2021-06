Neues Gerät für junge Haut von DUALSONIC, Süd-Koreas führendem Hersteller von Schönheitsgeräten für zu Hause

Der „Home-Beauty“-Trend, der die Menschen dazu ermutigt, der Schönheitspflege zu Hause nachzugehen, hat sich im Zuge der Post-COVID-19-Pandemie ausgeweitet und es besteht eine starke Nachfrage an Home-Beauty-Geräten, die für die Elastizität der Haut und Anti-Aging gedacht sind.

Die Schönheitsindustrie wird von Kosmetika, dermatologischen Kliniken und Dienstleistungen von Ästhetikern dominiert.

Die hochklassigen, dermatologischen Kliniken und Schönheitssalons haben jedoch aufgrund ihrer hohen Preise und der bedingten, physischen Anwesenheit, die Position eines selektiven Marktes beibehalten. Im Gegenteil, sowohl in Südkorea als auch in Europa bilden sich Trends heraus, bei denen die Menschen einen Do-it-yourself-Ansatz verfolgen, Home Beauty, Hautpflege und das Management der eigenen Ästhetik.

Die Schönheitspflege zu Hause verändert den Trend in der Branche, da die Verbraucher sowohl die zeitliche Ungebundenheit als auch die fehlende Notwendigkeit, eine Klinik oder einen Schönheitssalon selbst zu besuchen, als angenehm empfinden.

Die spezialisierte Heimkosmetik-Marke DUALSONIC der Firma JIONMEDITECH hat zweimal in Folge den großen Preis für technologische Innovation bei den „2021 Republic of Korea Innovation Awards“ von Money Today erhalten und hat als ein Schönheitsgerät, das sowohl mit Komfort als auch mit Funktionalität ausgestattet ist, großes Interesse geweckt.

Ein einfacher Tastendruck auf den DUALSONIC „Professional“ oder „Luxury“ erzeugt einen fokussierten Wärmepunkt mit 20 Punkten pro Schuss und überträgt die Wärmeenergie auf die Dermal- und SMAS-Schicht, die für die Hautalterung verantwortlich ist, ohne die Oberflächenschicht der Haut zu beschädigen.

Es ist die einzige Marke in der Branche, die sowohl für das Gesicht als auch für die Augen Kartuschen einsetzt, um eine detaillierte und maßgeschneiderte Pflege für den gesamten Gesichtsbereich, inklusive der Augen, den Hals usw. zu gewährleisten.

Außerdem sind die DUALSONIC Geräte mit einer Dual Layer HIFU-Technologie ausgestattet, um die Kontraktion des Hautgewebes zu unterstützen, was zur Verbesserung von Falten, schlaffer Haut und Gesichtslifting beiträgt.

Verbraucher, die großen Wert auf Bequemlichkeit legen werden nicht enttäuscht, da die einfache Anwendung von 15 Minuten alle zwei Wochen dem Benutzer erlaubt, die transformativen Effekte auf der eigenen Haut zu spüren.

DUALSONIC hat außerdem die koreanische Schauspielerin Eugene (Yoo-jin Kim), die durch das K-Drama “Penthouse” Staffel 3 populär geworden ist, als ihr Signaturmodell ausgewählt, das gerade viral geht. Das Unternehmen sponsert die Show und erweitert zusätzlich seinen Marketingeinsatz.

DUALSONIC wird in 30 verschiedene Länder exportiert, darunter die USA, Indien, Hongkong, Russland, Spanien, etc. Die Produkte sind von der SGS für ihre Sicherheit und ihr Patent zertifiziert worden. Ferner arbeitet das Unternehmen derzeit ebenfalls an der Weiterentwicklung seiner Technologie.

Ein Mitarbeiter von DUALSONIC sagte: „Unser Ziel ist es, den Status Südkoreas auf dem globalen Schönheitsmarkt wieder zu festigen und in eine größere Vielfalt von Ländern zu exportieren“.

Kontakt

Firma: Jionmeditech

Ansprechpartner: Yulia Kim

Land: SüdKorea

Tel: +82-31-8002-0079

Email: overseas@jionmeditech.com

Website: www.dualsonic.com