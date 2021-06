Alle Wartungsinformationen vor Ort zur Hand

Kein Hinterherlaufen mehr bei den Kollegen und weg von der Zettelwirtschaft.

Durch die Digitalisierung in der Arbeitswelt bieten sich heutzutage ganz andere Möglichkeiten.

Mit der passenden Lösung kann der Kundendienst mobilisiert und Wartungen können mobil durchgeführt werden.

Alle Wartungsinfo direkt auf dem Tablet

Vom Büro aus können alle relevanten Unterlagen für die anstehende Wartung beim Kunden zusammengestellt und über die App dem Mitarbeiter übergeben werden Über die App kann der Mitarbeiter diese dann abrufen.

Alles nur Routine?

Auch bei Standardtätigkeiten wie der Wartung von Anlagen wird in der Schnelle mal ein Handgriff vergessen. Damit das nicht mehr passiert, bietet eine App wie TIME4 Service von M-SOFT, dem Experten für Branchenlösungen, Checklisten an. Bei einer flexiblen Lösung können diese individuell angepasst werden für unterschiedliche Anlagen zur Wartung.

Wer hat an der Uhr gedreht

Mit einer digitalen Zeiterfassung wird direkt vor Ort beim Kunden der Stundenzettel ausgefüllt. So müssen im Büro die Zeiten nicht nachträglich erfasst werden. Das reduziert Fehlerquellen und bringt Prozesse schneller voran.

Achten Sie hierbei auf eine Anwendung bei der Sie bestimmen können was gebucht werden soll, z.B. reine Kommt-/Geht-Zeiten, Zeiten für die Wartung vor Ort beim Kunden oder eine ergänzende Materialerfassung.

Nachhaltige Dokumentation

Um die mobile Wartung rund zu machen, bietet eine durchdachte Anwendung auch Dokumentationsfunktionen. So kann ein Bautagebuch inkl. Fotos, Kommentaren und ergänzendem Zeitstempel in Rekordzeit erstellt werden.

Digital erfasst – und dann?

Mit einer App können Sie alle Vorzüge der mobilen Welt nutzen, mit der Übergabe der erfassten Daten an das Büro ergibt sich eine effiziente Weiternutzung der Daten. So gehen die Infos aus dem Wartungsbericht direkt wieder in die Anlagenhistorie, können rechtssicher im Dokumentenmanagement archiviert werden und die ersten Zeiten und Materialien können direkt abgerechnet werden. Und der Kunde erhält selbstverständlich auch noch den unterschriebenen Wartungsbericht.

Wie einfach eine mobile Wartung per App funktioniert, können Sie sich hier anschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=IiS6mCScXWU

Wie konkret dies für Ihr Unternehmen funktioniert, erläutern Ihnen gerne die Experten von M-SOFT in einem unverbindlichen Infogespräch.

Die M-SOFT Organisationsberatung bietet seit über 30 Jahren Software-Lösungen für Handwerk, Industrie und Handel. Über 5.500 Kunden in der DACH-Region setzen auf das langjährige Know-how und eine umfassende Betreuung des Branchenexperten und des gesamten Netzwerks von Niederlassungen und Fachhandelspartnern.

