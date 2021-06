Leistungsstarke PDM-Lösung für CAD-Software Inventor

PDM Studio ermöglicht, ein effizientes Produktdatenmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen, die die parametrische 3D-CAD-Lösung Autodesk Inventor nutzen. Die Funktionalität des PDM-Systems der CAD Partner GmbH kann direkt aus Inventor heraus genutzt werden.

Die CAD-Integration zeichnet sich dadurch aus, dass PDM Studio die innere Struktur selbst komplexer Dateibeziehungen analysiert, erfasst und dem Anwender zur Verfügung stellt. PDM Studio ist Multi-CAD-fähig und unterstützt neben Inventor derzeit auch weitere CAD-Lösungen wie Solid Edge, NX oder Solidworks, selbst in Kombination. CAD-Daten, aber auch zugehörige Daten wie NC-Codes, Word- und Excel-Dokumente oder Kunden-E-Mails lassen sich so zentral verwalten und unternehmensweit verfügbar machen. Das unterstützt Maschinen- und Anlagenbauer dabei, ihren unübersichtlichen Datenmengen Herr zu werden und auch zukünftig einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil daraus zu ziehen, denn Maschinen und Anlagen werden immer intelligenter und ihre Produktdaten entsprechend komplexer. Selbst bei Standardmaschinen geht der Trend hin zu individuellen Konfigurationen. Diese müssen dem passenden Kunden zugeordnet und für die Dokumentation und den Support nachvollziehbar gemacht werden. Die Basis dafür schafft diese effiziente Produktdatenmanagement-Lösung, die die Informationssuche beschleunigt und die Arbeit in Konstruktion, Produktion, Vertrieb und Service erleichtert.

PDM Studio umfasst im Standardumfang viele Funktionen, wie zum Beispiel einen Verwendungsnachweis, die Darstellung eines Lebenszyklus, eine Revisionshistorie, die Stapeldatenverarbeitung von Metadaten oder eine Projektverwaltung. Die individuellen Anforderungen eines Unternehmens bedienen Zusatzfunktionen wie die Integration in Microsoft Office, eine geometrische Suche oder ein Editor für die Automatisierung von Routineabläufen ohne Programmierkenntnisse. Dieser Editor, der z.B. bei Blechabwicklungen eingesetzt wird, verhindert manuelle Fehler, entbindet die Mitarbeiter von Routinetätigkeiten und spart Zeit. Zudem bietet PDM Studio Schnittstellen zu über 130 Anwendungen und Datenquellen, z.B. SAP S/4 HANA, Salesforce oder Microsoft Azure.

Mehr Informationen zu PDM Studio sind unter www.pdm-studio.tech zu finden.

CAD Partner GmbH, founded in 1989, specializes in the software development of innovative CAD and PDM/PLM products and tools as well as individual services within its corporate group. With PDM Studio, the company from Nittendorf near Regensburg offers its own open and powerful solution for managing product data with focus on small and medium-sized companies in mechanical and plant engineering. The team’s high level of software expertise also convinces long-standing partners such as Siemens Digital Industries Software: CAD Partner GmbH is worldwide OEM for Solid Edge standard part libraries. Furthermore, it develops tools for data migration and management as well as helpful additional programs.

