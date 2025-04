Neueste XR-Technologien auf der XR EXPO live erleben

Moers – 30. April 2025: Die XR EXPO ist Deutschlands zentrale Plattform für Extended Reality (XR). Hier zeigen führende Entwickler wie das i4-Project-Team modernste XR-Lösungen – praxisnah und live erlebbar.

Auf der XR EXPO 2025 steht der praktische Einsatz von XR-Technologien im Fokus. Am 8. Mai 2025 zeigt das i4-Project-Team, wie XR-Anwendungen die Kommunikation und Zusammenarbeit nachhaltig verändern. Die Besucher erwartet dabei ein direkter Einblick in praxiserprobte XR-Projekte – direkt am i4-Project-Messestand. Dabei bieten sich zahlreiche Gelegenheiten zum persönlichen Austausch mit erfahrenen Entwicklern und zur individuellen Beratung.

XR als Schlüssel zur Zukunft

XR ist längst mehr als nur ein Zukunftstrend. Sie spielt eine zentrale Rolle zur nächsten Stufe der industriellen Transformation. Viele Unternehmen haben das bereits erkannt und bauen diese Technologien in ihre strategischen Zukunftspläne mit ein. Mit Technologien wie Virtual Reality oder Augmented Reality lassen sich Informationen intuitiver darstellen, Prozesse beschleunigen und Mitarbeiter standortübergreifend vernetzen. Die praktischen Anwendungsmöglichkeiten sind hier sehr vielfältig und jedes Unternehmen kann daraus echten Mehrwert ziehen.

Erleben. Austauschen. Vernetzen.

Der i4-Project-Messestand lädt Besucher ein, die Potenziale von XR anhand realer Anwendungsbeispiele selbst zu erleben. Ob virtuelle Rundgänge durch Industrieanlagen, kollaborative XR-Meetings oder AR-gestützte Wartungsprozesse – das i4-Project-Team zeigt interaktiv, was schon heute möglich ist. „XR-Technologien ermöglichen eine völlig neue Art der Mensch-Maschine-Interaktion. Damit lassen sich selbst komplexe Prozesse einfach abbilden.“, erklärt Joseph Scott, XR-Entwickler des i4-Project-Teams. „Unsere Aufgabe ist es, dieses Potenzial in konkrete Lösungen zu überführen. Und genau das zeigen wir auf der XR EXPO.“

Interdisziplinäres Know-how

Das i4-Project-Team vereint Experten aus den Bereichen XR-, Cloud-, KI-, App-, Web- und CAD-Entwicklung. Diese Kombination aus technologischer Tiefe und praktischem Anwendungswissen ist entscheidend dafür, dass XR-Projekte vom i4-Project-Team immer den praktischen und produktiven Einsatz im Fokus haben. „Unsere Kunden schätzen besonders, dass wir für sie mit unseren XR-Lösungen echte Mehrwerte schaffen“, sagt Joseph Scott.

Fazit: Auf der XR EXPO 2025 präsentiert das i4-Project-Team die neuesten XR-Lösungen. Besucher erhalten echte Einblicke in innovative XR-Anwendungen.

Kostenloses Ticket für die XR EXPO 2025 »



Über CAD Schroer

CAD Schroer ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Digitalisierungs- und Engineering-Softwarelösungen. Seit über 30 Jahren betreut CAD Schroer Kunden aus den Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, der Automobil- und Zulieferindustrie sowie der öffentlichen Versorgungsunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft. Mit mehreren Außenstellen in Europa und einem Tochterunternehmen in den USA präsentiert sich das Unternehmen heute stärker und zeitgemäßer denn je.

Die Produktpalette von CAD Schroer umfasst Lösungen aus dem Bereich Konstruktion, Anlagenbau, Fabrikplanung und Datenmanagement. Unternehmen in der ganzen Welt vertrauen auf M4 DRAFTING, M4 PLANT, M4 ISO und M4 P&ID FX, um sich effizient und flexibel in einer integrierten Konstruktionsumgebung zwischen allen Phasen der Produkt- oder Anlagenentwicklung zu bewegen.

Im Produktportfolio von CAD Schroer befinden sich zudem Lösungen, wie i4 AUGMENTED REVIEW, i4 AUGMENTED CATALOG und i4 VIRTUAL REVIEW, mit denen sich CAD-Daten direkt in die erweiterte (AR) oder virtuelle (VR) Realität transferieren lassen. Zusätzlich erarbeitet CAD Schroer gemeinsam mit seinen Kunden individuelle AR/VR- oder IoT (Internet of Things)-Lösungen.

Darüber hinaus werden Kunden durch Serviceleistungen wie Consulting, Schulung, Wartung und technischen Support bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützt. Dies und eine individuelle Kundenpflege sorgen für höhere Wettbewerbsfähigkeit, geringere Kosten und bessere Qualität.

CAD Schroer ist zusätzlich ein autorisierter PTC-Partner in den Bereichen Entwicklung, Schulung, Service und Vertrieb. Durch seine kompetenten und erfahrenen Mitarbeiter bietet der Software-Entwickler einen hohen Mehrwert für die komplette Bandbreite an Lösungen und Dienstleistungen im PTC-Produktumfeld.

Kontakt

CAD Schroer GmbH

Fritz-Peters-Straße 11

47447 Moers

Website: www.cad-schroer.de

Email: marketing@cad-schroer.de

Telefon:

Deutschland: +49 2841 9184 0

Schweiz: +41 43 495 32 92

England: +49 2841 9184 0

Frankreich: +49 2841 9184 0

Italien: +39 02 4979 8666

USA: +1 866-SCHROER (866-724-7637)