KRAUSE: Mehr Sicherheit und Effizienz …

… durch Schulung, Prüfung und Digitalisierung

Wie Unternehmen ihre Arbeitsmittel rechtssicher und wirtschaftlich verwalten – mit Schulungen, Prüfdienstleistungen und digitaler Unterstützung von KRAUSE.

KRAUSE ACADEMY – Sicherheit beginnt mit Wissen

Leitern, Tritte, Fahrgerüste oder ortsfeste Leitern werden in vielen Betrieben täglich eingesetzt. Was einfach klingt, birgt bei unsachgemäßer Handhabung große Gefahren. Deshalb schreibt der Gesetzgeber vor, dass diese Arbeitsmittel regelmäßig von einer „Befähigten Person“ geprüft werden müssen. Genau hier setzt die KRAUSE ACADEMY an: In praxisnahen Seminaren werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für diese verantwortungsvolle Aufgabe fit gemacht.

Ob die richtige Auswahl und Instandhaltung von Leitern und Tritten, der sichere Auf- und Abbau von Fahrgerüsten (fahrbaren Arbeitsbühnen) oder der fachgerechte Einsatz von Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) – das Schulungsangebot deckt viele sicherheitsrelevante Themen ab. Vermittelt werden nicht nur rechtliche Grundlagen wie Betriebssicherheitsverordnung und DGUV-Vorschriften, sondern auch die Fähigkeit, Gefährdungen zu erkennen und zu dokumentieren.

Ein besonderes Plus: Die Seminare finden nicht nur im KRAUSE-Werk oder deutschlandweit in attraktiven Seminar-Hotels statt, sondern auf Wunsch auch direkt im Unternehmen – unter Einbeziehung der firmeneigenen Arbeitsmittel. So profitieren die Teilnehmer doppelt: von der Theorie und vom unmittelbaren Praxisbezug. Zusätzlich bietet KRAUSE auch komfortable Onlineseminare an, die eine flexible und ortsunabhängige Teilnahme ermöglichen.

Zertifiziert, qualifiziert – und unabhängig

Die Vorteile für Unternehmen liegen auf der Hand: Durch die Ausbildung eigener Prüfer können externe Prüfkosten eingespart, Prüfungen flexibel gestaltet und interne Prozesse beschleunigt werden. Alle Teilnehmer erhalten ein Zertifikat, das ihre Qualifikation als „Befähigte Person“ dokumentiert – ein Vorteil, der sich nicht nur auf die Arbeitssicherheit, sondern auch auf die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens auswirkt.

Darüber hinaus sind die Seminare von KRAUSE als Fortbildungsmaßnahme für Fachkräfte für Arbeitssicherheit anerkannt und werden mit Fortbildungspunkten honoriert – eine Investition, die sich auf mehreren Ebenen auszahlt.

KRAUSE INSPECT – wenn keine eigenen Prüfer verfügbar sind

Nicht jedes Unternehmen verfügt über qualifiziertes Personal oder ausreichende Kapazitäten für interne Prüfungen. Hier bietet KRAUSE mit dem Service KRAUSE INSPECT eine professionelle und rechtssichere Lösung: Erfahrene Prüferinnen und Prüfer kommen direkt ins Unternehmen, übernehmen die komplette Prüfung der eingesetzten Arbeitsmittel und stellen alle erforderlichen Prüfdokumente aus.

Das Angebot reicht von klassischen Leitern, Tritten und Fahrgerüsten (fahrbaren Arbeitsbühnen) über Türen, Tore, elektrische Anlagen und Maschinen bis hin zu Regalanlagen, Sonderlösungen und Steigleitern. Die Experten prüfen nach den gesetzlichen Vorgaben, dokumentieren alles digital und bringen die erforderlichen Prüfplaketten direkt vor Ort an. So entsteht für das Unternehmen ein minimaler Prüfaufwand bei maximaler Rechtssicherheit.

Der digitale Weg – Prüfprozesse effizient verwalten mit wosatec

Besonders effizient wird der Prüfprozess, wenn er digital abläuft – mit der wosatec Web-App, deren Prüfetiketten ab sofort auf vielen KRAUSE-Produkten zu finden sind. Die cloudbasierte Lösung ersetzt die bisherige papierbasierte Prüfung vollständig und sorgt für maximale Transparenz, Einfachheit und Nachhaltigkeit.

Jedes Arbeitsmittel wird über einen QR-Code eindeutig identifiziert. Standort, letzte Prüfung, Bilder und Herstellerdaten können hinterlegt werden. Die App schlägt automatisch das passende Prüfintervall und die richtige Checkliste vor. Die Prüfung selbst erfolgt direkt in der App, kann mit Kommentaren ergänzt und digital signiert werden. Das Ergebnis: Ein vollständiges, rechtssicheres Prüfprotokoll im PDF-Format – papierlos, revisionssicher und jederzeit abrufbar.

Volle Kontrolle – jederzeit und überall

Die Web-App von wosatec ist mehr als ein digitales Prüfbuch. Sie bietet einen zentralen Überblick über alle Arbeitsmittel, Prüfstatus, Standorte und anstehende Termine. Prüfberichte können in Echtzeit eingesehen und versendet werden. Besonders praktisch: Die Anwendung funktioniert auch offline, so dass sie auch in abgeschirmten Bereichen eingesetzt werden kann.

Mit wenigen Klicks lassen sich große Datenmengen importieren, Prüfer einladen oder Arbeitsmittel nach Standort, Einsatzort oder Typ filtern. Gerade Unternehmen mit vielen Filialen oder dezentralen Lagerstandorten profitieren von dieser zentralen Transparenz.

Neben der schnellen und intuitiven Bedienung ermöglicht die Web-App eine Zeitersparnis von bis zu 50 Prozent bei der Durchführung der Prüfungen – und damit eine deutliche Kostenreduzierung. Interessierte Unternehmen können die Vorteile der Lösung unverbindlich testen: wosatec bietet eine 30-tägige Testversion an.

Die smarte Kombination für maximale Arbeitssicherheit

Ob Schulung, Prüfservice oder Digitalisierung – KRAUSE bietet Unternehmen jeder Größe ein umfassendes Konzept für die rechtskonforme und wirtschaftliche Prüfung ihrer Arbeitsmittel. Durch die Qualifizierung eigener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Beauftragung externer Prüfdienstleister oder die Einführung einer digitalen Prüfsoftware lassen sich Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit optimal miteinander verbinden.

Das Ergebnis: weniger Aufwand, weniger Risiko, mehr Überblick – und eine deutliche Steigerung der betrieblichen Sicherheit.

Weitere Informationen, Seminartermine und Zugang zur digitalen Prüf-App unter: www.krause-systems.de

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

