Neunkirchener Schulmannschaft qualifiziert für WM 2026

Sensation: Schulteam aus dem Saarland erreicht als eines der weltweit besten Teams die Cheerleading-WM – 27 Mädchen brauchen 65.000EUR Unterstützung

Was vor drei Jahren als Cheerleading-Gruppe in der Schulpause begann, ist heute eine internationale Erfolgsgeschichte: Die Flying Bulls der Ganztagsgemeinschaftsschule Neunkirchen haben sich für die Cheerleading-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert und gehören damit zu den weltweit besten Schulteams in dieser Sportart.

Vom Pausenhof auf die internationale Bühne

Die Erfolgsgeschichte der Flying Bulls liest sich wie ein Sportmärchen. In nur drei Jahren entwickelten sich 27 Schülerinnen im Alter von 10 bis 17 Jahren von enthusiastischen Anfängerinnen zu Weltklasse-Athletinnen. „Was unsere Mädchen geleistet haben, ist außergewöhnlich. Sie haben bewiesen, dass mit Leidenschaft, Disziplin und Teamgeist alles möglich ist.“, so die Eltern und Betreuer.

Exklusive Qualifikation für Weltspitze

Die Qualifikation für die Cheerleading-Weltmeisterschaft 2026 ist ein besonders prestigeträchtiger Erfolg, da sich ausschließlich die besten Schulteams weltweit für dieses Event qualifizieren können. Die Flying Bulls haben sich in harten Wettkämpfen gegen die nationale Konkurrenz durchgesetzt und vertreten nun nicht nur das Saarland, sondern ganz Deutschland auf der größten Bühne des Schul-Cheerleadings.

Herausforderung: 65.000 Euro für den WM-Traum

Mit der sportlichen Qualifikation beginnt jedoch eine neue Herausforderung: Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft kostet insgesamt 65.000 Euro für Flüge, Unterkunft, Verpflegung und Wettkampfgebühren. Alle sind sich einig: Alle 27 Mädchen sollen mitfahren können – unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Familien.

Gemeinschaftsprojekt mit regionaler Unterstützung

Der Förderverein der Ganztagsgemeinschaftsschule Neunkirchen hat bereits seine volle Unterstützung zugesagt und ermöglicht steuerlich absetzbare Spenden für das Projekt. Diese Weltmeisterschaft ist ein Erfolg für die gesamte Region.

Transparenz im Fokus

Alle Informationen zum Team, den Kosten und dem Weg zur Weltmeisterschaft sind transparent auf der Website www.flying-bulls-ggsnk.de dokumentiert. „Wir möchten, dass jeder nachvollziehen kann, wofür die Spenden verwendet werden“, erklärt das Team. Unterstützer erhalten eine sofortige Spendenquittung und werden als Partner dieser besonderen Reise gewürdigt und unter anderem auf der Website genannt.

Ein Traum wird Realität

Für die 27 Athletinnen ist die WM-Teilnahme der Höhepunkt ihrer bisherigen Cheerleading-Laufbahn. „Wir können es noch gar nicht richtig glauben“, sind sich die Schülerinnen einig. „Was als Spaß in der Pause begann, führt uns jetzt zur Weltmeisterschaft. Das zeigt, dass Träume wahr werden können, wenn man hart dafür arbeitet.“

Vorbildcharakter für den Schulsport

Die Vorbereitungen für die Cheerleading-Weltmeisterschaft 2026 laufen bereits auf Hochtouren. Neben intensiven Trainingseinheiten stehen auch mentale Vorbereitung und Teambuilding-Maßnahmen auf dem Programm. „Wir wollen nicht nur dabei sein, sondern Deutschland würdig vertreten“, betonen die Flying Bulls.

Über die Flying Bulls:

Die Flying Bulls sind das Cheerleading-Team der Ganztagsgemeinschaftsschule Neunkirchen. In nur drei Jahren entwickelte sich die Gruppe von einem Pausenhof-Team zu einem international qualifizierten Weltmeisterschaftsteam mit 27 Athletinnen im Alter von 10-17 Jahren.

Spenden und Unterstützung:

Website: www.flying-bulls-ggsnk.de

E-Mail: cheerleading_FV@gmx.de

Spenden sind steuerlich absetzbar: Der Förderverein Ganztagsgemeinschaftsschule Neunkirchen e.V. stellt gerne Spendenquittungen aus.

Pressekontakt:

Unterstützerkreis Flying Bulls

Rainer Wilmers

Rufnummer: 0173/4255705

E-Mail: cheerleading_FV@gmx.de

Website: www.flying-bulls-ggsnk.de

