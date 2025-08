Unabhängige Marktforschungsfirma stuft Nutanix als führenden Anbieter im Markt für Multicloud Container Platforms ein

Nutanix-Plattform unter den Top-Angeboten ausgezeichnet

München, 05. August 2025 – Nutanix (NASDAQ: NTNX) ist im Bericht The Forrester Wave™: Multicloud Container Platforms, Q3 2025 als führender Anbieter positioniert. Das hat der Spezialist für Hybrid Multicloud Computing bekanntgegeben. Nach der Markteinführung der Nutanix Kubernetes Platform (NKP) auf der .NEXT-Konferenz im vergangenen Jahr wurde Nutanix zum ersten Mal in der Studie bewertet.

Die Markteinführung von NKP folgte auf die Akquisition der Kubernetes-Plattform von D2iQ, Inc. Damit konnte Nutanix seinen Kunden eine umfassende Lösung für das Management Cloud-nativer Anwendungen in unterschiedlichen Umgebungen bieten. Nutanix setzt auf kontinuierliche Container-Innovationen wie die in diesem Jahr angekündigte Lösung Cloud Native AOS. Damit stehen die Enterprise-Storage- und fortschrittlichen Daten-Services von Nutanix im Rahmen der Kubernetes®-Services diverser Hyperscaler und in Cloud-nativen Bare-Metal-Umgebungen zur Verfügung, ohne dass dafür ein Hyperscaler benötigt wird. Cloud Native AOS ist mittlerweile weltweit erhältlich.

Im Forrester-Bericht hießt es: „Nutanix hat das D2iQ-Führungsteam gestärkt, in Integrationen investiert und damit seinen Aktivitäten im Bereich Kubernetes neues Leben eingehaucht. Das Ergebnis ist eine einheitliche Enterprise-Plattform vom Rechenzentrum bis zu Cloud- und Edge-Umgebungen. VMware-Anwender können virtuelle Maschinen (VMs) auf Nutanix AHV verlagern und sie mittels Containern auf der Nutanix Kubernetes Platform (NKP; ehemals D2iQ) modernisieren. NKP unterstützt Nutanix Data Services und lässt sich an den KI-Stack von Nutanix anbinden, was die Rolle des Anbieters im Bereich privater/Rechenzentrums-KI stärkt. Die unterstützenden Services und das Partner-Ecosystem von Nutanix sind bemerkenswert ausgereift und die Roadmap des Anbieters beschreibt im Detail, wie die Cloud-native Technologie von D2iQ mit dem größeren Nutanix-Ansatz harmoniert.“

Dazu Lee Caswell, Senior Vice President of Product and Solutions Marketing bei Nutanix: „Nutanix ist mit einem seiner neuesten Produktangebote, das für die Unterstützung Cloud-nativer Anwendungsumgebungen und Multicloud-Container-Management konzipiert ist, gleich zu Beginn ein marktführender Anbieter. Nutanix verfolgt mit Blick auf die Wahlfreiheit von Entwicklern einen offenen Multicloud-Ansatz für modulare Enterprise-Kubernetes-Plattformen. Kunden, die diesem Ansatz folgen, können ihre Cloud-nativen Initiativen zum Erfolg führen. Mithilfe von NKP sind sie in der Lage, ihre modernen containerisierten Anwendungen umgebungsunabhängig zu betreiben und einheitlich zu managen.“

Dank des vollständigen und CNCF-konformen Cloud-nativen Stacks können NKP-Kunden ihre Innovationsgeschwindigkeit erhöhen und ihren Platform-Engineering-Teams ein konsistentes Betriebsmodell an die Hand geben, um Kubernetes-Cluster sicher in On-premises-, Hybrid- und Multicloud-Umgebungen zu managen. NKP reduziert die Komplexität im Betrieb, vereinfacht das Monitoring und ermöglicht ein skalierbares Container-Management.

Nutanix verfügt über eine weltweit NKP-Kundenbasis (vgl. Kundenvideo).

Weitere Informationen zu NKP sind auf der Nutanix-Website und im Blog des Unternehmens erhältlich.

Forrester does not endorse any company, product, brand, or service included in its research publications and does not advise any person to select the products or services of any company or brand based on the ratings included in such publications. Information is based on the best available resources. Opinions reflect judgment at the time and are subject to change. For more information, read about Forrester’s objectivity here.

