Neustart 2026: Die Perspektive wechseln und mit einem kulinarischen Austausch inspirieren

Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld überrascht mit neuen Ideen für seine Trainings- und Tagungswelt

Was bringt Menschen zusammen, wie lernen sie sich besser kennen und was motiviert sie? Diesen Fragen ist das Kompetenzteam des Mercure Tagungs- und Landhotel Krefeld nachgegangen und hat zwei neue Konzepte für das Trainings- und Tagungsjahr 2026 entwickelt. Mit der Reihe „Perspektivwechsel – Servant Leadership für Führungskräfte“ und dem „Märchen vom Tischkommunikationsbuffet“ werden nun neue Wege für einen Austausch eröffnet.

Auf Augenhöhe begegnen

„Unser Motto ist seit jeher, dass Erinnerungen im Vorfeld geschaffen werden sollten“, betont Hoteldirektor Walter Sosul. So bieten die Tagungsprofis mit dem Konzept „Perspektivwechsel“ in drei verschiedenen Varianten die Möglichkeit, dass Führungskräfte bewusst in die „dienende“ Rolle gehen, um ihr Team zu stärken. „Dieser Ansatz wird in Unternehmen oft intern in Change-Prozessen oder zur Teamentwicklung eingesetzt – besonders, um Hierarchien abzubauen, Kommunikation zu fördern und Vertrauen zu schaffen“, weiß Walter Sosul, dessen Haus schon seit vielen Jahren zu der Gruppe der „exzellenten Lernorte“ zählt. „Bei uns können die Führungskräfte kurzfristig den Chefsessel gegen den Hotel-Check-in, die Grillschürze beim Team-BBQ oder den Cocktail-Shaker tauschen. Damit ermöglichen sie einen Austausch ohne Barrieren und auf Augenhöhe, der noch lange nachwirken wird.“ So können die Chefs, unterstützt vom Hotelteam, für ihre Gäste oder Mitarbeitenden den Check-in übernehmen, die Zugangskarten für die Konferenzräume vorbereiten, Willkommensmaterialien bereitlegen und die Ankommenden schließlich mit einem Lächeln begrüßen. In einer zweiten Variante werden beim Live-Cooking die Führungskräfte aktiv ins Grillgeschehen einbezogen. Sie helfen beispielsweise beim Wenden, Nachlegen oder Portionieren. Auf Wunsch können sie mit einer eigenen Station mit diversen Zutaten sogar noch einen Schritt weitergehen und für oder mit ihrem Team nach eigenen Vorstellungen ihren BBQ-Burger gestalten. „Beim Thema Kreativität beim Burgerbauen geht“s nicht nur ums Aussehen – sondern darum, Geschmack, Textur und Überraschung zu kombinieren“, so Walter Sosul. „Da wird der TEAM-Burger schnell zu einem echten Erlebnis und mancher wird sich fragen, ob er das seinem Team-Leader zugetraut hätte.“ Wer lieber Cocktails mixt, kann auch die Wünsche seines Teams erfüllen und als Bartender mit Klassikern überzeugen oder neue Kreationen schaffen. Denn der Barkeeper ist das Herzstück einer Bar, im Idealfall wie der Chef in seinem Unternehmen, und sorgt für eine entspannte Atmosphäre. Dabei behält er stets den Überblick, bleibt gelassen und hat ein offenes Ohr.

Eine Tafel der Gedanken

„Es war einmal eine Tafel, die nicht aus Holz, sondern aus Gedanken gebaut war. Ihre Oberfläche bestand aus Erinnerungen, ihre Beine aus Hoffnungen, und ihr Glanz kam von der Sehnsucht der Menschen, einander wirklich zu begegnen“, beginnt Walter Sosul „das Märchen vom Tischkommunikationsbuffet“, das die Grundlage für ein neues Format in der Tagungswelt des Mercure Tagungs- und Landhotel Krefeld ist. Denn – wie er betont – gelingen Gespräche seit jeher leichter, wenn „feine Leckereien“ auf dem Tisch stehen. So können sich die Tagungsteilnehmenden an einer festlich gedeckten Tafel mit kulinarischen Genüssen der Saison zusammenfinden, sich austauschen und wie früher gemeinsam, ungezwungen genießen.

Das 4-Sterne Superior Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld (mercure.com) liegt an einem 18-Loch-Golfplatz. Mit der innovativen „LERN&DENKERwerkStadt“, der K4 Akademie für außergewöhnliche Teambuilding-Incentives sowie 16 Veranstaltungs-räumen für bis zu 450 Personen empfiehlt sich das Haus für anspruchsvolle Seminare und Tagungen. Es verfügt über 155 komfortable, klimatisierte Zimmer, darunter barrierearme sowie speziell für Familien geeignete Räume, teilweise mit Balkon. Alle bieten kostenfreies Wi-Fi. Die Liebe zu Weinen und internationalen Spezialitäten aus saisonalen, frischen Zutaten prägen das Restaurant AUGENBLICK. Zum Tages-Ausklang oder Aperitif lädt die Bar TREFFPUNKT ein. Das Haus wurde mehrfach als eines der besten Tagungshotels in Deutschland ausgezeichnet.

